Руслана Лоцман: «Буду нести україноспів по світу, щоб утверджувати Перемогу»
Руслана Лоцман, співачка, заслужена артистка України, кандидатка педагогічних наук, мама трьох славних дітей, чудова дружина. Пише вірші, пісні, казочки. Один за одним народжує і втілює цікаві проєкти. Її концертна програма не має перерв. Її волонтерство почалося з 2014 року. Її «Пісенний щоденник» щовечора збирає й гуртує справжніх українців. Її любов зцілююча. Вона справжній Посол миру.
У цю новорічну ніч вона співала Гімн України у Великій Британії з Борнмутським симфонічним оркестром під керівництвом Кирила Карабиця.
Велика Британія є одним з наших партнерів і представити Україну якнайкраще Руслані допомагала композиторська творчість Богдана Кривопуста. Руслана Лоцман виконала з оркестром шість творів з музичного циклу «Коляда», саме того, який представлено на Шевченківську премію, саме той цикл, який звучатиме 12 січня в Національній філармонії України з Оркестром народної та популярної музики Українського радіо. Пул, Тонтон, Веймут, Саутгемптон, Київ… Колядки й щедрівки у виконанні Руслани не знають кордонів.
«Лондон плюс Варшава дорівнює добра справа, – говорить Руслана Лоцман. З двох концертів ми наспівали ще на один тепловізор для ЗСУ.
Звучали колядки й щедрівки в Українській католицькій церкві Святого Сімейства результат – 866 англійських фунтів та 50 євро».
Презентація української культури у світі – це дуже важливо сьогодні. Сьогодні як ніколи треба розповідати світу про Україну, про її талановитих людей, про культуру.
…У Руслани була мрія з 5-го класу, коли почала вчити перші фрази про кепітел оф Грейт Брітн. Пізніше на уроках географії вона слухала вчительку і думала про те, що треба перевірити на власні очі, чи існують всі ті країни, ріки, гори, про які так гарно розказують. Її мрії почали втілюватися в життя. Перша закордонна поїздка з піснею була до Польщі. Руслана вчилася на другому курсі університету. І ось вона знов у Польщі, далі Велика Британія. Отож мрійте, мрії здійснюються.
Українська нація мусить зберегтися. Ми мусимо перемогти. Бережімо себе, дітей, Україну.
Людмила ЧЕЧЕЛЬ