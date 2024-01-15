Руслана Лоцман, співачка, заслужена артистка України, кандидатка педагогічних наук, мама трьох славних дітей, чудова дружина. Пише вірші, пісні, казочки. Один за одним народжує і втілює цікаві проєкти. Її концертна програма не має перерв. Її волонтерство почалося з 2014 року. Її «Пісенний щоденник» щовечора збирає й гуртує справжніх українців. Її любов зцілююча. Вона справжній Посол миру.



У цю новорічну ніч вона співала Гімн України у Великій Британії з Борнмутським симфонічним оркестром під керівництвом Кирила Карабиця.



Велика Британія є одним з наших партнерів і представити Україну якнайкраще Руслані допомагала композиторська творчість Богдана Кривопуста. Руслана Лоцман виконала з оркестром шість творів з музичного циклу «Коляда», саме того, який представлено на Шевченківську премію, саме той цикл, який звучатиме 12 січня в Національній філармонії України з Оркестром народної та популярної музики Українського радіо. Пул, Тонтон, Веймут, Саутгемптон, Київ… Колядки й щедрівки у виконанні Руслани не знають кордонів.



«Лондон плюс Варшава дорівнює добра справа, – говорить Руслана Лоцман. З двох концертів ми наспівали ще на один тепловізор для ЗСУ.



Звучали колядки й щедрівки в Українській католицькій церкві Святого Сімейства результат – 866 англійських фунтів та 50 євро».



Презентація української культури у світі – це дуже важливо сьогодні. Сьогодні як ніколи треба розповідати світу про Україну, про її талановитих людей, про культуру.



…У Руслани була мрія з 5-го класу, коли почала вчити перші фрази про кепітел оф Грейт Брітн. Пізніше на уроках географії вона слухала вчительку і думала про те, що треба перевірити на власні очі, чи існують всі ті країни, ріки, гори, про які так гарно розказують. Її мрії почали втілюватися в життя. Перша закордонна поїздка з піснею була до Польщі. Руслана вчилася на другому курсі університету. І ось вона знов у Польщі, далі Велика Британія. Отож мрійте, мрії здійснюються.



Українська нація мусить зберегтися. Ми мусимо перемогти. Бережімо себе, дітей, Україну.



Людмила ЧЕЧЕЛЬ