Ювілей Віктора Дмитровича Сидоренка

«Наша Академія це не Академія для академіків,

це Академія для всіх – насамперед для молоді,

для здійснення молодіжних проєктів,

які ми залюбки приймаємо і з якими готові працювати»

Віктор Сидоренко



Київська організація Національної спілки художників України, художня галерея «Митець» щиро вітають президента Національної академії мистецтв України, академіка НАМ України, директора Інституту проблем сучасного мистецтва, народного художника України, кандидата мистецтвознавства, професора Віктора Сидоренка з сімдесятирічним ювілеєм.

Перед нами митець, громадянин, науковець, подвижник науково-творчих інновацій, які виводять українське мистецтво на європейський рівень. Віктору Дмитровичу притаманна широкомасштабна діяльність у царині культурно-мистецьких інновацій. Так у 2001 році завдяки зусиллям вченого був створений Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, який сформувався як потужний науково-дослідний заклад у системі української науково-освітнього напрямку. Вагому увагу колектив приділяє вихованню молодого покоління митців, які, увібравши закони краси та філософські спрямування, будуть здібні впровадити в життя новітні технології, які загалом будуть спроможні підняти на новий рівень художні образи, наповнені високого мистецтвознавчого змісту.



Творчі проєкти академіка Сидоренка, які створили художнику всесвітнє ім’я, експонуються на вернісажах і бієнале численних країн, входять до колекцій провідних музеїв України та світу. Віктору Сидоренку притаманні глибоке знання стану та проблем сучасної світової образотворчої культури, аналітичний підхід для підняття знакових тем історії та сьогодення. Невтомний експериментатор має свій творчий діапазон у створенні образотворчих проєктів, яким притаманні новітні інновації та сміливі експерименти.



В. Сидоренко працює в різних видах образотворчої мови від портретів, натюрмортів, інсталяцій до багатофігурних образів складних ракурсів, наповнених рухом, простором. Слід зазначити, що об’ємні композиції, які, пересікаючи площину, виводять мислення глядача у космічний простір, підтверджують, що автору тісно на цій грішній землі.



Віктор Сидоренко – відомий лідер сучасного мистецтва, який має переконливу громадянську позицію. Він стверджує гуманні принципи існування людства, яке прагне об’єднати позитивною енергетикою своїх творів. Відомий галерист, колекціонер, видавець та керівник проєкту Ukraine the Best Юрій Комельков підкреслив різнобічний талант Сидоренка не тільки як художника, а й куратора авторських проєктів, спрямованих на підняття іміджу Українського мистецтва на міжнародному рівні. Досить згадати авторські проєкти В. Сидоренка «Всі кольори спектру – це біле світло», «Несвоєчасна», «Сполохи чорнозему», «Жорна часу» та ін. В цій новаторській низці стоять виставки «Нульовий рік. Ідея світла», «Технологія травм», куратор Андрій Сігунов.



Завдяки потужним проєктам Сидоренка – мистецтвознавця і художника, Україна засвітилася у Венеційському бієнале, Хельсінкі, Великій Британії. Згадка про членство НАМ України в Альянсі європейських академій, допомогу з боку Королівської академії мистецтв, про можливість відкриття відділення літератури та красного письма, про донаторів і допомогу Збройним силам України окреслює місце Академії в міжнародному істеблішменті й роль у наближенні нашої перемоги.



Для Віктора Сидоренка – експериментатора і дослідника, важливо не тільки підняти новітні теми, а й показати сучасні інноваційні творчі принципи. Мабуть, тому Сидоренко-мистецтвознавець особливу увагу приділяє сучасному стану мистецтва і його впливу на соціум. Аналітичний підхід до висвітлення теми роблять його концептуальні проєкти знаковими та глобальними за сутністю та образністю.



Вітаючи Віктора Сидоренка з ювілеєм, колектив галереї «Митець» бажає нових творчих ідей на славу українського мистецтва на міжнародному рівні.



Біографія



Народився 31 грудня 1953 року в місті Талди-Курган у Казахстані. У 1979 році закінчив Харківський художньо-промисловий інститут. 1988 року закінчив аспірантуру творчих майстерень Академії мистецтв СРСР. З 1987 року очолив Харківську організацію Спілки художників України. У період із 1989 до 1991 роки був обраний народним депутатом СРСР. У 1996 році став одним із академіків-засновників Академії мистецтв України, з 1997 до 2005 роки – заступник голови НСХУ. У 1998 році присвоєно почесне звання народний художник України, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, член Національної спілки художників України, Академії мистецтв України. Із 2001 року по теперішній час – фундатор і директор Інституту проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. Із 1997-го — віце-президент Національної академії мистецтв України, з 2002-го – професор Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Іноземний член Академії мистецтв Узбекистану (2011).



З 1997 року є віце-президентом НАМ України. З 2023 року ректор НАМУ, член комітету Національної премії імені Тараса Шевченка.



Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Золотою медаллю НАМ України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів.



Персональні виставки, починаючи з 2003 року, в Києві, Харкові, Львові, Алмаати, Чикаго, Гельсінкі, Парижі, Венеції та інших містах Україні та світу.



Твори В. Д. Сидоренка зберігаються у Національному художньому музеї України, Музеї сучасного мистецтва КІАSМА (Гельсінкі, Фінляндія), в колекції Єльського університету США, у збірках художніх музеїв та у приватних колекціях інших країн світу.



Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото збірне