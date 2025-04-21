Світлана Леонтьєва: «Творити мене надихає сила українців»

У Переяславі, що на Київщині, презентувала свою виставку картин «Вірити. Любити. Жити» відома телеведуча Світлана Леонтьєва.

Виставка відкрилася у Музеї Заповіту Т. Г. Шевченка. Художниця представила 23 картини.

Це вже друга персональна виставка картин Світлани Леонтьєвої в Переяславі.

Відома журналістка Світлана Леонтьєва

понад десять років тому взяла до рук пензля і світ відкрився для неї по-новому. Тоді вона повірила у свої сили і здібність. Головне – все робити з любов’ю.

Світлана зізнається, що останні три роки творити важко, натхнення приходить рідко. Про війну писати не має бажання, хочеться бачити світло, мир і любов.

На виставці цього разу багато картин з київськими пейзажами. Особливу перевагу художниця приділяє улюбленому Подолу. Спеціально для цієї виставки художниця написала три картини. Відвідувачі зворушливо сприймають роботи «Мені тринадцятий минало», «Мені так любо, любо стало». Картини пов’язані з рідними серцю краями. В Ковалині жила її бабуся. Важкі часи пережила: під час голодомору втратила двоє діток… але витримала, вижила. Бажання жити й любити перемогло.

«Ти дивовижна! Ти неймовірна! Щира, відкрита людина, яка так любить життя. І це вражає. Дякую долі, що ти є така справжня», – написала відгук Олександра Зінченко.

«На виставці і справді багато світла, усміхнених облич, – розповідає Галина Міненко. – Люди пожвавішали, ожили. У роботах художниці багато світла і любові. І це відчувається, передається, обнадіює».

–Що надихає вас творити сьогодні, – запитала я художницю.

–Надихає сила українців, які жили до нас і зберігали в жахливих умовах імперій – москальської і речі посполитої, потім радянської – свою культурну спадщину, мову, живописні традиції, орнаменти, мелодику, думи кобзарські і наспіви лірників. У багатьох європейських країнах подібного немає. А у нас є і у найсуворіші часи ми це цінуємо і зберігаємо. Про все це розповідаю у своїх телепрограмах, наприклад, «Код ідентичності». Обожнюю Григорія Сковороду, який стверджував, що Господь створив людину для життя у щасті і радості. Коли волає повітряна тривога – серце стискається, а душа каже: «Недочекаєтеся!» Відкрити виставку у древньому Переяславі – це престижно, почесно. Це не просто рідний край художниці. Цими стежками ходили Тарас Шевченко, Григорій Сковорода… Цими стежками ходять українці: живуть, працюють, люблять. Насолоджуються красою. Отож поспішайте насолодитися виставкою Світлани Леонтьєвої.

