Виставка портретів воїнів-захисників у «Галереї героїв»

25 січня в приміщенні Міністерства культури та інформаційної політики України за участі Національно-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України, Державної установи «Головний медичний центр» Міністерства внутрішніх справ України, Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури відбулося відкриття виставки художніх творів студентів Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури «Галерея героїв», де на портретах – образи захисників України, які проходили лікування в медичних закладах Києва, закарбовані на полотні у фарбах… А під портретами – старовинні рушники, українські обереги із колекції Людмили Іванівни Грабовенко. Символічно, що наші воїни-захисники є уродженцями різних областей України, як і рушники, представлені на виставці. На заході присутні працівники міністерства, національної академії, представниці громадської організації «Національна рада жінок України».



Відкрив виставку «Галерея героїв» ректор Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Цугорка Олександр Петрович. Виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Володимирович Карандєєв висловив слова вдячності всім причетним до організації і створення галереї портретів воїнів-героїв.

Багато років поспіль Національна рада жінок України плідно співпрацює з Міністерством культури та інформаційної політики України і Національною академією образотворчого мистецтва та архітектури.

За співпрацю і багаторічне партнерство у здійсненні спільних проєктів, вагомий внесок на підтримку оборонців України, відстоювання патріотичних, історичних, культурних цінностей нашої держави, Голова Комітету з питань культури Національної ради жінок України Людмила Іванівна Грабовенко за дорученням Голови НРЖУ Людмили Андріївни Порохняк-Гановської вручила почесні нагороди – медалі «За відданість і любов до України»:

Карандєєву Ростиславу Володимировичу – виконувачу обов’язків міністра культури та інформаційної політики України, Цугорці Олександру Петровичу – ректору Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, Гуменчуку Анатолію Васильовичу – першому проректору Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, Мельничуку Ігорю Юліановичу – виконувачу обов’язків декана факультету образотворчого мистецтва та реставрації Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури.

Ця виставка портретів героїв – синів України, вразила присутніх до глибини душі! Слава Україні! Героям слава!



Ірина СОКОЛОВА, завідувачка Етнобібліотеки