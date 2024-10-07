Урочисті збори НАМУ увінчалися нагородами

4 липня 2024 року на ХХІХ сесії Загальних зборів Національної академії мистецтв України відбулися вибори нових членів НАМ України. На будівлі Академії було урочисто встановлено ковальський твір «Незламність». Ми згадаємо кандидатури, які стосуються образотворчого мистецтва та мистецтвознавства.

Привітаємо Владислава Вікторовича Корнієнка, якого обрано академіком НАМ України за відділенням теорії та історії мистецтв. Членами-кореспондентами НАМ України стали: Ганна Анатоліївна Миронова та Олег Михайлович Тістол – за відділенням образотворчого мистецтва.

Почесними академіками НАМ України обрано Анатолія Олександровича Горбенка (образотворче мистецтво), народного художника України Віктора Івановича Ковтуна (образотворче мистецтво), народного художника України Івана Степановича Марчука (образотворче мистецтво), Ольгу Миколаївну Петрову (теорія та історія мистецтв), Михайла Олександровича Поживанова, доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника промисловості, мецената, народного депутата України чотирьох скликань, директора Художньої галереї АВС та багатьох інших.

Академія вітає нових колег з обранням, бажає добробуту і процвітання, здоров’я і радості, нових творчих звершень на ниві українського мистецтва і культури.

На урочистостях вітали митців високими нагородами. Серед нагороджених мій друг заслужений художник України Анатолій Ісакович Тартаковський, славний ювілей якого відбувся нещодавно. Йому вручено Почесну відзнаку за вагомий вклад у мистецтво України. Чекаємо нових виставок на славу України!

Від секції критики та мистецтвознавства КОНСХУ вітаємо голову секції, професора, доктора мистецтвознавства, академіка АМ України, заслуженого діяча мистецтв України Олексія Олексійовича Роготченка з отриманням «Золотої медалі» за вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, мистецтва, культури, підготовку наукових кадрів та волонтерську роботу.

Так тримати, Україну прославляти!