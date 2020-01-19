Найкращі митці КОНСХУ за 2023 рік

«Отак світло ваше нехай світить перед людьми,

щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли

Отця вашого, що на небі (Мф. 5)



Ці слова з Біблії спали на думку, коли я побачила чергову виставку в художній галереї «Митець». Творча подія присвячена врученню мистецьких премій найкращим художникам Київської організації НСХУ за 2023 рік. «Створити експозицію, де кожен автор представлених творів найкращий, справа непроста, але почесна», – зазначила директор галереї, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України Карина Кравець.



Дев’ять представників від кожної секції отримали відповідні дипломи, цінні подарунки. Але як визначити найкращих, чи є якісь грані, особливості, норми? Якщо звернутися в історичній ретроспективі досягнень українського образотворчого мистецтва, то можна назвати кілька імен, які вивели Україну на світовий рівень. Безумовно, це Олександр Архіпенко (1887–1904), Катерина Білокур (1900–1961), Василь (1873–1952) та Федір Кричевські (1877–1947), Михайло Бойчук (1882–1937), Яків Гніздовський (1915–1985), Владислав Городецький (1863–1930), Казимір Малевич (1879–1935), Георгій Нарбут (1886–1920), Марія Примаченко (1908–1997), список можна ще продовжувати довго.

Твори вище названих митців мають характерні ознаки яскравих здобутків, неповторний авторський стиль виконання, особливу художню родзинку, яку складно визначити словами, це, скоріше, естетична сила мистецького рівня. На творах вищеназваних митців виховується художній смак соціуму, формуються естетичні та етичні категорії, смак та любов до мистецтва взагалі. Окремі художні доробки стали візитівкою нашої держави та зберігаються у провідних музеях, галереях України та зарубіжжя.



Відкриваючи виставку, голова КОНСХУ живописець Микола Кутняхов побажав учасникам насамперед миру та творчого натхнення в непростий для нас усіх час. Свідком діяльності команди офісу КОНСХУ є проведення даного конкурсного творчого заходу, який ознаменував початок нового 2024 року.

Галерея «Митець» радо прийняла виставку дипломантів, яка продемонструвала високий рівень їхніх творчих досягнень. Секція живопису представила твори Опанаса Титенка, який нещодавно відзначив свій 60-річний ювілей. Голова секції заслужений діяч мистецтва України Іван Пилипенко вручив Титенку премію ім. Кричевського.



Премію Олександра Данченка отримав член секції графіки Тарас Ковач, золотий медаліст НАМУ. Про досягнення багатовекторного митця розповів голова секції заслужений художник України Микола Кочубей.



Секція скульптури очолює заслужена художниця України Аліса Забой, саме вона представила номінанта цьогорічної премії ім. Михайла Лисенка скульптора Даниіла Ровенчина. Молодий скульптор уже заявив про себе, як вдумливий автор монументів, інтер’єрних композицій, інсталяцій сучасної тематики.



Неймовірно плідна діяльність секції плакату та графічного дизайну, голова якої заслужений художник України Андрій Будник, проявилася в роки жорстоких випробувань. Всупереч важким обставинам, пов’язаним з епідемією ковіду, а потім війною, митці секції та студентська молодь проявили високу громадянську позицію. Творчі проєкти відбувалися не тільки в столиці України, а й подорожували по Україні та за кордоном, був номінований премією імені Георгія Нарбута.



«Коли називаємо ім’я видатного революціонера в галузі театрально-сценічного мистецтва Данила Лідера, то в уяві вимальовуються цілі спектаклі з яскравим оздобленням, які були створені самобутнім художником», – зазначив голова секції Віктор Бариба. Вдруге премію його імені вручили головній художниці Національної опери України, народній художниці України, лауреату Національної премії ім. Тараса Шевченка Марії Левицькій.



Премію імені Михайла Бойчука, на творчості якого виховалося не одне покоління, вручала голова секції монументально-декоративного мистецтва Лариса Пиша. Престижну нагороду отримала Наталія Герасименко, твори якої зберігаються в численних музеях та галереях України та закордоння.

Секція художнього проєктування та оформлення має премію імені Василя Батюшкова. Голова секції Валерій Губенко урочисто вручив престижну нагороду Наталії Захарченко, авторці творів в галузі дизайну інтер’єрів.



Діяльність доктора мистецтвознавства Тетяни Котової добре знають на культурно-мистецькій ниві України. Наукові та професійні інтереси Котової охоплюють питання вітчизняного мистецтвознавства, дизайну, костюмології, іміджу і стилю. Премію імені Платона Білецького вручив доктор мистецтвознавства Олексій Роготченко.



Секція декоративно-прикладного мистецтва, голова якої відомий художник Володимир Балибердин, має знакову премію імені Сергія Колоса. Одноголосно премію вирішили вручити Світлані Гібаленко, яка прославилася своїми витонченими творами з кераміки.



Так, в історію образотворчого мистецтва України вписана ще одна вагома сторінка, яка ознаменує творче обличчя нашої незламної нації, яка вміє створювати самобутні шедеври, зберігати та примножувати свою культурно-мистецьку спадщину й боронити свою землю.



Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, володар премії імені Платона Білецького

Фото збірне