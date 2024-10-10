У Карпатах ходить осінь…

У кінці вересня курортне містечко Трускавець зібрало аматорські та самодіяльні колективи України на Всеукраїнський двотуровий фестиваль-конкурс мистецтв «Карпатська осінь». Організатори цього заходу – народний артист України Гурбан Аббасов і відома українська телеведуча, співачка Наталія Кудряшова.

Для когось «Карпатська осінь» стала відкриттям і запалила іскру надії. Для всіх 150 учасників подарувала незабутні хвилини знайомств, спілкувань, приємних хвилювань, перших перемог.

Готельно-курортний комплекс «Карпати» тепло зустрів конкурсантів із багатьох куточків України: Львівщини, Рівненщини, Волині, Києва, Дніпропетровщини, Вінниччини, Одещини, Полтави.

Творча молодь та дорослі змагалися у номінаціях: інструментальне, хореографічне, циркове, театральне, образотворче мистецтво, вокал. Оцінювало конкурсантів високоповажне журі на чолі з народним артистом України Гурбаном Аббасовим.

Всі учасники отримали звання лауреатів I, II або III ступеня й нагороджені дипломами, кубками та медалями. Володарями гран-прі та суперпризу – сертифікату на відпочинок (500 євро) – стали колективи та (50 євро) – солісти у болгарському таборі «Разом»: Зразковий аматорський хореографічний колектив «Мальви» у номінації «Хореографія», Народний аматорський ансамбль народних інструментів «Експромт» у номінації «Інструментальне мистецтво», Дарія Самарець у номінації «Вокал». Спеціальні призи від партнера – готелю «Оберіг» у місті Моршин отримали Дарія Самарець та Соломія Пішко. Грошовий приз 500 гривень від Генерального продюсера кінофестивалю «Корона Карпат» та Генерального директора туристичної агенції «Карпатія Галич Тур» отримали: солістка гурту «Бейбі бенд» Ольга Дудок, Ірина Летнянка. Право на інтерв'ю у виданні «Високий замок» отримав вокальний клас Михайла Золотухи із музичної школи міста Стрий, які представили на конкурсі 11 солістів. А ще ці творчі діти власним співом зібрали майже 2 мільйона гривень донатів на ЗСУ.

На фестивалі проводився благодійний збір – допомагали 25-му окремому стрілецькому батальйону зібрати на автомобіль.

Україна непереможна, допоки є такі завзяті організатори й неперевершені таланти.

Всеукраїнська газета «Справи сімейні» – один із інформаційних спонсорів фестивалю «Карпатська осінь».