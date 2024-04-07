Лейтмотивом вечора-пам'яті «Герої не вмирають», що відбувся в стінах Етнобібліотеки за участі благодійного фонду «Захисту постраждалих від війни» та ініціативою учасника фонду й партнера бібліотеки Михайла Мельника, можна вважати вірш:

Нам не забути днів війни…

У нашій пам'яті вони.

І ті герої незабутні,

Що з нами йдуть в віки майбутні.



Михайло Мельник – воїн четвертої бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука (3018) Національної гвардії України «Рубіж», а в мирному житті – історик. Нещодавно він втратив своїх побратимів, навіть вчителів, які передавали йому свій військовий досвід: Івана Журавського з позивним «Чиж», Василя Петровича – «Мажор», які загинули під час виконання бойового завдання.

Усім учасникам війни, воїнам і тим, кого вже немає поруч з нами, славним синам і донькам, хто в боротьбі за волю й незалежність України не дожив до сьогоднішнього дня, був присвячений цей вечір.

«Пам’ятаємо воїнів, що віддали своє життя за нашу свободу, волю і незалежність» – такі слова на вечорі-пам’яті промовила вдова загиблого героя розвідника-кулеметника взводу розвідки спеціального призначення Вадима Рушелюка з позивним «Гість» Катерина Крупська. Низький уклін і вічна пам’ять героям! Пам’ятаємо кожного з них!

Благодійний фонд «Захисту постраждалих від війни» та Михайло Мельник за співучастю щирих, небайдужих партнерів: керівниці художньої школи DOBRO tvoryt'sya razom Наталії Микитенко, куратора НАОМА Максима Малильо створили унікальну експозицію гільз, розписаних молодими початківцями і вже знаними художниками. Більш ніж 60 експонатів були представлені на виставці. Кожна творча робота – це шедевр, символ миру, звитяги, життя і добра, Перемоги. У кожній із них – душа стражденного, але сильного духом народу, що вболіває за сумне сьогодення: портрети історичних постатей, Великого Кобзаря, жіночі образи, символи, зображення янголів, птахів та звірів, українські орнаменти.

Символічно, що мечі по закінченню війни перетворюються на орала, у нашому випадку – вбивча зброя від снарядів – гільзи перетворилися у мистецькі вироби. Тому частина експозиції, а саме гільзи, розписані викладачами та студентами Національної академії образотвоStructure

рчого мистецтва та архітектури, так і називається «ARTA & ART від зброї до мистецтва».

Надзвичано потужну, неоціненну допомогу постійно надають волонтери 198-ї ОБ 111-ї ОБрТрО – партнери британської ГО Vans Without Borders, партнери БО «БФ» «Оберіг відродження» Бородянка Ендрю Аксон (Andrew Axon), Ольга Вовка.

У залі повно гостей: представники громадських організацій та фондів, волонтери, члени клубу «Світлиця», читачі бібліотеки. Кожному з них модератор зустрічі Михайло Мельник висловив слова вдячності, а гостя заходу членкиня правління Київської спілки журналістів Людмила Грабовенко передала йому в подарунок від Спілки книжку «Журналісти на війні».

Хвилина пам’яті, гімн України створили піднесений патріотичний настрій й підняли дух у кожного з присутніх. А творчий концерт за участю Вікторії Шевченко, Руслана Делінко і неперевершеної зірки – співачки, бандуристки, народної артистки України Світлани Мирводи – викликав віру й надію на краще життя, неодмінну перемогу Добра над злом.

І на завершення, показ кліпу «Молитва матері – сага про солдата», присвяченого усім синам-воїнам, що виборюють в боях свободу і незалежність України з документальними кадрами від Дмитра Лінартовича та його побратимів й вірш Наталії Коростильової «Перед іконою я стану на коліна», емоційно прочитаний Іриною Соколовою, а потім пісня «Ой, у лузі червона калина» – гімн Українських Січових Стрільців, який вже співали всі разом!

Слава воїнам НГУ! Слава ЗСУ! Слава Україні!