Formidable – віконце у світ мистецтва в час випробувань

Україна – колиска талановитого народу сьогодні переживає важливу віху в історії своєї Незалежності. Її незламний дух та велике бажання творити об'єднали українців і талановитих людей із усього світу в одну мистецьку родину, якій небайдужа доля України. Поширюючи світову культуру різдвяних звичаїв і традицій та засвідчуючи підтримку українському народові, було організовано Міжнародний мистецький різдвяно-новорічний фестиваль-конкурс Formidable.

Організатори фестивалю-конкурсу – Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень за підтримки Департаменту культури КМДА (Україна) та Культурно-просвітницька асоціація Mist-IlPonte (Італія) у співпраці з діячами культури та мистецтв, громадськими організаціями з України та з-за кордону, ЗМІ. За два місяці було надіслано близько 200 заявок від учасників з різних куточків України, США та країн Європи. Серед них аматори та професіонали, окремі особи та колективи, діти, молодь і дорослі. Переможців фестивалю-конкурсу визначало високопрофесійне журі, у склад якого увійшли заслужені діячі мистецтв та культури, викладачі вузів, артисти і громадські діячі з 11 країн світу. Організатори, члени журі та учасники Formidable відправили важливий сигнал світу: в Україні, попри всі випробування, мистецтво живе, квітує та об'єднує нас.

Потужна енергія проєкту охопила не лише учасників фестивалю-конкурсу. Вона зачарувала кожного, хто потрапив на гала-концерти, якими увінчався Formidable. Заходи відбулися в столиці та в Івано-Франківську. Був повний аншлаг! Враження неймовірні, емоції зашкалювали, тож відгуки про проєкт до сих пір надходять до організаторів. А одночасно з ними вже з’явилися нові пропозиції про співпрацю, що й надихає творити далі! Це був невеличкий відступ, але повернемося до гала-концертів, щоб хоч трохи відчути ту атмосферу, яка панувала там.

Спочатку переможців, лауреатів та членів журі нагороджували у Києві – 28 січня 2024 року зі сцени Будинку вчених НАН України. Тут зібралися разом колективи та окремі виконавці, корифеї українського Слова, народні майстри та співочі таланти з Київської, Вінницької, Житомирської та Донецької областей. Гала-концерт відкрив хор студентів Вокально-хорової студії при НЗАУН хору України ім. Г. Г. Верьовки. На фестивалі-конкурсі Formidable вихованці студії стали лауреатами 1 та 2-го ступенів і ще раз довели, що українська молодь дуже талановита є майбутнім України. Члени журі також порадували своїми виступами глядачів. Лунав чарівний спів Олени Слободянюк – солістки НЗАУН хору України ім. Г. Г. Верьовки та викладачки вокально-хорової студії при цьому хорі. Звучало Високе Слово від письменників Лариси Недін – доцентки Київського Національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого та Василя Неволова – голови Правління Товариства «Знання» м. Києва. Під час заходу голова журі Леся Королик-Бойко отримала запашний традиційний коровай з рук переможців Гран-прі фестивалю-конкурсу – від Народного аматорського фольклорного колективу «Рідня» Гайсинського міського будинку культури (Вінницька область). Післясмак Гала-концерту –переповнена гордістю душа за таланти, якими багата наша країна! На цьому Formidable не зупинився та продовжив поширювати свою позитивну енергетику до самого Прикарпаття.

Тож 2 лютого, на Стрітення, переможців та лауреатів фестивалю-конкурсу Formidable з карпатського краю вітали в Івано-Франківській обласній філармонії ім. Іри Маланюк. У холі філармонії запрошених гостей урочисто зустрічав володар Гран-прі Зразковий духовий оркестр «Золоті сурми» з міста Калуша. Під час Гала-концерту звучали колядки та щедрівки, поезія та патріотичні пісні, інструментальні та хореографічні композиції у виконанні найкращих колективів та солістів Прикарпаття. Привітати та нагородити організаторів і учасників фестивалю-конкурсу Formidable за популяризацію української культури на міжнародному рівні у такий складний для України час прийшов мер міста Руслан Марцінків. Також хочеться відмітити, що Formidable став не тільки святом різдвяно-новорічних традицій, звичаїв, обрядів і талантів, але й підтримкою для Збройних Сил України, оскільки частина благодійних внесків була спрямована на їх потреби.

Цінними і особливими нагородами фестивалю-конкурсу стали кришталеві нагороди від ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі» – партнерів проєкту. Цією відзнакою було нагороджено три найкращі колективи, які всі роки Незалежності України (1991–2024 рр.) продовжували незмінно зберігати та поширювати національне надбання – автентику української народної пісні, колядок, щедрівок, народні традиції, звичаї, обряди, гру на національному інструменті бандурі та популяризувати найкращі зразки української духовної і народної музики. Це є Народний аматорський фольклорний ансамбль «Червона калина» КП «Київський метрополітен», керівник Віталій Стоцький; Муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони» (м. Івано-Франківськ), диригент Ігор Дем’янець та Квартет бандуристок «Ґердан» Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, керівник Віолетта Дутчак.

Formidable вирізнявся своїм мистецьким блиском та великодушною підтримкою партнерів. Він став платформою для об'єднання української культури та новорічно-різдвяних традицій, де українці з усіх куточків світу змогли поділитися своєю творчістю і різнобарвністю виступів. А також дав можливість створити простір для поєднання старовинних автентичних українських традицій з інноваційними та сучасними підходами. Міжнародний мистецький різдвяно-новорічний фестиваль-конкурс Formidable подібний віконцю – «відчиняє» можливість у світ мистецтва в час випробувань, і підкреслює важливість єднання та підтримки один одного. Він запрошує нас бути не просто учасниками, але й творцями української культури та майбутнього України! І продовжувати всім разом йти до нашої Перемоги – наш святий обов’язок!

Регіна ГАРІФУЛЛІНА