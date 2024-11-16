Фестиваль поезії «Війна, любов, надія» у місті Шарлеруа

У бельгійському місті Шарлеруа відбувся благодійний фестиваль поезії «Війна, любов, надія». Зібрані понад 400 євро направлені на закупівлю екскаватора для Першого прикордонного загону.

Організаторка благодійного фестивалю Світлана Хопта.

Фестиваль відкрили ведучі Світлана Хопта, кандидатка філологічних наук, викладачка, й Ірина Пилипів, вчителька польської й української мов.

Музичне привітання – прекрасну гру на піаніно подарувала учасникам і гостям фестивалю Олена Махиня.

Четвертокласниця Єва Томіна чудово виконала гімнастичний танець під слова і музику «Люди-титани» Kozak System, чим до сліз подивувала й зворушила присутніх.

Душевно виконували вірші відомих поетів Дмитро Махиня, Ганна Щирська, Єва Томіна, Софія Литвиненко, Анна Понедельченко, Валентин Пилипів, Ірина Литвиненко, Інна Ямненко.

До сліз розчулила слухачів семирічна Ганна Щирська, яка розповідала вірші українською та французькою мовами. В її виконанні прозвучали поезії Лесі Українки, Тараса Шевченка. А разом з бельгійцем Andre Chudio, який дуже багато допомагає українцям і Україні, Ганна читала «Заповіт» українською та французькою мовами.

В залі було представлено багато книжок українською мовою. На столиках вироби ручної роботи, малюнки. Свої роботи представили юна художниця Олександра Іонашку та відома талановита художниця Софія Войчук, яка встигла попрацювати в Україні викладачем у художній школі.

Авторка цих рядків привезла на фестиваль маленьких сувенірних, тканих з ниток жовто-блакитних равликів.

На фестивалі провели лотерею, в якій розігрували книжки та сувеніри.

Гості та учасники фестивалю не поспішали розходитися: ділилися спогадами про рідні місця в Україні, пили запашний чай, ароматну каву з власно приготовленими смаколиками. І в усіх на вустах: «Україна переможе». В усіх Україна в серці й думки про дорогу до рідних домівок.



