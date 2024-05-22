Фестиваль-конкурс “Вкраїно – матінко моя”

Під такою назвою в курортній столиці України –Трускавці відбувся Всеукраїнський двотуровий фестиваль-конкурс.

Ми всі різні: талановиті, яскраві, непереможні, а об'єднує нас любов до спільної матері – України. Захід відбувся у вихідні, саме коли Україна святкує День Матері.

У фестивалі взяли участь майже 400 учасників. Одинадцять годин талановиті виконавці співали, танцювали, малювали, декламували поезію, демонстрували циркове мистецтво та уривки вистав, грали на музичних інструментах.

Дійство відбувалося на сцені затишного Готельно-курортного комплексу «Карпати». Як і годиться, після виступу смачно пообідали й відпочили, відвідали зоопарк. Також для учасників була організована піша екскурсія містом, а дехто зміг навіть відвідати дельфінарій.

Перший фестивальний день завершився церемонією нагородження, яку відвідав міський голова Трускавця Андрій Кульчинський і особисто на сцені привітав та нагородив всіх учасників.

Лауреатами гран-прі стали:

Ірина Летнянка (гурток «Сценічна мова» Будинку учнівської творчості Трускавця), Валерія Руденко (Білоцерківська школа мистецтв №5 імені Сергія Томащука), вокальний ансамбль народної пісні «Веселад», м. Київ, Ангеліна Глогусь, м. Тернопіль, етноклуб «Коло», м. Київ, зразковий ансамбль танцю «Веселі чобітки», м. Львів.

Всі отримали сертифікати – 500 євро (колективи) та 50 євро солісти на відпочинок у кращому і найбільшому українському таборі «Разом» у болгарському Кітені.

Організатори вдячні Олександру Лішанському, Анні та Ользі Єрмократьєвим за надані призи.

Путівку на відпочинок від кращого готелю Моршина «Оберіг» отримала керівник Вокального ансамблю народної пісні «Веселад», м. Київ, Вікторія М'якота.

Наступного дня учасники мали подорож до захисників України, подарували творчі номери, смаколики та сувеніри, зроблені власними руками.

Так діти подякували військовим за можливість займатися улюбленим мистецтвом під українським небом.

А згодом святковий настрій і розкішний концерт до Дня Матері дарували відвідувачам еколандшафтного парку «Козацька слобода «Раковець» у селі Воля Якубова.

Цей незабутній чудовий захід відбувся завдяки організаторам Азербайджанського культурного центру Гурбану Аббасову, народному артисту України, та Наталії Кудряшовій, співачці, ведучій телепрограм за підтримки Трускавецької міської ради та Готельно-курортного комплексу «Карпати».

Фото Олег Бачинський

