Творча взаємодія: освіта-просвіта-культура

«І дим Батьківщини солодкий»

Овідій



«У вихованні все повинно базуватися на особі вихователя, тому що виховна сила виливається тільки з живого джерела людської особистості. Ніякі статути і програми, ніякий штучний організм закладу, хоч як хитро він був би придуманий, не допоможе замінити особистості в справі виховання», – писав відомий педагог К. Д. Ушинський.

Щоб навчати, надихати і підтримувати учнів, учителям потрібно мати вдосталь внутрішнього ресурсу. Тому їм важливо дбати про своє здоров’я та емоційний стан. Кажуть, осінні канікули – період відпочинку, час, коли можна взяти паузу і трішки відновитися. Саме так! Уроків немає, а активний відпочинок учителі вміють собі організувати, та ще й так, щоб потім про побачене і почуте не тільки розповісти своїм учням, а й зацікавити їх, пробудити інтерес до пошуку, дослідження.

Педагогічний колектив Гімназії-інтернату №13 м. Київ, очолюваний директоркою Світланою Возненко, разом із членами правління Київської «Просвіти» (голова – Кирило Стеценко, народний артист України) 29 жовтня 2024 року відвідали меморіал «Янголи Перемоги», що в с. Мощун на Київщині.

Начальниця відділу культури, молоді і спорту Гостомельської селищної ради Катерина Павленко люб’язно зустріла делегацію вчителів та провела емоційно насичену зустріч-екскурсію в селі Мощун, яке на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну стало одним із форпостів, що допомогло українським військовим виграти битву за Київ. Українські війська повністю звільнили Мощун від російських сил 21 березня 2022 р.

Тут у найзапеклішому бою на початку широкомасштабної війни полягли близько сотні бійців з різних куточків України. Вони протистояли півтисячній армії ворога і не допустили кремлівську нечисть до Києва, стримавши й відправивши на той світ елітні підрозділи десантних військ російської федерації та морської піхоти. Це була одна з перших перемог на початку широкомасштабної війни.

Зранений ліс… Серед розстріляних сосен і дубів, мовчазних свідків страшних злодіянь терористів, видніються квіти. Їх багато… Світлини захисників височать на зрешечених осколками деревах. З них споглядають сповнені життям хлопці й дівчата. Молоді, старші й зовсім юні. Вони приїхали сюди з різних областей, аби захистити серце України – Київ.

Зі сльозами на очах пані Катерина розповідала історію створення меморіалу: 4 травня 2022 року в одному з окопів було знайдено тіло командира роти 72 ОМБр Бадрі Лолашвілі. Саме його родина виступила з ініціативою облаштування меморіалу в лісі, де відбувалися бої за Мощун. А вже у червні 2022 року на місці трагедії рідні Бадрі Лолашвілі встановили йому пам'ятник, а 11 березня 2023 року на місці героїчної оборони Києва у селі Мощун за ініціативи родини Бадрі Лолашвілі було встановлено пам'ятний знак «Янголи Перемоги».

Меморіал «Янголи Перемоги» – місце Пам'яті, Болю і Сили –настільки схвилював присутніх, що вони не приховували сліз. «Про це знатимуть наші діти, яких ми навчаємо, – каже вчителька історії Ірина Довганенко, – їхні батьки та багато інших людей, хто цікавиться історією рідного краю та проблемою визволення Київщини від ворога. Переконана, вони приїздитимуть сюди родинами. Це треба відчути...»

Будинок культури у Мощуні, очолюваний Сергієм Мустафою, – це відбудований культурно-просвітницький простір, де звучить пісня (гурт «Заграва» – керівник заслужена артистка України Світлана Мустафа) і художнє слово, демонструється виставка картин «Мощун – незагоєна рана» місцевого художника Павла Шарка, полотна Олександра Лихошерста із с. Горенка та роботи учасників осіннього пленеру. Тут розташований сучасний комп’ютерний зал для Людей та історії про Людей!

Педагоги з Києва прочитали вірші О. Ходацької «Втомлений Янгол», «Голоси мирних», «Живе і буде жити Україна», відзначили високу організацію праці, настрій, емпатію, ідеї, проєкти, виставки, професіоналізм – все те, що нині необхідно яскравій особистості, що спрямовує свої знання і вміння на відродження України!

Вразив присутніх неймовірний Будинок культури в с. Озера (директорка Тетяна Апанасенко), сучасна бібліотека, інноваційний виставковий зал, привітні працівники закладу культури, які закохані у свою справу і душею вболівають за відродження села, культурно-освітній розвиток його жителів. Довго любувалися київські педагоги муралами «Очі» і «Мрія» (автори – Ірина Романченко, Сергій Радьога) в місті-герої Гостомель і фотографувалися на пам’ять.

Неймовірний суперсучасний стадіон, розписаний, до речі, дітьми, які на ньому грають у футбол та інші ігри, зачарував усіх яскравістю і особливою енергетикою, бо там відбуваються спортивні тренування і змагання, а це значить, що молодь веде здоровий спосіб життя, а місто відроджується і живе!

Заслуговує на особливу оцінку картинна галерея «Сила громади» (керівниця – місцева художниця Ірина Романченко), де можна прочитати всю історію міста-героя від початку повномасштабного вторгнення до сьогодні. Не залишила нікого байдужим фотовиставка «Очі», в яких сум і біль пережитого і втраченого за час війни...

Катерина Павленко з ентузіазмом розповідала про злагоджену командну роботу, про співпрацю з громадськими організаціями і небайдужими людьми, про створення нових культурно-просвітницьких просторів для молоді, якій відроджувати своє рідне місто та Україну. І це прекрасно, що є ідея, є натхненниця (а це вона – Катерина Павленко) і є ті, що втілюють нові ідеї в життя!

Екскурсія була пізнавальною, емоційно насиченою, натхненною і хвилюючою, адже всі пройнялися тим болем, що довелось відчути людям тут під час окупації, їхньою силою волі і жагою до життя, умінням ними швидко приймати рішення, ініціювати нові ідеї, продукувати їх, залучати до співпраці громадськість, допомагати ЗСУ, відроджувати своє місто і дбати про морально-духовний розвиток людей.

Від педагогів Гімназії-інтернату №13 м. Київ довго звучали ще слова подяки очільниці відділу культури міста-героя Гостомель Катерині Павленко, щирі побажання міцності духу, творчого натхнення і якнайшвидшої Перемоги. Ольга Ходацька подарувала бібліотекам свої книжки («Душі моєї прекрасні миті» і «Берег віри, надії, любові»).

А ще були смаколики від відділу культури, молоді і спорту Гостомельської селищної ради – шоколадки із зображенням літака «Мрія», який колись неодмінно злетить у мирне українське Небо!