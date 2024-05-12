У творах українських митців закарбована історична подія

В центральній виставковій залі Національної спілки художників України відкрилася виставка «VII Всеукраїнське трієнале художнього текстилю». Таланти майстрів декоративно-прикладного мистецтва розкрилися у всій повноті. Представлені твори, об’єднані девізом «семантика часу», демонструють неймовірний позитив, розмай оригінальних технік, творчих уподобань, сміливих технічних знахідок.

Чимало творів провідних митців випромінюють ноту піднесеного стану, всупереч трагічним подіям, пов’язаним з війною, яка розгорнулася на землях нашої України. Виставка демонструє своєрідний опір жорстоким наслідкам війни, а стримана тональність свідчить про величність духу, прагнення побороти темні реалії світлом. Так твори майстрів секції Декоративно-прикладного мистецтва КОНСХУ, голова якої відомий митець Володимир Балибердін, підтверджують загальний стан експозиції. Також на виставці можна побачити твори учасників із різних областей, навіть із Японії. Всі вони демонструють високу професійність, творчий розмай, віру у світлі ідеали. Саме таким є твір «Листопад» відомої художниці по текстилю Олени Куци-Чапенко, організаторки цьогорічного проєкту.

Відома мистецтвознавиця, заслужена діячка мистецтв України Зоя Чегусова окреслила мистецькі спрямування в розвитку художнього текстилю, що активізувалися на початку XXI століття. Вона зазначила, що «Перша виставка відбулася в період Помаранчевої революції на підйомі морального духу народних мас. Це було 22 жовтня 2004 року, відтоді доля виставки переплелася з подіями на Майдані духовно і фактично. Четверта відкрилась 20 грудня 2013 року під час глобального протестного руху Євромайдану й Революції гідності. Шосту «затримала в дорозі до експонування всесвітня пандемія ковіду. І, нарешті, сьома, припадає на трагічний час російської агресії. Але трієнале текстилю залишається «живіше за всіх живих», і сьогодні її експозиція вражає, захоплює, дивує своєю молодечою творчою креативною енергією».

Представлені художні образи дійсно наповнені переможним настроєм. Це відчувається і в назвах, і в колірній гамі, і в новаторських ідеях. Наталка Борисенко, авторка зворушливого гобелена «Деревце», стверджує, що нитка має свою особливу магію. Це унікальний зв'язок автора, його твору і часу, в якому створений художній образ. З цією думкою перегукуються твори Тетяни Ядчук-Богомазової «Присвята вдовам та матерям», Анжеліки Голішкіної «Шляхи», Людмили Внучкової «Та, що плете свою долю», Марти Базак «Тривога», Сергія Кириченка «Війна», Галини Дігас «Лихоліття», Анастасії Подерв’янської «Карта повітряних тривог», Мілани Скорик «Там за вікном» та ін. Наталія Гронська представила красномовну інсталяцію під назвою «Щоденник», а Оксана Цюпка розгорнула цілого есею з текстильними ляльками під назвою «Поворот на Ірпінь». Протест проти свавілля загарбників яскраво передала через просторову інсталяцію «Душа» Наталія Мазур-Степанюк. Сьогодні в такий складний і драматичний час людина потребує підтримки, тому своєрідною арттерапією є такі художні твори, як «2022» Іванни Токар.

Всеукраїнському трієнале художнього текстилю двадцять років. Виставковий простір Будинку художників наповнився творами високої виразності та самобутньої образності. Перед нами використання різних технік матеріалів з рослин, целюлози, тканин, нитки, шнурів, металу, паперу, які перетворилися на оригінальні дизайнерські проєкти. У своєму вітальному слові Зоя Чегусова зазначила також, що відкриття цієї ювілейної імпрези під девізом «Семантика часу» є без перебільшення історичною подією.

На виставці можна побачити унікальні твори Оксани Борисової, Марти Малиновської, Наталії Борисенко, Тетяни Кисельової, Наталки Пікуш, Ксенії Білик, Володимира Хижинського, Олександра Левадного, Андрія Шнайдера, Ольги Кисельової, Зінаїди Власенко, Олесі Ткаченко, Мілани Скорик, Василя Андріяшка та багатьох інших.

Богдан Губань за значний внесок у розвиток художнього ткацтва отримав Диплом лауреата VII трієнале. Митець подякував організаторам за чудову експозицію, яка професійно представляє кожен твір та створює загальний позитивний настрій.

Перед нами художній текстиль, який перетворився на справжній витвір мистецтва, що зберігає автентичну пам'ять поколінь, створює потужний ланцюг з сучасністю, розкриває самобутні таланти й красу миролюбної сонячної України. Єднаймося разом з «Тисячами рук» Лідії Борисенко, яка мовою символів передала незламний дух та могутню енергетику української спільноти.