Уявімо таку ситуацію. За накопичені й непогашені борги за житлово-комунальні послуги із теплопостачання біля 60 тисяч гривень з трьох боржників жорстко стягують борги. Що ж відбулося у цій невигаданій життєвій історії? У працюючої пенсіонерки та її чоловіка, а ще й дорослого повнолітнього сина, який тимчасово не працює, заблоковані банківські картки. Що ж робити та як і на що жити далі?

У цій статті дізнаємося про цілком законні підстави розблокування банківського рахунку для надання боржнику можливості користування коштами під час дії воєнного стану, про визначення поточного рахунку в банку для здійснення видаткових операцій.

Із такими випадками, на превеликий жаль, нині стикаються чимало наших співвітчизників. Через падіння рівня життя та рівня доходів, особливо нині під час дії воєнного стану, такі ситуації стосуються чи не кожного. Бо коли починається примусове стягнення, то у багатьох випадках люди про це дізнаються лише тоді, як їхні банківські рахунки вже фактично заблоковано.

Як має відбуватися згідно з Законом? Та як можна знайти оптимальний вихід у подібних, майже безвихідних, на перший погляд, схожих складних ситуаціях? Про це докладно дізнаємося.

Із чого варто починати діяти?

Якщо ви не отримали від суду на свою поштову адресу ані судового наказу, ані судового рішення, то є сенс одержати документ із цього державного органу. Рішення суду, яке ще не набрало законної сили, можна оскаржити. Аналогічно боржник має право оскаржити і судовий наказ у 10-денний термін з дати отримання. Щоправда, доведеться платити судовий збір. І тут варто ретельно подумати, яка найважливіша мета у борговій проблемній ситуації. З точки зору остаточного вирішення питання та з погляду на економію коштів.

Також варто отримати від державного або приватного виконавця документ, на підставі якого відбувається стягнення. Це постанова державного або приватного виконавця.

У ситуації з пані Ганною, її чоловіком та непрацюючим дорослим сином (імена змінено заради безпеки та дотримання прав людини) вдалося з’ясувати основні проблемні фактори у цій історії.

Найскладнішим моментом їхнього життя стало блокування банківських карток. І тому вирішили діяти саме в цьому напрямку. Адже борг був реальним і наші громадяни цілком усвідомлювали необхідність його погашення. Але ж якою ціною та в який спосіб? Що залишатиметься на скромне життя після стягнення заборгованості із заробітної плати та пенсії? Скільки часу триватиме така «боргова проблема»?

За приблизними підрахунками на момент нашого спілкування із пані Ганною, за умови її стабільної роботи й надалі, таке стягнення боргу може тривати ще років п’ять. Адже стягнення боргу у виконавчому провадженні відбувається до остаточного виконання судового рішення, тобто до повного погашення існуючого боргу.

Ось тут і виникають різні варіанти розвитку подій. Багато чого залежить від дотримання Закону і чесності самого виконавця. Бо трапляються і такі випадки, коли державні чи приватні виконавці, особливо не занурюючись у суть проблеми, швидко виносять постанови про арешт коштів. А далі якось буде… Буває й таке, що тоді вже боржникам доводиться писати скарги до відповідних структурних підрозділів Міністерства юстиції України. Ось так тривалий час потім боржниками оскаржуються дії чи бездіяльність державних виконавців. А ще згадаймо про те, що нині паралельно із державними виконавцями діють і приватні. Скарги на їхні дії чи бездіяльність слід надсилати безпосередньо до Мін’юсту. Там на сайті можна пошукати різну інформацію й контактні дані для направлення електронних чи паперових письмових звернень.

Але є ще один важливий і доволі цікавий момент, про який варто не забувати. Перш ніж направляти скарги на дії чи бездіяльність виконавця (державного чи приватного, в даному випадку це не має різниці), можна цілком офіційно та легально спробувати вирішити проблемну ситуацію на цьому «першому» рівні. Для цього на електронну чи поштову адресу державного чи приватного виконавця необхідно надіслати відповідну заяву боржника. У документі слід докладно й чітко викласти аргументи про те, що під час дії воєнного стану боржник як людина і громадянин має право здійснювати певні видаткові операції. Йдеться про можливість обрати один такий банківський рахунок. Тобто не всі кошти «під нуль» будуть стягуватися щомісяця до остаточного погашення боргу. Це означає, що певна незначна сума коштів має залишатися боржникові для скромного життя.

Доволі цікава й дещо заспокійлива норма Закону. Чи не так?

Отож тепер дізнаймося про це більш детально.

Чи можливе користування коштами,

на які накладено арешт

під час дії воєнного стану?

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану» від 11 квітня 2023 року №3048-IX, під час дії воєнного стану фізичні особи-боржники, на кошти яких накладено арешт виконавцями, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на 1 січня поточного календарного року. Звернення стягнення у межах зазначеної суми на такому рахунку не здійснюється.

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статі 59 Закону України «Про виконавче провадження» підставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини є: отримання виконавцем документального підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання та/або звернення стягнення на такі кошти заборонено законом. Конституційні права і свободи громадянина України гарантуються і не можуть бути скасовані. Норми статті 41 Конституції України встановлюють принцип непорушності права приватної власності.

У період дії воєнного стану в Україні приватний виконавець за заявою сторони виконавчого провадження або з власної ініціативи, за умови наявності об’єктивних підстав, має право своєю постановою скасувати постанову чи інший процесуальний документ (або їх частину), винесені ним у виконавчому провадженні.

З травня 2023 року і станом на сьогодні у 2024 році можна користуватися арештованими коштами боржникам у виконавчому проваджені не більше, як двох розмірів мінімальної заробітної плати протягом одного календарного місяця.

Щоб можна було користуватися такими коштами, боржникам у виконавчому провадженні необхідно визначити один поточний рахунок (якщо їх декілька) для здійснення таких операцій в одному банку.

У заяві необхідно вказати номер поточного рахунку, який Ви просите визначити для можливості користування коштами, та найменування банку, в якому відкрито такий рахунок.

Після отримання такої заяви боржника, протягом 2 робочих днів, виконавець має винести постанову про визначення поточного рахунку фізичної особи-боржника у банку для здійснення видаткових операцій. І далі невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після винесення постанови, виконавець має надіслати відповідну постанову обслуговуючому банку.

У ситуації із родичами пані Ганни заяви на адресу приватного виконавця про зняття арешту коштів боржника та розблокування банківського рахунку довелося подавати усім трьом боржникам. Окремо від імені кожного боржника. Такі історії, до речі, стосуються багатьох читачів, у кого за однією адресою проживання зареєстровано кілька осіб. Звернення стягнення за комунальні борги відбувається солідарно (тобто порівну та одночасно) із усіх зареєстрованих мешканців квартири чи іншого житла. У цій невигаданій історії близько 60 тисяч гривень солідарно почали стягувати з 3 осіб-боржників.

Як правильно скласти заяву для зняття арешту коштів боржника?

Про це дізнаємося у продовженні цієї статті.