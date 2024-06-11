Протест /Архітектуар. Барикади й намети: Світ і Україна

Ідеї миру та справедливості єднають різні народи й не потребують мовних перекладів. Наміри жити в мирі та злагоді, формувати справедливе гуманне суспільство притаманні більшості світового соціуму. Свідком цього є широкоформатний проєкт від Національного музею Революції гідності, який був створений разом із Німецьким архітектурним музеєм у Франкфурті (Deutsches Architekturmuseum) у співпраці з Goethe-Institut Ukraine. Комплекс заходів проєкту «Протест /Архітектура. Барикади й намети: Світ і Україна» відбувся нещодавно в Музеї історії міста Києва. Особливої уваги заслуговує виняткова виставка, присвячена річницям українських Майданів – 20-й річниці Помаранчевої революції та 11-й річниці Революції гідності.

Виставку відкрив Національний музей Революції гідності разом із Німецьким архітектурним музеєм у Франкфурті за підтримки Goethe-Institut та у партнерстві з Музеєм історії міста Києва. Слід зазначити, що її вже презентували в Німеччині, Австрії та Швейцарії.

В урочистій церемонії відкриття заходу брали участь Ігор Пошивайло – Генеральний директор Національного музею Революції гідності, Діана Попова – Генеральна директорка Музею історії Києва, третій Президент України (2005–2010) Віктор Ющенко, депутатка Київради Марина Порошенко, Фабіан Мюлталер – директор Gootre-Institute в Україні, професор Німецького архітектурного музею Олівер Елсер. Кожен доповідач доповнював сутність заангажованої теми. Тоді присутні дізналися, як злилися події українських Майданів та протестів різних країн світу.

Експозиція показує, як протестувальники взаємодіяли з міським простором столиці України та яким був взаємозв’язок форматів самоорганізації та структури протестів на початку XXI століття. У своєму виступі Генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова зробила акцент на те, що Київ – це політичний та культурний центр України. Він завжди був містом початку знакових подій у країні, осередком спротиву, сили та згуртування українців навколо спільної ідеї, тому цілком обґрунтовано та символічно було представити виставку саме в Музеї історії Києва.

У виставковий проєкт закладена концепція дослідження архітектури ненасильницьких протестів від кінця ХІХ століття, що дає можливість проаналізувати, як архітектурні форми, які виникли під час тривалих протестів, допомагали протестувальникам досягати своїх цілей. Український формат виставки, розроблений Музеєм Майдану, покаже специфіку наших найбільших протестів.

На виставці зокрема показано, як протестувальники взаємодіяли з міським простором столиці України та яким був взаємозв’язок форматів самоорганізації та структури протестів на початку XXI століття. А куратор проєкту, професор Німецького архітектурного музею Олівер Елсер долає тисячі кілометрів, щоб побачити, передати дух справедливості різних народів, які прагнуть мирного життя на своїх землях.

Під час брифінгу з журналістами Олівер Елсер поділився історією виникнення задуму проєкту, як відбувалося дослідження, як вдалося систематизувати величезну кількість інформації про протести у світі та розкрити таку неочевидну, але часто ключову річ для історії боротьби протестувальників, як архітектура. «Метою нашого дослідження було сформувати пул інструментів, які використовували протестувальники в різних країнах, щоби люди, які хотіли б в майбутньому захистити свої права абощо – могли використати цю інформацію», – розповів на своїй лекції Олівер Елсер.

Доповідач наголосив на питаннях, які пояснюють природу архітектурних конструкцій на протестних локаціях. Протестні табори виникають стихійно, але потребують відповідних умов для їхньої плідної довготривалої діяльності. Тому потрібні певні оборонні умови, наметові локації для підтримки здорового способу життя, наповнення простору символікою. Важливо допомогти протестувальникам створити умови для формування життя у взаєморозумінні та на засадах солідарності.

Також на локаціях музею можна побачити намети та історичні довідки з Лондона, Мадрида, Дюссельдорфа, Вашингтона, Мюнхена, Буенос-Айреса, Конго, Мексики, Данії, України. Протестувальників різних держав єднає прагнення справедливості у розв'язанні насущних життєвих проблем. Тому сотні тисяч миротворців добровільно виходять на мітинги, будують барикади, наметові містечка, щоб проголосити супротив та вибороти питання справедливості.

На виставці представлені фотозвіти, макети наметових будівель, кінострічка з протестних заходів різних держав. Дякуємо доктору Oliver Elser – куратору проєкту, що знайшов можливість підтримати Україну в такий складний небезпечний час. Ідеї Майдану знайшли відгук у творах художника Анатолія Тартаковського, який створив цілу серію картин безпосередньо під час народного руху на Майдані. Його живописні полотна побували у пересувній виставці «Мистецьке ТАК!» по Сумщині, а на цей раз представлена серія малюнків протестувальників в столиці України.

Цей проєкт свідчить, як люди різних країн прагнуть мирного життя, справедливого розв’язання насущних проблем і виходять на протести проти несправедливості. Від стихійних зібрань такі мітинги переростають у довготривалі, які потребують місць для постійного перебування. Так виникають барикади та наметові містечка, прокладаються мости для формування мирних відносин між людьми. Сьогодні Україна наповнена барикадами вздовж своїх кордонів, щоб зберегти право на мирне життя на своїй Богом даній землі.

Особлива подяка Ігорю Пошивайлу за високу громадянську позицію, наполегливу працю на теренах патріотичного виховання соціуму. Ідея створення протестних проєктів своєчасна й вкрай необхідна в наш суворий час військової агресії. А ідеї це капітал, якщо вони попадають на родючий ґрунт…

Честь та святий обов’язок єднає нас у боротьбі за Перемогу!