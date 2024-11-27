Відкрилися. Мотивація жити далі

Творче об’єднання «Мистецька світлиця», за участі Київської організації Національної спілки художників України, Федерації жінок «За мир в усьому світі», Видавничого дому «Справи сімейні» та сприяння адміністрації Київської міської клінічної лікарні №8, створили цю арт-локацію для вас, шановні відвідувачі!

«Не можна лікувати тіло, не лікуючи душу» – ці слова Гіппократа особливо предметно сприймаються в українських лікувальних та лікувально-реабілітаційних закладах сьогодні, в умовах воєнного стану в Україні, спричиненого агресією зажерливих сусідів. Творче об’єднання «Мистецька світлиця», яке працює на теренах України вже понад два десятиліття, здійснило цілу низку проєктів, спрямованих на збереження культурно-мистецьких цінностей, виховання в душах українців незламності та зміцнення віри в світлі ідеали. Пропонований мистецько-терапевтичний проєкт «Право на здорове та мирне життя» має на меті поєднати зусилля лікарів і художників для створення позитивного мікроклімату в лікувальному закладі. Ця арт-локація є першим кроком у започаткуванні більш широкої програми спільних дій для зміцнення морального стану хворих та наших воїнів, які зазнали поранень, залучення їх до активного життя. У рамках арт-терапії планується проведення тематичних художніх виставок, круглих столів, під кураторством професійних художників. Мета цих заходів – психологічне розвантаження, прищеплення культурно-естетичних інтересів, формування різнобічно розвинутих особистостей, що стане запорукою розбудови гуманного суспільства на планеті після перемоги цивілізації над варварством. У перспективі ми прагнемо вийти на міжнародний рівень, поєднати наші зусилля зі створення в лікувальному закладі позитивного мікроклімату з соціумом тих країн, які сьогодні допомагають Україні долати ворога.

Уклінна вдячність учасницям першої виставки на новому місці на чолі з авторкою ідеї психологічної та соціальної реабілітації родин загиблих Героїв, які віддали своє життя у боротьбі за вільну Україну, Оленою Володимирівною Сокальською. В рамках проєкту «Жива. Справжні історії кохання» представлені картини, об’єднані темою «Малюю серцем». Перед нами 15 долей різних сімей, які прагнули щасливого родинного життя, якби не лютий ворог. Героїчно загинули їхні чоловіки, сини, захищаючи нашу землю. На картинах зображені щемливі історії кохання, коли родини були щасливі. А це квітуча земля, щасливі обличчя, багато сонця, яскраві кульки, човники – провісники подорожей, білосніжні латаття у прозорій воді… Тут вирує мова серця, душі та відкритих почуттів, це мотивація жити далі. Пам’ятаємо!

Щира вдячність команді, яка сформувалася під час відкриття «Мистецької світлиці», за оперативну досконалу професійну участь. Кожен зробив свою справу бездоганно, а це, насамперед, Ігор Петрович Хоменко, Надія Миколаївна, Світлана Володимирівна Плахотнюк, Віталій Юрійович (і вся команда практичної підготовки приміщення під виставкову залу) та ін. Все було не так просто, щоб творчий проєкт продовжував свою діяльність на новій арт-локації. Об'єднанню «Мистецька світлиця» в цьому році двадцять!

Щоб кожен ланцюжок спрацював, на певному рівні доклали зусиль члени Київської організації Національної спілки художників України, голова – Микола Іванович Кутняхов, Андрій Вікторович Будник, Віктор Іванович Бариба, Алла Григорівна Кулінич. Безпосередня участь «Федерації жінок за мир у всьому світі», очільниця Тетяна Юріївна Коцеба з Денисом Лукашевичем Коцебою, Регіною Гаріфулліною та головного редактора Видавничого дому «Справи сімейні» Михайла Вікторовича Ільїна.

Серце Матері-героїні відчуває потребу бути там, де важливо. Тому в цей непростий для українського народу час Тетяна Юріївна доклала максимум зусиль, щоб творчо-реабілітаційна арт-локація «Мистецька світлиця» відкрилася!

Надійна творча підтримка Юрія Кухарчука додала філософської забарвленості, етичного та естетичного шарму всіх текстівок. Фотосесія – це також його вклад у загальну справу. Результат сили команди перед вами. Створений ще один інформаційний культурологічний простір у столиці України. «Не можна лікувати тіло, не лікуючи душу» –ствердження Гіппократа і першочергове завдання «Мистецької світлиці» спрямоване для створення позитивного настрою воїнів, які проходять лікування та реабілітацію в цьому закладі.

Єднаймося, наша Україна варта того, щоб кожен наближав перемогу!

Фото Юрія Кухарчука, кандидата історичних наук археолога, громадського активіста

