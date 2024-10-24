Фестиваль «Сузір’я любові» єднає Україну

У Чернівцях відбувся V Всеукраїнський фестиваль культури та творчості людей з інвалідністю «Сузір’я любові». Він об’єднав учасників з усієї України. Засновниця фестивалю – Любов Свіріденко підтверджує, що творчість не має інвалідності, арттерапія – одна з найважливіших послуг, яка входить до реабілітаційних. Свої таланти на фестивалі продемонстрували 75 учасників.

Любов Свіріденко. Намагаюся намалювати її портрет словами: красива, тендітна й сильна, комунікабельна й справедлива, дружелюбна, активна, цілеспрямована. Знає, чого прагне, і мріє того досягти. Ніколи нікого не залишить осторонь. З 2008 року очолює громадську організацію «Мрія», що об’єднує довкола себе людей з інвалідністю, які пересуваються за допомогою інвалідних візків. Знає, як їм важко подолати бар’єри, вийти з власних помешкань і, насамперед, здолати свої душевні перешкоди. Дехто й нині запирається в чотирьох стінах, відсторонюється від друзів та знайомих, поставивши на себе тавро інвалідності, а вона переконливо стверджує: «Благодійність – це моє покликання, це – моє служіння!» Вперто і наполегливо працює над собою. Організовує різноманітні заходи, зустрічі, семінари, спартакіади для візочників. Сама долає труднощі й веде за собою однодумців.

Так, вона втомлюється, але сили відновлює у безлічі хобі: вишиває бісером, створює авторські ляльки, пише вірші й пісні. У вихідні випікає смаколики для друзів і захисників ЗСУ. Іноді до неї приходять вірші, композитори кладуть їх на музику…

Отож, захопившись творчістю, збирає довкола себе подібних. Вони ж знаходять її всюди: пишуть, телефонують, радяться і, звісно, чекають свята – свята творчості, щоб показати свої таланти.

У цьому році на фестиваль до Чернівців приїхали учасники з 25 міст України. «Цьогоріч ми проводимо п’ятий фестиваль, – розповідає Любов Свіріденко, засновниця фестивалю. – Кожен учасник представив свої найкращі твори. Наша мета – показати суспільству, наскільки талановитими є кожен із нас, і те, що творчість не має інвалідності».

Учасники фестивалю не лише демонстрували свої кращі роботи, а й мали можливість продати вироби, передавши кошти на допомогу ЗСУ.

Жакета Симонян вже вп’яте приїхала на фестиваль з Кременчука, що на Полтавщині. Аби показати свої роботи, вона подолала 700 кілометрів. На виставці експонувала картини… з монет. Люди ними цікавляться і купують.

Сама ж організаторка Любов Свіріденко представила на фестивалі авторські ляльки. Виготовляє з особливою любов’ю і молитвою. Коли починає створювати образ, добре вивчає характер людини, у молитвах просить благословення. І коли їй це вдається, радіє разом з прототипом.

Гучними оплесками в залі зустрічали захисників-Героїв. Три дні учасники фестивалю мали можливість не тільки демонструвати свої таланти, а й спілкуватися, вирішувати наболілі питання. Усі вони об’єднані одним духом, однією метою – йти до Перемоги.

Учасники фестивалю повезли з собою добрі спомини про неймовірні три дні фестивалю: проживання в чудовому готелі, екскурсії по місту і, звісно, сам фестиваль.

З вітальним словом зверталися представники влади, керівники громадських організацій, благодійники, міжнародні партнери.

Свято провели чудові ведучі – журналіст Анатолій Никифоряк та співачка, лауреатка обласної премії імені Назарія Яремчука Тетяна Петришина.

Учасники фестивалю роз’їхалися з добрим настроєм і мріями про наступну зустріч.