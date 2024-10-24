Фестиваль «Сузір’я любові» єднає Україну

Фестиваль «Сузір’я любові» єднає Україну

10/24/2024 -  Comments

У Чернівцях відбувся V Всеукраїнський фестиваль культури та творчості людей з інвалідністю «Сузір’я любові». Він об’єднав учасників з усієї України.  Засновниця  фестивалю – Любов Свіріденко підтверджує, що творчість не має інвалідності, арттерапія – одна з найважливіших послуг, яка входить до реабілітаційних. Свої таланти на фестивалі продемонстрували 75 учасників.

Любов Свіріденко. Намагаюся намалювати її портрет словами: красива, тендітна й сильна, комунікабельна й справедлива, дружелюбна, активна, цілеспрямована. Знає, чого прагне, і мріє того досягти. Ніколи нікого не залишить осторонь. З 2008 року  очолює громадську організацію «Мрія», що об’єднує довкола себе людей з інвалідністю, які пересуваються за допомогою інвалідних візків.  Знає, як  їм важко подолати бар’єри, вийти з власних  помешкань і, насамперед,   здолати свої душевні перешкоди. Дехто й нині запирається в чотирьох стінах,  відсторонюється від друзів та знайомих, поставивши на себе тавро інвалідності, а вона переконливо стверджує: «Благодійність – це моє покликання, це – моє служіння!»  Вперто і наполегливо працює над  собою.  Організовує різноманітні заходи,  зустрічі, семінари, спартакіади  для візочників.  Сама долає труднощі й веде за собою однодумців.

Так, вона втомлюється, але  сили відновлює у безлічі хобі: вишиває бісером, створює авторські ляльки, пише вірші й пісні. У вихідні випікає смаколики для друзів і захисників ЗСУ. Іноді до неї приходять вірші, композитори кладуть їх на музику…

Отож, захопившись творчістю, збирає довкола себе подібних. Вони ж знаходять її всюди: пишуть, телефонують, радяться і, звісно, чекають свята – свята творчості, щоб показати свої таланти.
У цьому році на фестиваль до Чернівців приїхали учасники з 25 міст України. «Цьогоріч ми проводимо п’ятий фестиваль, – розповідає Любов Свіріденко, засновниця фестивалю. – Кожен учасник представив  свої найкращі твори. Наша мета – показати суспільству, наскільки талановитими є кожен із нас, і те, що творчість не має інвалідності».

Учасники фестивалю  не лише демонстрували свої кращі роботи, а й мали можливість  продати вироби, передавши кошти на допомогу ЗСУ.

Фестиваль «Сузір’я любові» єднає Україну

 

Фестиваль «Сузір’я любові» єднає Україну

 

Фестиваль «Сузір’я любові» єднає Україну

 

Жакета Симонян вже вп’яте приїхала на фестиваль з Кременчука, що на Полтавщині. Аби показати свої роботи, вона подолала 700 кілометрів. На виставці експонувала картини… з монет. Люди ними цікавляться і купують.

Сама ж організаторка Любов Свіріденко представила на фестивалі авторські ляльки. Виготовляє з особливою любов’ю і молитвою. Коли починає створювати образ, добре вивчає характер людини, у молитвах просить благословення. І коли їй це вдається, радіє разом з прототипом.

Гучними оплесками в залі зустрічали захисників-Героїв. Три дні учасники фестивалю мали можливість не тільки демонструвати свої таланти, а й спілкуватися, вирішувати наболілі питання. Усі вони об’єднані одним духом, однією метою – йти до Перемоги.

Учасники фестивалю повезли з собою добрі спомини про неймовірні три дні фестивалю: проживання в чудовому готелі, екскурсії по місту і, звісно, сам фестиваль. 

З вітальним словом зверталися представники влади, керівники громадських організацій, благодійники, міжнародні партнери.

Свято провели  чудові ведучі – журналіст Анатолій Никифоряк та співачка, лауреатка обласної премії імені Назарія Яремчука Тетяна Петришина.

Учасники фестивалю роз’їхалися з добрим настроєм і мріями про наступну зустріч.

 

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