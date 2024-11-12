Уявімо таку ситуацію. За накопичені й непогашені борги за житлово-комунальні послуги із теплопостачання близько 60 тисяч гривень з трьох боржників жорстко стягують борги. Що ж відбулося у цій невигаданій життєвій історії? У працюючої пенсіонерки та її чоловіка, а ще й дорослого повнолітнього сина, який тимчасово не працює, заблоковані банківські картки. Що ж робити та як і на що жити далі?

У продовженні цієї статті дізнаємося про цілком законні підстави розблокування банківського рахунку для надання боржнику можливості користування коштами під час дії воєнного стану, про визначення поточного рахунку в банку для здійснення видаткових операцій і не тільки. Отож як правильно скласти заяву для зняття арешту коштів боржника?

Нагадаємо нашим читачам про те, що у кожного з трьох родичів у цій історії свої обставини, що стосуються наявності чи відсутності їхнього доходу. Це, без сумніву, варто взяти до уваги під час оформлення відповідної заяви на адресу державного чи приватного виконавця.

Далі пропонуємо орієнтовний варіант тексту заяви. У пані Ганни та її чоловіка офіційними доходами є зарплата і пенсія. А у їхнього сина, який тимчасово не працює, доходів нових немає. Водночас залишилася колишня банківська картка для виплат, яку він письмово просить виконавця розблокувати.

Заява від пані Ганни

Приватному виконавцю

виконавчого округу

Львівської області

Швидкому Василю Миколайовичу,

м. Львів, вул. Театральна, 4.

Тел. (***) ***-****

Боржник Суслова Ганна Анатоліївна,

електронна адреса

ВП № *********

зареєстрована за адресою:

м. Львів. вул. Університетська, 23, кв. 3.

Контактний телефон: (***) ***-****

Заява.

Про зняття арешту коштів боржника,

про розблокування банківського рахунку

з метою надання боржнику

можливості користування коштами

під час дії воєнного стану,

про визначення поточного рахунку в банку

для здійснення видаткових операцій

На підставі постанови про арешт коштів боржника від 11.10.2024 р. через фактичне блокування банківської картки зарплати фактично я опинилася у вкрай тяжкій фінансово-економічній ситуації без засобів для існування та проживання. На превеликий жаль, за місцем роботи через недофінансування з державного бюджету тепер працюватиму не на повну зайнятість, а на 0,5 ставки. Це також негативно вплине на мій життєвий рівень. Адже рівень доходу фактично зменшується удвічі.

Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України «Про виконавче провадження» не підлягають арешту в порядку, встановленому цим Законом, кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення-стягнення на які заборонено законом.

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 59 Закону України «Про виконавче провадження» підставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини є: отримання виконавцем документального підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання та/або звернення стягнення на такі кошти заборонено законом.

Конституційні права і свободи громадянина України гарантуються і не можуть бути скасовані. Норми статті 41 Конституції України встановлюють принцип непорушності права приватної власності.

Про захист прав та законних інтересів боржника

під час дії воєнного стану

на підставі норм спеціального Закону

На підставі Закону України від 11 квітня 2023 року №3048-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану» на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, припиняється звернення стягнення. Також чинним законодавством та останньою судовою практикою зазначається, що виконавець не має права накладати арешт на зарплатні рахунки боржника. Водночас діючим законодавством визначено те, що після отримання відповідних документів від боржника виконавець зобов’язаний винести постанову про зняття арешту.

У період дії воєнного стану в Україні приватний виконавець за заявою сторони виконавчого провадження або з власної ініціативи, за умови наявності об’єктивних підстав, має право своєю постановою скасувати постанову чи інший процесуальний документ (або їх частину), винесені ним у виконавчому провадженні.

Діючим законодавством України передбачено, що фізичні особи можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на 1 січня поточного календарного року (у 2024 році – 14 200 гривень).

По суті заяви-звернення

На підставі викладеного вище, з метою дієвого захисту моїх законних інтересів боржника, поновлення конституційних прав людини та громадянина у цій ситуації

ПРОШУ:

Скасувати постанову про арешт коштів боржника від 11.10.2024 р. Зняти арешт коштів боржника. Визначити поточний рахунок для здійснення видаткових операцій Суслова Ганна Анатоліївна Приватбанк № картки **** **** **** **** IBAN UA**** **** **** **** **** **** ****. Надати мені письмову відповідь на поштову та електронну адресу із доданою постановою виконавця по суті вирішення питань цієї заяви-звернення. За необхідності готова додатково замовити та надати Вам відповідні підтверджуючі документи, що стосуються статусу поточного банківського рахунку цільового призначення заробітної плати. (Водночас особисто налаштована на конструктивне вирішення проблеми, поступове погашення заборгованості та завершення цієї болючої життєвої теми складних для родинного бюджету фінансових зобов’язань).

__________ 2024 року

З повагою ( _________) Суслова Г. А. підпис

Заява від пана Гната

Приватному виконавцю

виконавчого округу

Львівської області

Швидкому Василю Миколайовичу,

м. Львів. вул. Театральна, 4.

Тел. (***) ***-****

Боржник Суслов Гнат Андрійович

ВП № *********

зареєстрований за адресою:

*****. м. Львів. вул. Університетська, 23, кв. 3.

Заява.

Про зняття арешту коштів боржника,

про розблокування банківського рахунку

з метою надання боржнику

можливості користування коштами

під час дії воєнного стану,

про визначення поточного рахунку в банку

для здійснення видаткових операцій

На підставі постанови про арешт коштів боржника від 11.10.2024 р. через фактичне блокування банківської картки зарплати і пенсії фактично я опинився у вкрай тяжкій фінансово-економічній ситуації без засобів для існування та проживання. На превеликий жаль, за місцем роботи останні місяці мені фактично затримують виплату заробітної плати або платять не в повному обсязі через недофінансування галузі культури. Це негативно впливає на мій життєвий рівень.

Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України «Про виконавче провадження» не підлягають арешту в порядку, встановленому цим Законом, кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення, на які заборонено законом.

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 59 Закону України «Про виконавче провадження» підставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини є: отримання виконавцем документального підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання та/або звернення стягнення на такі кошти заборонено законом.

Відповідно до частини другої статті 70 Закону України «Про виконавче провадження» з пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру на утримання членів сім`ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я, а також у зв`язку із смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках. За іншими видами стягнень може бути відраховано не більш як 20 відсотків пенсії.

Статтею 46 Конституцією України встановлено, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Конституційний суд України у своєму рішенні №25 рп/2009 від 7 жовтня 2009 року зазначив, що право на соціальний захист віднесено до основоположних прав і свобод. Це право гарантується загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел та забезпечується статтями 7, 22, 46, 58, 68 Конституції України. А саме, кожний громадянин має право на соціальний захист, що включає право на пенсійне забезпечення і всі застраховані особи є рівноправними щодо отримання пенсійних виплат. Конституційні права і свободи громадянина України гарантуються і не можуть бути скасовані.

Норми статті 41 Конституції України встановлюють принцип непорушності права приватної власності. Отже, законодавством України заборонено державному (приватному) виконавцю накладати арешт на рахунок боржника, на який надходять пенсійні виплати, так як чинним законодавством передбачений окремий порядок здійснення таких відрахувань, а тому арешт пенсійних коштів особи та стягнення коштів пенсії позбавляє її джерел до існування та порушує її право на соціальний захист. Аналогічний правовий висновок міститься і у постанові Верховного суду від 03 жовтня 2019 року справа №642/6675/18. Таким чином, накладення арешту на поточний картковий рахунок та стягнення пенсії є порушенням Закону, прав та законних інтересів боржника як людини і громадянина.

Про захист прав та законних інтересів боржника

під час дії воєнного стану

на підставі норм спеціального Закону

На підставі Закону України від 11 квітня 2023 року №3048-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану» на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, припиняється звернення стягнення на пенсію. Також чинним законодавством та останньою судовою практикою зазначається, що виконавець не має права накладати арешт на зарплатні рахунки боржника. Водночас діючим законодавством визначено те, що після отримання відповідних документів від боржника виконавець зобов’язаний винести постанову про зняття арешту.

У період дії воєнного стану в Україні приватний виконавець за заявою сторони виконавчого провадження або з власної ініціативи, за умови наявності об’єктивних підстав, має право своєю постановою скасувати постанову чи інший процесуальний документ (або їх частину), винесені ним у виконавчому провадженні.

Діючим законодавством України передбачено, що фізичні особи можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на 1 січня поточного календарного року (у 2024 році – 14 200 гривень).

По суті заяви-звернення

На підставі викладеного вище, з метою дієвого захисту моїх законних інтересів боржника, поновлення конституційних прав людини та громадянина у цій ситуації

ПРОШУ:

Скасувати постанову про арешт коштів боржника від 11.10.2024 р. Зняти арешт коштів боржника. Визначити поточний рахунок для здійснення видаткових операцій Суслов Гнат Андрійович Приватбанк № картки **** **** **** **** IBAN UA ************************************. Надати мені письмову відповідь на поштову та електронну адресу із доданою постановою виконавця по суті вирішення питань цієї заяви-звернення. За необхідності готовий додатково замовити та надати Вам відповідні підтверджуючі документи, що стосуються статусу поточного банківського рахунку цільового призначення заробітної плати і пенсії. (Водночас особисто налаштований на конструктивне вирішення проблеми, поступове погашення заборгованості та завершення цієї болючої життєвої теми складних для родинного бюджету фінансових зобов’язань).

__________ 2024 року

З повагою ( _________) Суслов Г. А. підпис

****

Заява від пана Олега

Приватному виконавцю

виконавчого округу

Львівської області

Швидкому Василю Миколайовичу,

м. Львів, вул. Театральна, 4.

Тел. (***) ***-****

Боржник Суслов Олег Гнатович

ВП № *********

зареєстрований за адресою:

*****. м. Львів. вул. Університетська, 23, кв. 3.

Заява.

Про зняття арешту коштів боржника,

про розблокування банківського рахунку

з метою надання боржнику

можливості користування коштами

під час дії воєнного стану,

про визначення поточного рахунку в банку

для здійснення видаткових операцій

На підставі постанови про арешт коштів боржника від 11.10.2024 р. через фактичне блокування банківської картки зарплати фактично я опинилася у вкрай тяжкій фінансово-економічній ситуації без засобів для існування та проживання.

Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України «Про виконавче провадження» не підлягають арешту в порядку, встановленому цим Законом, кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення-стягнення на які заборонено законом.

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 59 Закону України «Про виконавче провадження» підставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини є: отримання виконавцем документального підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання та/або звернення стягнення на такі кошти заборонено законом.

Конституційні права і свободи громадянина України гарантуються і не можуть бути скасовані. Норми статті 41 Конституції України встановлюють принцип непорушності права приватної власності.

Про захист прав та законних інтересів боржника

під час дії воєнного стану

На підставі Закону України від 11 квітня 2023 року №3048-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану» на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні, припиняється звернення-стягнення. Також чинним законодавством та останньою судовою практикою зазначається, що виконавець не має права накладати арешт на зарплатні рахунки боржника. Водночас діючим законодавством визначено те, що після отримання відповідних документів від боржника виконавець зобов’язаний винести постанову про зняття арешту.

У період дії воєнного стану в Україні приватний виконавець за заявою сторони виконавчого провадження або з власної ініціативи, за умови наявності об’єктивних підстав, має право своєю постановою скасувати постанову чи інший процесуальний документ (або їх частину), винесені ним у виконавчому провадженні.

Діючим законодавством України передбачено, що фізичні особи можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на 1 січня поточного календарного року (у 2024 році – 14 200 гривень).

По суті заяви-звернення

На підставі викладеного вище, з метою дієвого захисту моїх законних інтересів боржника, поновлення конституційних прав людини та громадянина у цій ситуації

ПРОШУ:

Скасувати постанову про арешт коштів боржника від 11.10.2024 р. Зняти арешт коштів боржника. Визначити поточний рахунок для здійснення видаткових операцій Суслов Олег Гнатович Приватбанк № картки **** **** **** **** IBAN UA **** **** **** **** **** **** ****. Надати мені письмову відповідь на поштову адресу із доданою постановою виконавця по суті вирішення питань цієї заяви-звернення.

__________ 2024 року

З повагою ( _________) Суслов О. Г. підпис

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ:

є справедливе рішення!

Стягнення за комунальні борги є процесом неминучим. Але не варто впадати у відчай. Бо, незважаючи на проблему, життя триває. Краще детально вивчити діючі законодавчі норми. Заради того, щоби в подібних ситуаціях грамотно і швидко вміти захистити свої права.

Чого саме можна очікувати від виконавця? Про це ми дізналися з цієї статті. У цій невигаданій історії, на щастя, людям вдалося добитися правди і справедливості.

І позитивний результат заявники отримали доволі таки швидко. Навіть не довелося їм додатково збирати й надавати приватному виконавцеві окремі підтверджуючі документи.

Дізналися наші співвітчизники про позитивне рішення приватного виконавця. Відповідну постанову про розблокування банківського рахунку він надіслав до банку. Це відбулося стосовно кожного заявника окремо. А також надав заявниці-боржниці, на її прохання, необхідний документ, що стосується вирішення її заяви по суті.

У когось із наших читачів, можливо, є й інші цікаві факти. І позитивні, і негативні. Бо в кожного з нас своя життєва історія. Дуже добре те, що всім трьом боржникам із родини Суслових таки вдалося добитися справедливості. Виконавець стосовно кожного із них направив свої постанови до банку.

Отож тепер ми переконалися у тому, що в подібних випадках добитися справедливого рішення та досягти позитивного результату цілком можливо для кожного.