Таємниці творчості Людмили Кобичевої

Людмила Кобичева неординарна й неповторна художниця. Фахівці її творчість визнали ексклюзивною й відомості розмістили в Енциклопедії сучасної України.

Не так давно у столичній бібліотеці «Сузір’я», що в Оболонському районі, відбулася виставка «Таємниці природних металів» Людмили Кобичевої. Цю виставку авторка присвятила пам’яті чоловіка Олександра, з яким в любові й злагоді прожила сорок літ. Саме він свого часу записав дружину на приватні уроки до художньої академії, повіривши у її хист і талант. На жаль, пішов із життя влітку, а Людмила, аби не залишатися наодинці, разом з друзями й однодумцями організувала виставку. І для себе робота, і для людей потіха. Її твори наповнені красою і доброю енергетикою. Вона творить серцем. Ось хоча б історія однієї роботи «І розквітне Україна», яка викликала неабиякий інтерес, зворушила багатьох поціновувачів.

Авторку довго не відпускала світлина з Харкова. На руїнах школи у червоній сукні випускниця. Мисткиня майстерно виконала дворівневу композицію. В роботу вкладала промінці віри, що Україна неодмінно розквітне. Для впевненості додала квіти – символ надії й любові. Квіти виготовлені з натуральної шкіри. Створюючи роботу, вона й гадки не мала, що буде таке чудове продовження. Сталося все завдячуючи Тетяні Клочко, яка провела майже детективне розслідування і знайшла героїню картини Валерію Кобзєву. І вже на фінал виставки на зустріч завітала героїня. Валерія була в Києві проїздом. Вона переганяла на фронт машину, де її друзі боронять нас від ворога. Страшно повірити в це: практично діти, які два роки тому закінчили школу, замість навчання у вузах пішли на війну.

Людмила Кобичева мала можливість обійняти героїню, поспілкуватися з красивою, розумною, цілеспрямованою українкою і вручити їй картину. І, як кажуть, нічого випадкового. Виявляється, чоловік пані Людмили, якому вона присвятила виставку, – до четвертого коліна був харків’янином.

Справжні творці мають якусь магічну силу і творять не лише руками, а й серцем.

І віримо: Україна розквітне, коли є такі герої і майстри.

Світлини Юльці КІСІЛЬ

