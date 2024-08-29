«Дзвінга» захоплює серця

Капела бандуристок «Дзвінга» – музичний колектив, який діє у Львові, в серпневі дні захопив серця бельгійців. Колектив успішно виступив із благодійним туром у семи містах Бельгії. А в День Незалежності України на Грант-пляс у Брюсселі заспівали Гімн України.

Капела бандуристок «Дзвінга» складається близько з тридцяти хористок та музикантів, які співають у супроводі українського музичного інструмента – бандури.

«Популяризація української культури за кордоном є одним із важливих інструментів публічної дипломатії, що допомагає розкрити її багатогранність, красу та неповторність. Ми надзвичайно вдячні нашим бельгійським друзям за вагомий внесок у поширення українського культурного ДНК», – сказала на одному з виступів колективу тимчасово повірена Наталія Аношина. Вона подякувала L’ Amicale Belgo-Ukrainienne d’Herseaux за організацію турів капели та справжню дружбу, яка триває вже понад тридцять років.

Учасників колективу люб’язно приймають бельгійські сім’ї у своїх домівках.

Хормейстер Марія Соломко стомлена і щаслива від цього прекрасного турне по Бельгії, а головне – вона вкладає душу в роботу, яку робить. Колектив разом із піснями привіз часточку України, щоб не тільки розрадити українців, які тут мешкають, а й розчулити бельгійців, закохати в українську пісню.

Колектив щоразу поповнює і розширює репертуар. Коли звучала Ave Maria, бельгійка, яка сиділа поруч зі мною, витирала сльозу. Мене ж розчулила «Намалюй мені ніч»…

Як добре, що українська пісня не знає кордонів, її неможливо вбити. Можливо, пісня нас об’єднає й приведе до Миру.

