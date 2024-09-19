Заслужена артистка України Руслана Лоцман нещодавно повернулася з Бразилії, наспівавши там на 27-й тепловізор на концертах для української громади, організованих Віторіо Соротюк.

Руслана Лоцман – співачка, яка популяризує українську пісню у світі, кандидатка педагогічних наук і викладачка в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, чудова дружина, мама двох донечок і сина, відвідала у Бразилії провінції Парана і Куритиба й наспівала багато пісень.

Руслана Лоцман передала міністру культури України запрошення від RCUB-Representacao Central Ucraniano-Brasileira на ХХХ національний фестиваль українських танців у Бразилії, організований клубом «Полтава», який відбудеться у Куритибі 15 та 16 листопада.

Від початку війни, майже щомісяця, Руслана Лоцман разом зі своїми дітьми наспівує кошти на тепловізори. Руслана переконана, що саме піснею вона може й виборює Перемогу в Україні. Адже пісня – це не тільки гарний настрій, а й переконливі ствердні слова, які линуть від її душі до сердець слухачів.

«До Бразилії я поїхала на запрошення Віторіо Соротюка, президента україно-бразильської Центральної репрезентації, – розповідає Руслана Лоцман. – Це запрошення я отримала ще у 2018 році, але… то завагітніла Тарасом, то ковід, зрештою, розпочалася війна… І ось нарешті прийняла рішення і поїхала до земляків».

Два потяги, три літаки… Таку довгу дорогу долала Руслана, аби разом з українцями, однодумцями в Бразилії два тижні співати, проводити майстер-класи, встановлювати дипломатичні стосунки, обмінюватися новинами, спілкуватися.

«Велика українська громада у Бразилії, а це понад 600 тисяч українців, має спільну матір – Україну, – розповідає Руслана Лоцман. – Саме для неї ми співали, збираючи пожертви. І так копієчка до копієчки: 50 доларів від Світлани Лисенко, 200 – від українського клубу «Полтава», 1300 – наспівали у Пауло Фронтін… Так і назбирали на 27-й тепловізор для ЗСУ».

Руслана Лоцман встигала інформувати земляків про свою подорож, викладаючи відео й короткі розповіді про Бразилію у соцмережах. Наприклад, як приємно її вразила найстаріша українська церква, яку збудували 120 років тому на горі Тигр без цвяхів, як у Карпатах. Тут і до сьогодні правлять служби українською. Саме тут Руслана заспівала молитву за нашу Перемогу. Українська пісня нас єднає, де не жили б.

Та найбільше щастя й найвища нагорода – співати разом із дітьми. Руслані пощастило заспівати разом із 500 дітками.

У цій поїздці у Руслани Лоцман народилося багато ідей і проєктів, які вона неодмінно втілить у життя.

