Спадкоємність у мистецтві – одна із таємничих сфер людського буття. Від своїх пращурів нащадки збагачуються любов’ю до життя, збереженням народних традицій, образним осмисленням навколишнього життя, вірністю рідній землі. Сьогодні розмова про унікальний творчий родовід Саєнків-Майданець, який став взірцем незламності українського духу, носієм людяності й краси. А приводом була поважна подія в культурно-мистецькому житті столиці України, вручення ордена княгині Ольги I ступеня місткині Ніні Саєнко. Нагороду за значні заслуги у зміцненні української державності, вагомий особистий внесок у розвиток мистецтва та сумлінне виконання професійного обов’язку особисто вручив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв. Подія відбулася під час відкриття широкомасштабної родинної виставки з нагоди 125-річчя від дня народження народного художника Олександра Ферапонтовича Саєнка (1899–1985).

Ювілейну ретроспективну виставку «Український килим. Золоте перевесло мистецької династії Саєнків» представили три покоління мистецької родини: О. Саєнко, його донька Ніна Олександрівна Саєнко, заслужений діяч мистецтв України, та онука Леся Леонідівна Майданець-Саєнко, професорка Київської академії декоративно-прикладного мистецтва й дизайну імені Михайла Бойчука. Національний музей декоративного мистецтва України радо прийняв знаковий творчий проєкт.

Ключовими словами життєвого кредо родини Саєнків є самовідданість мистецтву, любов до України, турбота про людей.

Близько 100 робіт представлено в експозиції, серед яких яскраві твори художнього текстилю – килими, гобелени, батик, вибійка, декоративні тканини, а також панно, тарелі, виконані в техніці мозаїки соломою, писанки. Твори з родинної колекції авторів та музейного зібрання презентують українське народне мистецтво, характерні ознаки якого ми можемо простежити на виставці.

Експозиція віддзеркалює потужний шлях розвитку українського декоративного мистецтва з глибинним проникненням у закодований світ давньої символіки. Перед нами самобутні твори, лаконічні за формою, яскравою колористикою та художньою довершеністю. Тому коли ми кажемо творчість родини Саєнків, це означає сміливі інтерпретації з глибокою образністю, витриманою в національному стилі.

Слід нагадати, що Олександр Саєнко належить до плеяди Бойчукістів з поглибленим розкриттям суто народних джерел. Представлені художні образи автора сповнені енергії наших пращурів, національними ознаками, святістю української землі. Автор привертає увагу до епохи козаччини, наповненої героїчним духом незламного народу, звертається до самобутньої Шевченкіани, мотивів народних пісень і балад. Образотворчий літопис Саєнка «Дума про Україну» створювався понад пів століття. Фахівці визначили його техніку інкрустації соломкою новаторською, а твори отримали оцінку високохудожнього значення. У мистецькому доробку О. Саєнка понад 500 творів, а «…загальна творча спадщина увійшла до скарбниці української культури, посіла чільне місце у світовому мистецтві…», – зазначила його донька.

У творах заслуженого діяча мистецтв України Ніни Саєнко вирує самобутність національного стилю, любов до орнаментики, в якій так голосно промовляє суто жіноча енергетика. В стилізованих образах художниці вирує потужна спадщина великого народу, особливо це проявляється в таких творах, як «Співуча блакить», «Козацька балада», «Терновий цвіт», «Думи мої…», «Берегиня» та ін. У своїх творах художниця прагне розповісти про красу української природи, славну історію українського народу. А оприлюднена монографія «Пам'ять роду: Епістолярна спадщина роду Саєнків» привертає увагу науковців до феномену української культури взагалі.

Ніна Саєнко – авторка творчих проєктів по збереженню пам’яток історії та культури, популяризації мистецької спадщини, художниця декоративного мистецтва, модератор мистецьких акцій в Україні та за кордоном.

Леся Майданець тяжіє до філософського осмислення життя, поєднуючи здобутки наших пращурів з новаторським баченням творчого образу. Художниця володіє різними видами прикладного мистецтва, від килимів, гобелену, батику до живопису, писанкарству. Оригінальність творчого стилю в узагальнених формах та ритміко-колірному рішенні. Привертають увагу її твори «Моя Україна», «Слов’янська мелодія», «Молитва» з янголами», «Древо життя», «Зачарований птах».

Слід зазначити, що представлені художні образи наповнені національним колоритом, фольклором, спрямовують наше уявлення на світ добра та любові, тому на творах багато сонця, квітів, птахів на гронах калини, соняшників. Автори передають звичайне мирне життя на родючій українській землі, а оригінальна стилізація образів, додає творам сучасного звучання.

Творчість мистецької династії Саєнків – переконливий приклад розвитку українських традицій, спадкоємності поколінь, вагомих досягнень національної культури та мистецтва України. Родовід Саєнків привертає увагу науковців та митців як феномен української культури. А відкриття меморіального музею «Садиба народного художника Олександра Саєнка» на Чернігівщині стало джерелом для наукових розвідок істориків, мистецтвознавців, журналістів.

На виставці звучав спів народного артиста України керівника гурту «Козацька хорея», лауреата Національної Шевченківської премії Тараса Компаніченка, як благословення Україні в такий складний воєнний час.

Редакція видавництва «Справи сімейні» вітає берегиню українського мистецтва й культури, шановну Ніну Олександрівну, з високою державною нагородою! Миру Україні та подальших творчих здобутків.