Вітання з ювілеєм галереї «АВС-арт»

Засновник художньої галереї «АВС-арт» Михайло Поживанов зазначив, що 3 листопада 2009-го він відкрив нову мистецьку локацію. «Нині ж ми – аж не віриться – відзначаємо її 15-річчя». Останнє п’ятиліття ускладнене екзистенційними випробуваннями не тільки для України, а й для всього світу. Українське мистецтво продовжує власний шлях, розвиваючись, набуваючи нових неповторних рис. Але, окрім набутків, є й втрати. Тому нинішня виставка в «АВС-арт» присвячена незабутнім художникам, чиї імена вже вписані в історію мистецтва. Авторів, із котрими ми колись плідно співпрацювали, немає серед нас – проте їхні твори продовжують жити для глядачів. Як фундатор і художник, дякую тим, хто залишається з нами – митцям, мистецтвознавцям, поціновувачам мистецтва, друзям і шанувальникам! Попереду, я переконаний, у нас ще багато творчих справ!»

Дійсно, галерея стала провідним культурно-мистецьким центром Києва, де завжди проходить активне творче життя. Вона не тільки популяризує відомих митців, а й стала майданчиком для початківців. Власна колекція сучасних художніх творів галереї може послужити підґрунтям Музею сучасного мистецтва України.

Ведуча проєктів галереї відома мистецтвознавиця Алла Маричевська вміє задати потужну тональність кожному проєкту та об’єднати присутніх на вернісажах позитивною енергетикою. В її повідомленні сказано, що «галерея почала свою діяльність на Воздвиженській вулиці, потім була на Андріївському узвозі, а нині вона розташована на вулиці Глибочицькій. Творчі проєкти галереї «АВС» кожного разу добавляють нові сенси в артистичну атмосферу міста.

Галерея завжди мала сталий внутрішній вектор розвитку, із року в рік акцентуючи на знаковому й неперехідному українському мистецтві. Намагаємося відібрати роботи, у яких прослідковуються засадничі, менталітетні риси, щоб таким чином прослідковувалася мистецька школа, чи то київська, чи львівська, чи одеська. Традиційність представлених робіт не в шароварщині, козаччині чи вишиванках, вона – у внутрішньому наповненні». На пам’яті декілька виставок, які стали брендом столиці і розкрили самобутні таланти їхніх авторів: «Мистецький шлях у спадок», «Шевченків травень», «Жовтий/Блакитний», «Імена» та багато ін. Останній показує друковані видання галереї, такі як «Борис Буряк», «Олег Мінько», «Феодосій Гуменюк», «Петро Бевза», «Сергій Савченко», «Олег Ясенєв».

Слід згадати родинні виставки творчих династій Надєждіних, Романішиних, Ярових, Ясенєвих, Наталки Кохаль та Ганни Царіковської, родини Чернявських…

Знаковими були виставки, присвячені пам’яті народного художника С. Григорова, вернісажі провідних митців України в серії «Імена» – Феодосія Гуменюка, Петра Бевзи, Сергія Савченка, Михайла Поживанова, Володимира Колеснікова, Лесі Майданець, Олега Ясенєва та ін. Кожна виставка – то суцільна мистецька подія, в якій розкривається непересічний талант українських художників, носіїв світла й позитиву.

Галерея «АВС» не тільки культурно-мистецька локація, це місце народження мистецьких інновацій, потужної позитивної енергетики та зворушливих зустрічей шанувальників образотворчого мистецтва й друзів.



Додаток: Михайло Поживанов – меценат, художник, за фахом «інженер-металург», доктор технічних наук, професор, голова ГО «Фонд муніципальних реформ «Магдебурзьке право». Член НСХУ, народний депутат Верховної Ради 2, 4, 5-го та 6-го скликань. Міський голова Маріуполя (1994–1998). Закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «правознавство».

Заслужений працівник промисловості України, член Наглядової ради Львівської національної академії мистецтв. Займається колекціонуванням творів мистецтва. Чимало знакових справ зробив на посаді менеджера та керівника офісу проєкту в девелоперській компанії EYEMAXX Real Estate AG (Австрія). Керував чеським, словацьким та угорським філіалами компанії.

З 1998 року – голова ГО «Фонд муніципальних реформ «Магдебурзьке право». Працював провідним науковим співробітником Фізико-технологічного інституту металів і сплавів при НАНУ з 2000 до 2010 року.

2009 рік – засновник художньої галереї «АВС-арт».

2021-го – член НСХУ.

2024 року – заступник голови правління НСХУ по зв’язках з органами влади, місцевого самоврядування, зв’язках зі ЗМІ, гуманітарної та волонтерської діяльності

