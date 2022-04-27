Виставка «Моя вільність». Польща. Лодзь

«Гей десь там над чорними водами

Сідає на коня козак молодий,

Ніжно прощається він із дівчиною

Іще ніжніше із Україною…»

Народна пісня

Продовжую тему «Сучасні Кассандри» на тлі мистецької акції на підтримку України та біженців, які опинилися у Польщі. Художня виставка під назвою «Моя вільність» влаштована Музеєм фабрики міста Лодзь.

Організатори зібрали 25 художніх творів живопису, графіки, плакату, фотографії. Серед польських митців Анна Комарська, Соня Тучарінова-Гросемак, Наталія Войтаровська, Катерина Зберська і наша представниця з Києва відома художниця лауреат мистецької премії ім. Федора Кричевського Світлана Аношкіна. В Україні творчість мисткині добре відома, вона представниця Київської школи живопису, учасниця понад 100 творчих виставок, творець яскравих самобутніх образів, експериментатор дивовижної прозорої палітри, яка виводить живопис Аношкіної в коло найкращих сучасних художників України.

Мова мистецтва не потребує перекладу, тут інші критерії для порозуміння. Тема, образ, художнє рішення, які розкривають творчий задум митця. Головне, що поєднало учасників зробити добру справу, підтримати Україну, яка опинилася у жахливих воєнних обставинах, нав’язаних нам фашистською Росією. Представлені твори показують, як художники прагнуть розкрити через художні образи тему волі. На афіші виставки ми бачимо «Голуба миру» всесвітньо відомого митця Пабло Пікассо. Символічно й те, що образ Голуба миру був створений як емблема для Першого Всесвітнього конгресу прихильників миру, який проходив у 1949 році в Парижі та Празі. Образ взятий із Біблії (Буття 8-10), коли голуб приніс гілку оливи у Ковчег. Як і кожен із нас, миру і відродження нового життя прагнуть організатори та учасники акції.

Привертає увагу колаж з прапором України, лелеками, піаністкою за роялем. Пейзажі символізують мирне життя, яке так необхідне для гуманного суспільства.

С. Аношкіна створила образ архістратига Михаїла на коні, який символізує захист Києва. Образ, сповнений динаміки, могутньої сили, парить в небесах, охороняючи київські святині. Завершеність творчого задуму, гармонійна палітра роблять картину неймовірно красномовною, сповненою енергії та краси.

Війна перетворила життя в Україні в жахіття, наповнене болю, страждань, несправедливістю та безкінечними запитаннями… Свідомість не має критеріїв для пояснення цього фашистського вторгнення «братніх» сусідів. Але є одне палке бажання перемогти ворога і визволити рідну землю від окупантів!

Як розповіла Світлана Аношкіна, відбулася потужна культурно-мистецька акція, в якій присутні засудили вторгнення Росії в Україну. Був об’явлений аукціон з метою підтримати український народ. Під час урочистого відкриття виконана пісня «Гей, соколи» поєднала весь зал. Музика написана польським композитором Мацеєм Каменським (1734-1821). Ця старовинна пісня популярна у Словаччині, Польші, Чехії, Україні, Литві. Журливий стан розлуки козака з дівчиною, який вимушений бути на війні на чужині, але тужить за батьківщиною і своєю коханою… Актуальність старовинної пісні з сучасним станом в Україні розчулила всіх присутніх, які співали її зі сльозами на очах…

Подякуємо друзям з Польщі, які так сердечно відгукнулися на лихоліття, що обрушилося на Україну. Такі акції не тільки надають сили та віри у перемогу, а й єднають у боротьбі за мир міжнародну прогресивну спільноту з Україною.

Валентина РОМЕНСЬКА (ЄФРЕМОВА), засновник «Мистецької світлиці»

Фото Світлани АНОШКІНОЇ



