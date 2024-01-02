«Світло переможе», Париж, 2024

Українських митців представлено на легендарному Le Salon d'Automne («Осінньому салоні») в Парижі. У проєкті «Світло переможе», який презентує Національна академія мистецтв України, беруть участь художники: Андрій Бокотей, Юрій Вакуленко, Олександр Дубовик, Дмитро Козацький, Анатолій Криволап, Катерина Лісова, Павло Маков, Любомир Медвідь, Анатолій Мельник, Сергій Михальчук, Анастасія Подерв'янська, Михайло Рай, Сергій Святченко, Віктор Сидоренко, Тіберій Сільваші, Марина Скугарева, Олег Тістол.



120-й сезон «Осіннього салону» (Le Salon D’automne) проводиться під патронатом Президента Франції пана Емманюеля Макрона та за підтримки міністра культури Франції пані Рашиди Даті. Можливість українського проєкту взяти участь у заході була забезпечена завдяки підтримці меценатки пані Деві Сукарно та її Earth Aid Society Foundation.



«Осінній салон» як міжнародний захід, що має довгу історію, починаючи з 1903 року, дав світові популярні нині імена художників і скульпторів артдеко та модернізму. У 1905 році свої твори представив Анрі Матісс – прихильник фовізму, а у 1910 році митець експонував роботи в стилі кубізму.



У відкритті 120-го сезону «Осіннього салону» взяли участь меценатка леді Деві Сукарно, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Французькій Республіці Вадим Омельченко, президент Салону Жіль Гійом, мер Парижа Анн Ідальго, президент НАМ України, засновник Інституту сучасного мистецтва НАМ України академік Віктор Сидоренко, віце-президент НАМ України, генеральний директор Національного музею «Київська картинна галерея», член-кореспондент НАМ України Юрій Вакуленко, керівник Західного регіонального центру НАМ України, член-кореспондент НАМ України Михайло Бокотей та інші почесні гості.

Під час проведення «Осіннього салону» в Парижі відбулася Міжнародна конференція «Наближаючи перемогу: мистецький фронт за часів війни», де дискутували про роль мистецтва у збереженні української національної ідентичності в умовах протистояння російській агресії. Віктор Сидоренко у своєму виступі зазначив про втрати під час війни в області культури та мистецтва. Постраждало 600 бібліотек, понад 139 закладів мистецької освіти, близько 100 музеїв та художніх галерей, 30 театрів та філармоній. Такий обсяг свідчить про значні втрати в царині культури України.



Під час конференції презентували відеоролик Cultura is War, режисер Кадім Тарасов.



За останні сто років учасники Салонів стали свідками зародження найважливіших течій, серед яких сюрреалізм, абстракціонізм, нове фігуративне та мистецтво андеграунду. Виставкові площі Аль де Ла Віллет прийняли близько тисячі митців з усього світу.



Як передає кореспондент Укрінформу, йшлося, зокрема, про терапевтичну дію мистецьких практик під час війни, інтеграцію українського мистецтва у світі.



«Для України останні майже два роки – це випробовування на міцність нашого духу і нашої культури. За час російської агресії постраждали понад 600 бібліотек, понад 130 закладів мистецької освіти, близько 100 музеїв і художніх галерей, 30 театрів і філармоній. Навіть втрата одного об’єкта культури чи мистецтва відчутна, але коли йдеться про такий обсяг знищеного, мусимо говорити про істотні втрати в українській матеріальній культурі», – зазначив у виступі президент Національної академії мистецтв України Віктор Сидоренко.



«Сучасне українське мистецтво, створене під час війни, сповнене роздумів не тільки про боротьбу між тиранією та демократією, але й про ціну, яку ми повинні платити щодня, щоб тероризм не заполонив увесь світ. Для нас важливо, щоб великі ідеї соціальної справедливості, які Вольтер розвивав у Франції та Сковорода в Україні, залишалися актуальними у сучасному світі. І українське мистецтво може бути зрозумілим і цінним для кожного, хто розділяє гуманістичні цінності», – з виступу В. Сидоренка.



Щира вдячність Анастасії Подерв’янській, яка миттєво поділилася на своїй сторінці у facebook світлинами престижної культурно-мистецької події. Участь Національної академії мистецтв України в «Осінньому салоні» відбулася завдяки підтримці леді Деві Сукарно. Незважаючи на важкі ніч та ранок краплини позитиву торкнулися серця автора статті, почуття наповнилися гордістю за нашу Україну.



Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото з інтернету