Презентація персональної виставки живопису Світлани Леонтьєвої «Мріяти. Любити. Жити»

Презентація персональної виставки живопису Світлани Леонтьєвої «Мріяти. Любити. Жити»

03/29/2024 -  Comments

«Мріяти. Любити. Жити» –  таку назву має персональна виставка живопису талановитої сучасної художниці,  членкині Національної Спілки художників України Світлани Леонтьєвої, презентація якої нещодавно відбулася в Етнобібліотеці. Повна зала гостей: члени клубу «Світлиця», підопічні КМКЦ «Трамплін», КМЦ «Аскольд», друзі та шанувальники творчості мисткині. Голова комітету з питань культури Національної ради жінок України Людмила Грабовенко радо відгукнулася на запрошення і також відвідала захід.  

Презентація персональної виставки живопису Світлани Леонтьєвої «Мріяти. Любити. Жити». Леонтьєва з букетом

 

Презентація персональної виставки живопису Світлани Леонтьєвої «Мріяти. Любити. Жити». Гості виставки

 

Презентація персональної виставки живопису Світлани Леонтьєвої «Мріяти. Любити. Жити». Гості виставки

 

Презентація персональної виставки живопису Світлани Леонтьєвої «Мріяти. Любити. Жити»

 

Презентація персональної виставки живопису Світлани Леонтьєвої «Мріяти. Любити. Жити»

 

Презентація персональної виставки живопису Світлани Леонтьєвої «Мріяти. Любити. Жити»

 

Презентація персональної виставки живопису Світлани Леонтьєвої «Мріяти. Любити. Жити»

 

На експозиції представлені нещодавно створені різножанрові твори: урбаністичні та морські пейзажі, натюрморти, квіти, автопортрети. Символічно, що особливе місце на ній відведено картинам із зображенням щасливих дітей,  за ними – світле майбутнє нашої країни. 

Цікаві захоплюючі розповіді художниці про творчість: перші проби пензля і фарб, історію створення картин, розмова про реалії сьогодення, про життя та мрії були цікавими, зрозумілими й близькими кожному з нас.  Наразі зустрічі з мистецтвом прекрасного, позитивна енергетика – то миті щастя, «бальзам» для душі.

 

Презентація персональної виставки живопису Світлани Леонтьєвої «Мріяти. Любити. Жити». Картини Леонтьєвої

 

Презентація персональної виставки живопису Світлани Леонтьєвої «Мріяти. Любити. Жити». Картини Леонтьєвої

 

Мріємо про Перемогу! Любимо оточуючих, родину, країну! Живемо сьогодні і зараз! Радіємо кожному прожитому дню, друзям, спілкуванню! 

Спасибі, дорога пані Світлано, за творчість, чуйність, доброту вашої душі й за чудову зустріч! 
Дякуємо вам, дорогі наші воїни ЗСУ, за захист, тишу і можливість проведення заходів!

Особлива вдячність партнерам бібліотеки: 
інформаційному спонсору Всеукраїнській газеті «Справи сімейні» (головний редактор Михайло Ільїн);
Національній раді жінок України (голова Людмила Порохняк-Гановська);
«Федерації жінок за мир у всьому світі» (голова Правління Тетяна Коцеба). 
 

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