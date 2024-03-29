«Мріяти. Любити. Жити» – таку назву має персональна виставка живопису талановитої сучасної художниці, членкині Національної Спілки художників України Світлани Леонтьєвої, презентація якої нещодавно відбулася в Етнобібліотеці. Повна зала гостей: члени клубу «Світлиця», підопічні КМКЦ «Трамплін», КМЦ «Аскольд», друзі та шанувальники творчості мисткині. Голова комітету з питань культури Національної ради жінок України Людмила Грабовенко радо відгукнулася на запрошення і також відвідала захід.

На експозиції представлені нещодавно створені різножанрові твори: урбаністичні та морські пейзажі, натюрморти, квіти, автопортрети. Символічно, що особливе місце на ній відведено картинам із зображенням щасливих дітей, за ними – світле майбутнє нашої країни.

Цікаві захоплюючі розповіді художниці про творчість: перші проби пензля і фарб, історію створення картин, розмова про реалії сьогодення, про життя та мрії були цікавими, зрозумілими й близькими кожному з нас. Наразі зустрічі з мистецтвом прекрасного, позитивна енергетика – то миті щастя, «бальзам» для душі.

Мріємо про Перемогу! Любимо оточуючих, родину, країну! Живемо сьогодні і зараз! Радіємо кожному прожитому дню, друзям, спілкуванню!

Спасибі, дорога пані Світлано, за творчість, чуйність, доброту вашої душі й за чудову зустріч!

Дякуємо вам, дорогі наші воїни ЗСУ, за захист, тишу і можливість проведення заходів!

Особлива вдячність партнерам бібліотеки:

інформаційному спонсору Всеукраїнській газеті «Справи сімейні» (головний редактор Михайло Ільїн);

Національній раді жінок України (голова Людмила Порохняк-Гановська);

«Федерації жінок за мир у всьому світі» (голова Правління Тетяна Коцеба).

