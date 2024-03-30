Весняне рівнодення в День народження Валерія Шкарупи

Я вірю в призначення людини на цьому світі, її роль у формуванні гармонійного соціуму, позитивному вкладі в розбудову гуманного суспільства. Отут я з Творцем в одній упряжці, бо Господь, створивши світ, був задоволений своїм творінням. Це я в контексті створення осередку художників «Мистецька світлиця», який сформувався як логічне завершення клопітливої праці над збірником «Художньо-мистецька спадщина Сумщини».

Сьогодні знаковий день весняного рівнодення збігся з Днем народження унікального художника, мого земляка Валерія Шкарупи. Валерій охоче відгукувався на запрошення брати участь у творчих проєктах, і його знакові твори прикрашали наші виставки в Жовтневому палаці, Музеї сучасного мистецтва, подорожували по Сумщині в рамках проєктів «Повернення», «Історія і сучасність» та ін.

Я не буду повторювати те, що вже писала про Валерія, і що відомо зі шпальт сучасної преси, сторінок інтернету. Лише нагадаю, що В. Шкарупа народився в м. Суми, в творчій студії М. Бончевського та Б. Данченка він отримав перші фахові знання з малюнку, а вищу освіту та кваліфікацію художника-реставратора здобув в Московському інституті реставрації. Це особлива категорія художників, які досконало вивчають різні техніки живопису, прискіпливо вивчають всесвітню історію мистецтва. Тому Валерій досконало оволодівши різними техніками живопису, обрав найскладнішу – левкас, в якій створює свої неповторні шедеври. Власний живописний стиль викристалізувався поступово, і останні роки ми маємо яскравого митця з максимальною виразністю створених художніх образів. Глибокий зміст обраних тем, філософська забарвленість, широкий творчий діапазон створили підґрунтя для формування самобутнього авторського стилю, який притаманний саме Валерію Шкарупі.

В портфоліо художника є ряд творчих досягнень, починаючи з клопітливої праці реставратором в Сумському художньому музеї ім. Н. Онацького, створенні галереї АРТ*С, археологічними розвідками в Молдові, Вірменії, Узбекистані, Південному Сибіру, Тамані, Україні (заповіднику Ольвія). Шкарупа співавтор ідеї та куратор міжнародних проєктів «Раку-кераміка» (з 1993 р.) і міжнародних симпозіумів Land-Art (1997–2002 рр.) З 1997 р. – член Всеукраїнської творчої спілки БЖ-арт.

Художник має власну творчу манеру живопису, досяг широкого визнання як представник нефігуративного живопису. Творам В. Шкарупи притаманний глибокий філософський зміст, тлумачення споконвічних істин, які він осмислює, пропускаючи творчі задуми через свій внутрішній світ. Палітра творів вишукана, складна, наповнена градацією м’яких співвідношень, світлосяйними градаціями. Його досягнення в левкасному живописі представляють українське мистецтво на світовому рівні.

Шкарупа – автор самобутніх творчих проєктів «Раку-кераміка» та міжнародних симпозіумів Land-Art, в яких відкрилося його тяжіння до стихій Земля, Повітря, Вода, Кисень. Природні явища мають для митця особливе духовне значення, з яких він черпає своє натхнення, символи, кодові знаки, фольклорні надбання, які перетворюються в художні образи. Але є ще одне важливе підґрунтя, що наповнює творче єство митця, – історія людства, з усіма перипетіями та унікальними глобальними явищами. В цій царині планетарного розвитку людства художник знаходить свої образи, в яких вирує позитивна енергетика. Світ Параджанова, цвітіння коралів, метаморфози Червоного моря, тибетські мудреці, дух Монголії перетворюються на картини-символи. Блукаючи просторами галактики, художник знаходить такі кольорові співвідношення, лінії, геометричні розчерки, які примушують каміння світитися, води розмовляти, небеса запалювати нові зірки.

Насичена фактура полотен митця, мов грім небесний, створює неймовірно потужну енергетику, яка схиляє до роздумів про таємничий Чумацький шлях… Як на картинах «Доля», «Надвечірній політ», «Сади Едема», «Подорож»… Як не згадати серію левкасів, де колір та форма нагадують дикий степ зі сріблястим ковилем – «Надвечірні розмови», «Чорний квадрат», «Фреска», «Тайська вежа», «Зустріч» або «Людина плинної води». Так художник відкриває свій макрокосмос, в якому світяться вогники надії про збереження мирного життя на своїй благословенній землі.

Віват митцю, який єднає нас красою свого мистецтва і потужною позитивною енергетикою.