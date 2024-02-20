Вітаємо майстра самобутньої палітри Анатолія Фурлета

У день народження Анатолія Фурлета в уявленні намалювалися декілька його творів, де, на мій погляд, розкривається таємниця світогляду митця. Самобутній живописний стиль художника з вишуканою світлодайною палітрою наповнений глибокою образністю, символічністю. Моцартівські акорди додають його композиціям віртуозності, що, в свою чергу, надає його творам авторської пізнаваності. Я не занурююся зараз в аналіз творчих досягнень митця. Мені хочеться передати свої враження від творів Анатолія Фурлета, який зачаровує своїми картинами.



Дедалі все більше я переконуюся, наскільки важливе підґрунтя, на якому виростав та збирав нектар майбутній художник. Мажорна Буковина, зі своїми глибокими народними традиціями, культурою, віросповіданнями, особливим шануванням батьківської хати, родоводу, відданість українському є отією криницею, з якої він черпає своє натхнення… Анатолій Фурлет міцно стоїть на своїй землі, віддаючи свою любов через створені легенди, в яких вирує багатогранна історія українського народу.



Член Чернівецької обласної організації НСХУ, лауреат обласної літературно-мистецької премії ім. О. Кобилянської, Всеукраїнської премії ім. М. Г. Дерегуса в галузі живопису, нагороджений ювілейною відзнакою Чернівецької ОДА – медаллю «100 років Буковинського віче», почесною відзнакою Чернівецької обласної ради – медаллю «За заслуги перед Буковиною», подякою Національної спілки художників України та голови Чернівецької обласної ради, визнання можна ще продовжувати. Але головне – це могутній вклад у досягнення сучасного живопису України, палке бажання самовдосконалюватися і передавати свій досвід іншим. Численні персональні виставки як в Україні, так і далеко за її межами коронують Анатолія Фурлета, іменинника.



Від роси і води Вам, шановний чаклун вишуканої палітри та романтичної образності, яка так необхідна нам сьогодні, коли навколо суцільне випробовування на виживання. В золотій пекторалі українського мистецтва ім’я Анатолія Фурлета займає достойне місце.



З повагою Валентина ЄФРЕМОВА

