Виставка «Матерія MATTERS. Український арттекстиль» відкрилася в «Українському Домі». Концепція проєкту розкриває творчі здобутки українських митців за 100 років — від традиційного гобелена до експериментальних робіт із використанням текстильних матеріалів. В експозиції — понад 120 художніх творів близько 60 авторів. Куратори заходу: Тетяна Волошина, Аліса Гришанова, Катерина Лісова.

Історія творчих знахідок свідчить, що виробництво текстилю належить до найдавніших ремесел у світі. Маючи потенціал, здатний трансформувати матеріальне середовище, текстиль швидко став символом статусу. Періодично в столиці України влаштовуються творчі презентації в Національній спілці художників України, триєнале текстилю, куратором якого є відома мистецтвознавиця, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Зоя Чегусова.

Авангардні течії XX століття, які розхитували усталені традиції виготовлення текстилю, стали рушієм творчих трансформацій в цій галузі мистецтва. Митці, захоплені новаторськими сенсами, творили актуальне мистецтво і текстильні практики, попри своє первинне утилітарне підґрунтя, ставали реакцією як на глобальні пошуки нових художніх засобів, так і на соціальні виклики часу, в який зароджувалися й побутували.

Проєкт «Матерія MATTERS. Український арттекстиль» ознайомить глядача з творчим досвідом бойчукістів, шістдесятників, а також сучасних митців, зокрема й тих, для яких робота з текстильним медіа не є типовою. На виставці будуть представлені твори українських художників, які працювали з текстилем у публічному просторі; роботи, що розвивали лінію українського стилю в інтер’єрі та костюмі; текстильні практики, присвячені актуальним темам сьогодення. Окремо експонуватимуться вишивки репресованих українців, виконані в таборах і колоніях ГУЛАГу.

За незалежності України арттекстиль стає провідником глобальних контекстів, що стосуються проблем постколоніальної епохи: пам’яті, колективних травм, політичного протистояння, екології, гендерних питань. Чимало митців почали працювати з текстилем під час російсько-української війни: досліджуючи українську ідентичність, автори рухались від історичних джерел, зберігаючи традиції та переосмислюючи їх у своїй творчості.

Виставка «Матерія MATTERS» розповідає про сенси, вплетені в українське художнє ткацтво, та унаочнює його трансформацію у відповідь на виклики часу. Проєкт відображає варіативність текстильних практик українських художників, виявляє фактори, що вплинули на появу низки наративів, опорних для української культури в останньому столітті з його колізіями та катастрофами, і пропонує поглянути на текстиль, як на високе мистецтво і змістовне медіа.

На виставці представлені як корифеї цього виду мистецтва – Василь Кричевський, Людмила Жоголь, Ада Рибачук і Володимир Мельніченко (АРВМ), Ганна Собачко-Шостак, Марія Примаченко, Олександр Саєнко, Іван-Валентин Задорожний, Людмила Семикіна, Сергій Колос, так і відомі сучасні митці Василь Андріяшко, Надія Бабенко, Марта Базак, Тереза Барабаш, Ксенія Білик, Лідія Борисенко, Наталія Борисенко, Лариса Бровді, Василина Буряник, Олена Володимирова, Степан Ганжа, Володимир Ганкевич, Олена Грозовська, Яна Гудзан, Григорій Довженко, Леся Довженко, Олександр Дубовик, Наталка Дяченко-Забашта, Ганна Забудська, Христина Звіринська-Чабан, Анна Звягінцева, Олена Ковач, Олександр Ковач, Віталій Кохан, Олександра Крип'якевич-Цегельська, Дарія Кузьмич, Іван і Марія Литовченки, Катя Лісова, Володимир Лобода, Людмила Лобода, Богдан Локатир, Леся Майданець, Марина Матієнко, Олег Машкевич, Роман Мінін, Наталія Пікуш, Анастасія Подерв’янська, Даша Подольцева, Олександра Прокопенко, Володимир Прядка, Олександр Ройтбурд, Ніна Саєнко, Світлана Селезньова, Марина Скугарєва, Олександр Сухоліт, Олег Тістол, Олеся Трофименко, Лео Троценко, Божена Чагарова, Даша Чечушкова, Стефанія Шабатура, Жак Шапіро, Борис Шнайдер, Марія Шнайдер-Сенюк, Поліна Щербина та ін.

Становлення національної школи гобелена тісно пов’язане з іменем бойчукіста С. Колоса. На виставці представлений твір зі стилізованими птахом, звіром, деревами, створений в теплій стриманій гамі. Вражають етюди Олександра Саєнка, учня Василя Кричевського. Алла Горська казала, що художник дивиться на культурний спадок свого народу очима сучасника. Дійсно, у творах вирує мужність незламного народу, сила та краса. В гобеленах Валентина Задорожного промовляє українська спільнота, культура з багатовіковими традиціями.

Розглядаючи представлені твори, глядач осмислює історію свого народу, занурюється у легенди, міфологію, мотиви часів Київської Русі. Виставка повчальна, виховна, пробуджує любов до історії власного народу. Автори демонструють високохудожні техніки ткацтва, аплікації, шитва. Так Олександра Крип'якевич-Цегельська представила узагальнений образ «Скіфської баби», кольорове рішення стриманої гами вдало відповідає відгомону століть. Панченко Ірина звернулася до народних обрядів у творі «Купальська ніч», а твори Анастасії Дерев'янської приваблюють унікальним новаторським виконанням та філософською заглибленістю.

Чимало творів малюнків-ескізів представив Карло Звіринський, серед яких привертає увагу «Композиція». Окрасою виставки стали розкішний гобелен Володимира Прядка «Літо», образ «Пікассо» Володимира Мельніченка, малюнок Олександра Дубовика «Із серії Пастораль», твори Олександра Сухоліта, Марти Базак, Наталки Пікуш та ін.

На виставці можна побачити лінію українського стилю в інтер’єрі та костюмі, що свідчить про його функціональне призначення. Але сучасний текстиль став символом статусу, тому організатори розглядають його, як вид мистецтва, який набирає високохудожньої вагомості.

