Творчість об`єднює

Саркісян Марина Суренівна народилася 11 квітня 1977 року, м. Київ.

Українська художниця вірменського походження. Магістр з дизайну інтер’єру, викладач-дослідник. Викладач образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та каліграфії в Академії мистецтва краси.

Майстриня петриківського та самчиківського розписів, української витинанки, авторських робіт, в яких об’єднує вірменську культуру Хачкари та Аревахачі з українською культурою та мистецтвом. Активно популяризує українську абетку Рутенія.

Членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України та Спілки дизайнерів України. Рекордсменка Національного рекорду України в розділі «Мистецтво» вперше в Україні й в усьому світі поєднала в серії авторських робіт дві Нематеріальні культурні Спадщини ЮНЕСКО України й Вірменії (Хачкари 2010 р., петриківський розпис 2013 р.). Володар Національної премії ім. Катерини Білокур 2024 р. Має знак-орден Святителя і Чудотворця Миколая.

У 1993–1996 роки навчалася у Київському обласному училищі культури за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія». Упродовж 2005–2015 рр. навчалася на кафедрі «Дизайн інтер’єру та обладнання» у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна».

Нагороджена званнями: «Посол миру», «Жінка року-2017 в номінації «Жінка-митець».

Має понад 20 персональних виставок, успішно представляє мистецьку Україну за кордоном.

Волонтер-митець допомагає своєю творчістю ЗСУ, військовим, захисникам, волонтерам та всім українцям. Мисткиня стверджує, що «Малювання – моє хобі, моя робота та моє життя! Це мої будні та мої свята, досягнення й мрії».





Королик-Бойко Леся Володимирівна

Уродженка Івано-Франківська. Понад 20 років живе в Італії у місті Губбіо, регіон Умбрія.

Заслужена діячка естрадного мистецтва України, диригент, співачка, активна культурна і громадська діячка, волонтерка. Голова та членкиня журі всеукраїнських і міжнародних фестивалів-конкурсів, мистецьких проєктів. Неодноразова володарка Гран-прі та лауреатка I ступеня у багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалях-конкурсах. Голова культурно-просвітницької асоціації Mist – Il Ponte (Італія), голова Міжнародної ГО «Поступ жінок-мироносиць у діаспорі», членкиня журі та оргкомітету Міжнародного проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи», членкиня журі Всеукраїнського відкритого конкурсу читців ім. Тараса Шевченка, членкиня Правління творчої спілки «Асоціації діячів естрадного мистецтва України» (ТС «АДЕМ України»), ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі», Івано-Франківського міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка. Посол миру. Зберігач української культурної спадщини. Творчими заходами об’єднує українців у всьому світі. Її кредо – примножувати світ добром та любов’ю.