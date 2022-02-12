У рамках Міжнародного десятиліття зближення культур у тісній співпраці з партнерами – Головою ГО «Вірменське товариство культурних зв’язків «АОКС-Україна», директорки музею Параджанова КиМУ Оленою Оганесян у бібліотеці Дружби народів було проведено творчу зустріч-панораму «Життєдайна сила культур різних народів» із циклу «Скарби нації: культурна спадщина від покоління до покоління», яка складалася із низки заходів:

Перегляд документальної кінострічки Хосе Маджинері та онлайн-зустріч і спілкування з героїнею – грузинською мисткинею Іриною Гагуа, яка мешкає у Тбілісі.

Олена Михайлівна Оганесян презентувала книги Гоар Карагезян – кандидатки філологічних наук Інституту літератури ім. Манука Абегяна НАН, дослідниці геокультурного простору вірменського народу.

Інформ-досьє «Пам’ять серця» про Людмилу Семикіну – заслужену художницю України, відому правозахисницю, дружину видатного українського художника вірменського походження Бароянц Михайла Сергійовича представила також голова товариства – Олена Михайлівна.

На заході були присутні почесні гості: представники посольств Грузії та Республіки Вірменії в Україні:

Леван Цурцумія – радник-посланник Посольства Грузії в Україні,

Тігран Апкарян – радник посольства Республіки Вірменія в Україні,

Амік Саядян – військовий аташе Республіки Вірменія в Україні, полковник.

Серед запрошених – Лариса Іванівна Горенко - професор кафедри музичного мистецтва Навчально-наукового інституту театрального та музичного мистецтва ПЗВО «Київський міжнародний університет», доктор філософії, відмінник освіти України, заслужена діячка естрадного мистецтва України, Марія Петрівна Гончаренко – заступник директора Студеницького ліцею Житомирської області, керівниця численних всеукраїнських конкурсів, зокрема, конкурсів проєкту «Моя Батьківщина – очима дітей етносів України», перша завідувачка бібліотеки Дружби народів Валентина Василівна Поліщук та ін.

Під час онлайн-зустрічі з грузинською мисткинею Іриною Гагуа молода художниця Валентина Кобзар поділилася враженнями від перегляду фільму і висловила щиру подяку від усіх глядачів.

Бібліотечні працівники зробили книжково-ілюстративну викладку про літературно-культурні надбання народів України, Вірменії та Грузії, якою зацікавилися всі присутні.

Щире спілкування, взаєморозуміння, обмін думками і подарунками у вигляді чудових книжок були дуже приємними.

Такі зустрічі сприяють подальшому зближенню культур різних народів.

Ірина СОКОЛОВА