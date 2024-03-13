Сучасна талановита художниця Аліса Анісімова відкрила в Етнобібліотеці свою виставку «Модерн щастя». Це її восьма персональна виставка. Роботи мисткині – яскраві, позитивні, в кожній з них закладена індивідуальна філософія. Психолог-персонолог, фізіогноміст міжнародного рівня, профайлер за фахом, пані Аліса почала писати картини два роки тому, у воєнний час і вже створила близько 160 робіт.

Унікальна галерея картин викликала неабиякий інтерес: присутні школярі ЗСШ №6, клієнти КМЦ «Аскольд», користувачі бібліотеки радо познайомилися з її творчістю. Приємно, що вся її родина була присутня на заході, а десятирічний синочок Марк був навіть учасником: його дві чудові роботи були представлені серед матусиних картин.

Магнетичною здатністю зачаровувати людей своєю творчістю, талантом, індивідуальністю вирізняється актриса, поетеса, заслужена артистка естрадних мистецтв України Юлія Сак, яка була запрошена на виступ при відкритті виставки. Вона підкорила публіку своїм чарівним, проникливим, чуттєво-піднесеним читанням авторської поезії – «Квіти щастя», «Україна, прекрасний мій краю», «Весілля», «Лелеки прилетіли» та вірші Лесі Українки. Її виступ супроводжувався аплодисментами і вигуками «браво»!

Не дарма виставка називається «Модерн щастя», усі присутні мали за щастя насолодитися мистецтвом живопису, краси та надзвичайно теплого спілкування з учасниками заходу – щирими, талановитими, унікальними особистостями.