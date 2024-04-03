Мужність духу Юрія Пацана

На факультеті правничих наук НаУКМА відкрилася виставка заслуженого художника України Юрія Пацана.

Полотна художника надихають на творчість, на життя, на Перемогу.

Юрій Пацан – неординарна особистість, заслужений художник України. Учасник багатьох всеукраїнських та міжнародних мистецьких фестивалів і виставок. Лауреат міжнародної мистецької премії імені Сергія Васильківського та премії імені Миколи Островського, міжнародної премії «Культурна дипломатія». Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Міністерства праці та соціальної політики України, «Бронзовим козацьким хрестом» ІІІ ступеня Українського Реєстрового Козацтва, медалями «За високий професіоналізм», нагрудним знаком «За сумлінну працю».

Полотна цього художника – гімн красі та природі України. Вони мають багато світла і добра. Розглядаючи їх, впізнаєш знайомі й улюблені місця, мимоволі відчуваєш неймовірне тепло дитячих спогадів. Адже сюжети картин – пейзажі, які допомагають відчути радість, повертають в українське село, яке дихає спокоєм і затишком.

«Ми живемо в умовах війни, але не залишаймося бути байдужими, – говорить художник. Реабілітація живописом – це сильна річ. Отож я на своїй землі. Тут живу, творю й дякую всім, хто боронить рідну землю. Не залишаймося байдужими, не забуваймо подавати руку тому, хто у візку».

Подібні виставки потрібні й для того, щоб ще хтось мав можливість зцілитися живописом. Щоб ще раз переконатися, що любов перемагає. А ще є можливість переконатися, що наша молодь – найкраща, найосвіченіша в світі. Молоде покоління – це наше майбутнє.

Спостерігаючи за родиною художника, ще і ще раз стаєш свідком, що кохання і любов творять дива і таки врятують світ.

Приємно тішить небайдужість, а зацікавленість студентів-правників до живопису. Вони не тільки споглядали прекрасне, а й цікавилися процесом створення полотен.

Незламність духу попри випробування долі Юрія Пацана вражає. Він є взірцем як любити Життя, Україну. У його творах справжнє життя. Його твори треба дивитися, надихатися й творити.

