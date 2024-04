«Новруз» – свято національних культур

У день весняного рівнодення в Києві провели фестиваль-конкурс національних культур «Новруз», який відбувся у Центрі культури та мистецтв Дніпровського району.

Для відзначення найголовнішого свята початку польових робіт зібралися представники 17 національностей та народностей із різних куточків України. Азербайджанці, африканці, казахи, поляки, німці, гавайці, грузини, араби, вірмени, індіанці, роми, киргизи, таджики, узбеки та інші народи демонстрували національні пісні, танці, прикладне та образотворче мистецтво.

До них доєдналися кращі творчі колективи у напрямках театру, вокалу, хореографії, інструментального та циркового мистецтва столиці, Броварів, Боярки, Бучі, Ірпеня, Калинівки, Василькова Харкова, Дніпропетровщини, Закарпаття.

Володарями гран-прі стали: у номінації «Театральне мистецтво» – Народний колектив Театр естради та моди ART mix з Центру культури та мистецтв Дніпровського району міста Києва.

У номінації «Хореографічне мистецтво» – Ансамбль спортивного бального танцю «Матадор» із Спеціалізованої школи №125 І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Дніпровського району міста Києва.

Тріо солістів ансамблю народного танцю «Калинонька» (Поліна Кальченко, Уляна Підпала, Антоніна Ястребова) із Київської дитячої школи мистецтв №2 ім. М. І. Вериківського Шевченківського району міста Києва.

У номінації «Циркове мистецтво» – школа акробатики Ірини Жердєвої Солом'янського району міста Києва дует у складі Єлизавети Демчук та Дар’ї Петренко, Циркова студія PARADI Центру культури та мистецтв Дніпровського району міста Києва.

У номінації «Образотворче мистецтво» – Софія із Синякова з дитячої художньої школи №2 Дніпровського району міста Києва.

У номінації «Інструментальне мистецтво» – Тамара Мамедова, домристка із дитячої школи мистецтв №6 Дніпровського району міста Києва.

У номінації «Вокал» – Дарія Самарець із міста П'ятихатки, що на Дніпропетровщині.

Спеціальну премію за артистизм отримала Діана Волкова з Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв за виконання пісні Show me how you burlesque.

Спеціаьна премія від журі дісталася Вікторії Гапич зі студії «СПіВ».

У номінації «Вокальні колективи» гран-прі глядацьких симпатій отримали аматорський вокальний ансамбль народної та сучасної пісні «Перлина Бучі», місто Буча Київської області, аматорський вокальний ансамбль «Мальви» із села Синяк, Бучанської ТГ Київської області, вокальний гурт FREE HEARTS (у складі Алла Смик, Тетяна Мороз, Анна Заруцька) з Калинівської ДШМ, що на Київщині.

Володарі гран-прі нагороджені сертифікатами вартістю на 50 євро для солістів та на 500 євро для колективів, а також відпочинком у кращому творчому таборі «Разом» у Болгарії.

Дарія Самарець отримала путівку до кращого готелю курорту «Оберіг», що у Моршині.

Захід має загальноміський статус і пройшов за підтримки Департаменту культури КМДА, Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, Міжнародного фонду азербайджанців світу, Об’єднаної діаспори азербайджанців України.

Організатори свята – Азербайджанський культурний центр, який очолює Гурбан Аббасов та його заступниця Наталія Кудряшова.