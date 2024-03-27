Тетяна Коломицька: “Де любов, там життя”.

Саме так вважає Тетяна Коломицька, майстриня народної творчості, волонтерка, амбасадорка Миру, ініціаторка мистецької виставки-аукціону, яка відбулася у Свято-Троїцькому Іонівському монастирі в Києві.

Всі добрі справи починаються з Молитви, – вважає Тетяна Коломицька, – і дерево життя з міцним корінням не впаде. Розуміння цієї простої істини відкриває нам причини стійкості українського народу. Чи замислювалися ви, чим наш ворог відрізняється від нас? Чому Україну не можна перемогти? Відповідь на всі запитання в нашій неосяжній багатогранній культурі, що практично межує з потужною магією. Це магія слова, магія енергії, магія стародавнього роду переможців, магія священного дерева життя. І саме його коріння тримає нашу неньку у Всесвіті попри невгамовності ворога, попри будь-які негаразди і трагедії. Наше коріння плекає своєю любов’ю Матір, уособленням якої є українська жінка. Та сама жінка, матір, сестра донька. Та сама жінка, яка не втомлюється підживлювати своєю любов’ю коріння свого роду. Вона була, є і залишається бути берегинею. Враховуючи всі ці акценти, Тетяна Коломицька провела творчий захід «Де любов, там життя». Вона запросила на створення Білого янгола Перемоги. Разом з тим зорганізувала виставку стародавніх костюмів, у кожного з яких є своя історія роду. На виставці чільне місце займав Кобзар 1939 року з родини пані Тетяни Коломицької. А скільки рушників у берегині роду… На виставці також були представлені роботи психотерапевтки Галини Бахової.

Подібні заходи – це й найбільша розкіш – спілкування. Присутні зацікавлено слухали вірші Марії Семенець, народжені в бомбосховищі.

Ляльки-мотанки, живопис, випічка – все це було представлено на аукціоні. Вірші й пісні зігрівали душу. А на оснащення медично-рятувальних потреб Збройних Сил України було зібрано 164 тисячі гривень.

Україні бути. Україна переможе, коли є такі родоводи.

