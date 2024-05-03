У серці Брюсселя, на площі Люксембург, в будинку Українського громадського хабу відбувся чудовий захід: «Карнавальна культура зі Сходу на Захід: розкриття світу прихованих смислів».

Головна тема заходу – розмова з бельгійцями й українцями, які тимчасово перебувають на території Бельгії про карнавали, традиції, про три невід'ємні речі: Радість, Любов, Життя. Про любов до своєї культури.

З великою любов'ю про відвідини двох бельгійських карнавалів поділилася письменниця, народознавиця Громовиця Бердник.

Говорили про те, що в суті своїй карнавали – це про відчуття власної ідентичності. Про радість життя, яку треба знаходити навіть у найпохмуріші часи. Про саме Життя, яке завжди сильніше за смерть.

Громовиця Бердник розповіла про українську Маланку, яка як й інші європейські переберії — це ритуал перетину життя і смерті, містеріальна зустріч двох світів – нашого та потойбічного, – які перетинаються, щоб разом подолати темряву і зло. «Мені здається, що, крім усього іншого, – це яскрава метафора того, що зараз відбувається в Україні, –підкреслила у своєму виступі Громовиця. – Тільки в нас зараз цей ритуал відбувається буквально».

Звісно, на заході говорили про Україну і про те, що тільки всі спільно можемо зберегти її. Всі, хто сьогодні живе за кордоном, – вивчають різні мови, пізнають різні традиції, отримують новий досвід. І дуже важливо, щоб цей досвід, ці знання, цей ресурс були задіяні з часом для відродження і процвітання України.

На зустріч з письменницею, дослідницею традиційної культури прийшли бельгійці, українці, які тимчасово проживають на території Бельгії, навіть приїхали з інших найближчих країн.

Про бельгійський, зокрема, брюссельський карнавал Scharbeek розповіла очільниця району Сесіль Джодонь (bourgmestre Cécile Jodogne). Особливо мені сподобалося, що в цей день змагаються: хто першим посадить дерево. Чудова традиція. Цього року карнавал відбудеться 16 березня.

На заході зібрали донати на потреби «Госпітальєрів».

Захід відбувся, завдячуючи Представництву України в ЄС та особисто Представнику України при ЄС Всеволоду Ченцову.

Письменниця розповіла, що зібрала трохи матеріалу для нової книжки. Книжка буде про нашу війну. Але головна метафора в сюжеті – боротьба зі Злом. І власне, наші воїни якраз і ведуть не метафоричний, а буквальний бій з силами Пітьми.