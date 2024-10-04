Щасливі діти читають книжки

Саме так вважають у Національній бібліотеці України для дітей.

V Міжнародний день дитячої книги тут завершили Всеукраїнським тижнем дитячого читання та відзначили лауреата Всеукраїнської літературної премії Всеволода Нестайка. Цього року нагороду отримала українська письменниця Мія Марченко за добру, світлу і захоплюючу книжку «Майка Паливода обирає професію». Олена Всеволодівна Максименко (Нестайко), донька класика Української дитячої літератури, надіслала учасникам свята вітання від родини з побажанням добра і віри у Перемогу, у перемогу добра над злом.

На святі також підвели підсумки Всеукраїнського тижня дитячого читання-2024 «В кадрі – книга». Книжковий синопсис». У Національному марафоні читання «Діти України читають захисникам» взяли участь понад 800 дітей з різних куточків країни.

На свято завітали всі, хто залюблений у дитячу книжку. Серед гостей – Євген Нищук, народний артист України, голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Олена Мокренчук, пресофіцер Управління зв’язків з громадськістю Генерального штабу, майор ЗСУ, телеведучий і ноумен Юрій Горбунов, який не один раз наголошував, що для нього велике значення має читання саме паперових книжок.

«Українські діти і під час війни прагнуть знань, - зауважила на святі Алла Гордієнко, генеральний директор НБУ для дітей. – У них ніколи не згасне запал до читання, до відкриттів. До бібліотеки вони приходять родинами, а наші бібліотекарі – найкращі провідники і порадники у книжковий світ».

Лунали на святі і пісні у виконанні народного художнього колективу вокального ансамблю «Співаночка» Будинку дитячої творчості Подільського району м. Києва, а також зразкового художнього колективу «Позитив» Будинку дитячої творчості, що у Шевченківському районі столиці.

Свято завершилося, а двері бібліотеки завжди відчинені й радо зустрічають своїх шанувальників.