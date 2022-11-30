Національна бібліотека України для дітей у Всесвітній день дитини зібрала на свято «Казкова переберія» – традиційне карнавальне дійство юних читачів та їхніх батьків.

Вхідний квиток для дорослих – дитяча книжка, а для дітей – костюм казкового героя.

«Казковий дивокрай із нами відкривай», – закликає генеральна директорка бібліотеки Алла Гордієнко, запрошуючи всіх на свято.

Дітей і дорослих привітав військовий оркестр Національної гвардії України.

У програмі свята відбулася презентація виставки кращих малюнків та оголошення переможців Міжнародного конкурсу дитячої листівки «Дітям світу – сонце й мир». Участь у ньому взяли понад 3 тисячі дітей, зокрема і з Естонії, Чехії, Литви. Алла Гордієнко, директорка бібліотеки, та Костянтин Чернявський, голова Національної спілки художників України, вручили переможцям конкурсу дипломи.

Весела й допитлива дітвора вміє розважатися. І кого тут тільки не було: киці-мандрівниці, смугасте тигреня та рожеве кроленя… Діти майстерно робили милих паперових тигренят. Киць-мандрівниць з іграми і розвагами супроводжувала їхня літературна мама Галина Манів. Завадити святу намагалася Коза-дереза, але й вона до завершення свята стала дуже доброю. Загалом, для дітей працювало п'ятнадцять локацій з різноманітними інтерактивними наповненнями. Всі креативні заходи організовували бібліотекарі в костюмах Тигрів, магів, Солох, Мавок, Зайчиків, Кіз, Сов… На очах оживали й сходили зі сторінок книжок казкові герої.

В актовій залі бажаючі мали можливість переглянути лялькову виставу на екологічну тему «Міські пригоди Лісової Шишки».

І яке то свято без подарунків і смаколиків? На завершення свята – величезний, в патріотичних кольорах смачний торт і подаруночки кожній дитині. Подарунки для дітей люб’язно надали ГО «Сучасне об’єднання кінематографістів» (Володимир Авраменко) та БФ «Україна на долонях» (Алла Наливайко).

В захопленні від свята була Юргіта Янкунєнє, радник Посольства Литовської Республіки в Україні. Вона привітала дітей зі святом, пообіцяла співпрацювати й подарувала дитячі книжки.

На святі зібрали благодійні кошти для ЗСУ і бібліотек, які постраждали від війни. Із книжок склали величезний книжковий торт.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ