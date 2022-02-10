«Ніч… Відбиток часу»

Сама назва виставки інтригує, спонукає зануритися в історичну бувальщину, знайти особливу родзинку на полотнах смільчаків. Останні 300 років до теми нічної пори зверталися такі художники світового рівня, як Тарас Григорович Шевченко, Архип Куїнджі, Григорій Світлицький, Микола Глущенко та багато інших. Мені згадався один із важливих періодів творчості легендарного Вінсента Ван Гога, його подорожі на південь Франції в місто Арле. Саме там мешканці вночі бачили чудакуватого митця, на капелюсі якого палала свічка, а віск стікав по його зосередженому обличчю. За мольбертом, серед строго яблуневого саду, який ще тільки починав розквітати і наповнювати повітря вишуканими пахощами, чаклує художник. Там, серед перламутру з рожевими вкрапленнями, розцвітала муза великого кольориста…

Ю. Вакуленко, А. Криволап, Ю. Комельков

І от на початку XXI століття засвітилася нова зірка засновника сучасного оригінального українського пейзажу – Анатолія Криволапа. В камерних залах Київської картинної галереї до святкування її 100-річного ювілею представлено понад двадцять творів художника, спонукаючи глядачів до роздумів та діалогу. Мабуть, це й було запрограмоване куратором проєкту, видавцем, галеристом, фундатором рекламної агенції «Атлант ЮЕмСі», меценатом, колекціонером, власником журналів «Аура», «Ре!Zони», засновником інтернет-платформи «Культпростір» Юрієм Комельковим.

А. Криволап розповідає про виставку

Визначна культурно-мистецька подія була підготовлена до 100- річного ювілею Київської картинної галереї, з якою Юрій Олександрович працює вже понад 15 років. Анатолій Криволап спеціально для цього проєкту створив картину «Повний місяць», яка стала візитівкою проєкту. Що шукає збентежена душа художника, який уже підкорив світ своєю неординарною творчістю. Достатньо нагадати, що Анатолій Криволап очолює рейтинг самого найдорожчого українського художника.

Творче кредо митця сформувалося на київській живописній школі, а мальовнича природа яготинської історичної землі вплинула на творчі обдарування Криволапа. Природний дар колориста розвивався поступово, долаючи етапи інтелектуальних уподобань кількох поколінь митців, які привернули увагу емоційного художника. Пошук власного живописного стилю, формування самобутньої палітри дали плідні результати. Все це вплинуло на формування власного творчого стилю, створило підґрунтя для мажорної власної палітри. Спостереження природи дає художнику неймовірний заряд емоцій, наповнює позитивною енергетикою, бажанням розширити існуючий спектр кольорової гами. І ось ми бачимо як розчерки, ніжні градації чистих кольорів створюють неймовірно чуттєву напругу, яка озвучує полотна художника музичними акордами…

«Повний місяць». Створена для виставки

А. Криволап «Зимова ніч»

А. Криволап «Місячне віддзеркалення»

А. Криволап «Ніч»

А. Куїнджі «Місячна ніч»

Г. Світлицький «Хата в місячну ніч»

Зимова ніч

М. Глущенко «Місячна ніч»

Існує думка, що можна безкінечно дивитися на вогонь, воду, небо, від спостереження яких людина наповнюється роздумами, виникає особлива аура замріяності. Так і у творах Анатолія Криволапа тема нічних метаморфоз пейзажу пробуджує в душі людини особливі почуття, дає можливість відстежити коливання нічного освітлення, мерехтіння сполохів світла серед темної ночі. Спостерігаючи мотиви степу, пасовиська коней, неспішний потік річок, гру місячного кола на небозводі, зображених на картинах Криволапа, наповнюєшся дивним медитативним станом. Нічні есеї художник передає через гру контрастів, інколи суперечливих, але водночас гармонійних, яка нагадує мелодію відомої української пісні.

Міжмузейний проєкт Київської картинної галереї спільно з благодійним фондом «Фундація культури» вартий того, щоб його побачили в різних областях України. Такий виставковий круїз сприятиме вихованню естетичних смаків соціуму. А в столиці України проєкт триватиме до 13 лютого, то є можливість встигнути доторкнутися до прекрасного наяву.

Анатолій Криволап народився в місті Яготин Київської області у 1946 році. Закінчив Київський Державний художній інститут (1976). Член Національної спілки художників України (1990), лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2012), член-кореспондент Національної академії мистецтв України (2017).

А. Криволап заснував спеціальну премію для підтримки обдарованої молоді. Художник постійно виставляє свої твори на всеукраїнських виставках. За останні роки А. Криволап став широковідомим живописцем в Україні та зарубіжжі. Нині він очолює рейтинг найвідоміших художників світу. Його твори прикрашають зібрання провідних колекціонерів світу.

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України

Фото Сергія КОМІССАРОВА