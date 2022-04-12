Війна це марафон. Важливо кожному бути активним на своєму місці, стати ланцюжком єдиного загального супротиву. Сьогодні як ніколи важлива дієздатність усіх верств населення як на передовій, так і в тилу. Один з прикладів такого супротиву творча креативна молодь в столиці України. Розмова піде про плакати студентів графічного дизайну КНУКІМ і КУК у боротьбі за Україну показують, як автори бачать того, хто прагне позбавити її майбутнього, зазначив викладач, член Національної спілки художників України Андрій Будник на своїй сторінці у фейсбуці.

Миттєва творча реакція на злобу дня показує біль, тривогу, огидність до окупантів, прагнення показати своє відношення до варварських подій. Створені плакати показують дію тероборони як важливого ланцюжка у боротьбі за перемогу. Саме таким є твір Ірини Головко із закликом «Виженемо паразитів з нашого дому!». А Марина Попова створила образ пораненого бійця з написом «Україна не забуде!». Катерина Сюмар порівняла напад раші з фашистською Німеччиною. Гостросюжетні образи яскраві, красномовні, лаконічні спрямовані згуртувати суспільство, тому дійсно сьогодні кожен на своєму місці воїн!

Анастасія Шевчук

Володимир Болбас

Дарина Піонткевич

Лютенко Єлизавета

Ірина Головко

Марія Попова

Олександр Ромась

Сюмар Катерина

Інтернет наповнений різними фейковими повідомленнями. У відповідь художники Єлизавета Лютенко та Олександр Ромась закликають вірити тільки достовірній інформації та заборонити російські канали. Володимир Болбас зображує двоголового орла, якого перемагає синьо-жовтий прапор. До молитви за Україну запрошує Анастасія Шевчук.

Розглядаючи плакати, ми бачимо, як автори миттєво відгукнулися на злобу дня, художніми засобами викривають події, звинувачують агресора, закликають до активного супротиву. Такі художні твори не тільки мобілізують сили, а й виховують любов до свого народу, рідної землі, єднають нас у боротьбі за мир в Україні.

Плакат стає активною складовою для кінцевого результату – перемоги над рашистською навалою.

Тримаймося!

Валентина РОМЕНСЬКА (ЄФРЕМОВА)

Фото Андрія БУДНИКА