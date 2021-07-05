Позбудься марноти і ти відчуєш унікальність світу…

Якби мені запропонували написати про сучасне Велике й Величне України, ім’я Михайла Євгеновича Гуйди - народного художника України, лауреата Національної премії ім. Тараса Шевченка, професора НАОМА, Вчителя з великої літери, людини високої культури, патріота свого народу, неперевершеного колориста, співця духовності, надійного друга, було б одним із перших....

Ось є нагода підтвердити мою думку враженнями від щойно відкритої виставки «Гуйда та його учні» у приміщенні Будинку художників Національної спілки художників України. На думку спав приклад навчального процесу в хореографічних училищах. Там учбові класи оздоблені величезними дзеркалами. Так майбутні актори навчаються не тільки бачити себе очима глядацької зали, а й усвідомлювати помилки, зберігати найкраще… Для студентів художніх вузів важливим є учбовий процес у творчих майстернях, участь у пленерах та виставках. Представлений творчий проєкт увібрав у себе ці три складові та наочно продемонстрував як досягнення, так і слабкі місця студентів майстерні живопису М. Гуйди Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Тому подібні виставки мають безпосередньо важливе значення насамперед для учнів та викладачів, також для істориків та шанувальників мистецтва. Як знати, може, саме зараз засяяла нова зірка світового рівня.

Експозиція має кілька локацій, які розкривають концепцію запропонованої виставки. Поряд з творами педагогів М. Гуйди, А. Зорка, О. Ясенєва, картини аспірантів, випускників майстерні Артема Побєди, Євгена Купрієнка, Дмитра Тарасенка, Ростислава Дудченка, Максима Малильо.

Результати начального творчого процесу можна відчути в залах, наповнених яскравими творами студентів Євгена Піскунова, Ярослава Овчаренка, Наталії Курносової, Ірини Кравченко, Марії Литовченко, Анатолія Погорєлова, Ростислава Дудченка, Вікторії Поліщук, Юлії Дідевич, К. Поліщук, Деніса Ковалика, Анастасії Морської, Іллі Ялового.

На виставці презентували каталог, в основу якого лягли живописні пленери, що влаштовує М. Гуйда для студентів. Концепція закладена відомою мистецтвознавицею куратором проєкту Наталкою Сухоліт. У вітальному слові вона зазначила сутність такого пленеру, який підтверджує, що в умовах колективного навчання, активної творчої взаємодії та змагання у вирішенні запропонованих завдань виявляється індивідуальність кожного художника. Початком нашого проєкту стала пропозиція Олексія Шеремета влаштувати живописний пленер в околицях Ставчанської садиби. Так запрацювала своєрідна творча лабораторія під егідою двох видатних митців - народного художника України, професора М. Гуйди та заслуженого художника України А. Зорка.

Мальовничі узбережжя річки Тетерева, поля, затишні сільські вулички, палац Шереметьєвих - все створювало умови для творчості. Свої враження від побаченого представили художники на виставці. Присутні мали можливість відчути майстерність живопису педагогів, наповненого емоційною життєдайною енергетикою, чистотою кольорової гами, особливим музичним станом пейзажів, отримати насолоду від полуденних мотивів Дмитра Тарасенка та сповнених загадковості композицій Ростислава Дудченка. Такі живописні досягнення, як гармонійна та світлодайна палітра, проявилися саме в процесі безпосереднього спостереження природи з натури.

На виставці також можна побачити картини, створені в історичному Седневі Чернігівської області. Унікальна панорамна краса селища приваблює художників уже багато десятиліть, починаючи з 1960 року. Одна з засновниць пленерів народна художниця України Тетяна Нилівна Яблонська називала Седнів місцем справжнього людського спілкування.

«Це вже п’ята виставка з учнями. Дві з них відбулися в Китаї, у містах Шенжень та Чиндао. Важливість пленерного живопису важко переоцінити, бо студенти повертаються після пленеру дорослішими та мудрішими», - зазначив Михайло Євгенович. Цю думку професора підтверджують величні панорамні картини Є. Купрієнка «Ранок над річкою Снов», «Осіннє тепло» або «Седнівські широти 1-2» пензля А. Побєди. Дійсно, пленери, які влаштовуються у творчій Мецці НСХУ Седневі, мають неоціниме значення для формування палітри кожного художника.

«Учасники пленеру мали можливість вільно трактувати свої враження, безпосередньо навчатися поруч із вчителями, формувати авторський почерк. Це один із важливих учбових напрямів нашої академії. Також пленери сприяють творчому зростанню, вдосконаленню майстерності митця. Крім того, художник отримує емоційний заряд, просторове мислення, вміння образно передати побачений мотив», - висловив свою думку професор, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв, ректор НАОМА Олександр Цугорка. У вітальному слові він побажав учасникам подальшого творчого натхнення та наполегливості у непростому процесі вузівського навчання.

М. Є. Гуйда як істинний маестро легко та віртуозно представив свою дивовижну палітру картинами, які запам’ятовуються своєю сріблястою кольоровою гамою. Саме вона надає картинам своєрідної таємничості й особливого естетичного наголосу. Від спостерігання за творами майстра виникає дивовижний «післясмак», коли ти продовжуєш розмову з побаченою картиною ще довгий час… Слід зробити наголос, що представлені твори вирізняються дивовижною енергетикою, пульсацією творчого темпераменту. За цим усім відчувається внутрішній світ митця, інтелект, самобутній талант. І все це невипадково. Михайло Євгенович пройшов непростий шлях навчання, а волелюбний характер та прагнення довести задум до узагальненої досконалості дав плідний результат.

Окрім того, доля нагородила Гуду безліч талантами, які збагатили його творче кредо. Історія, література, музика, театр, філософське трактування життєвих процесів невід’ємні складові духовного світу митця. Мабуть, тому його твори наповнені особливою психологічною глибиною, цілісністю задуму, неповторною хвилюючою палітрою. Легка творча манера живопису наповнена поетичністю, енергійною розкутістю, своєрідною мелодійністю.

Результат навчання у такого вчителя красномовно демонструють твори Віолети Монсевич, яка знайшла свою самобутню кольорову гаму і проявила себе як вдумливий митець з філософським забарвленням. Слід відзначити твори О. Ясенева, живописній манері якого притаманні лаконізм композицій, стримана палітра, наповнення сюжетів загадковим світлом. Неймовірний позитив удається створювати А. Зорко, лучезарний живопис якого впізнаваний, вражає красою виважених кольорів та пульсуючої енергії.

Кожен художник, а їх 27 разом з педагогами, по-своєму передав красу сонячних краєвидів, гру вечірніх кольорових співвідношень, романтику величного простору Седніва. Головне, що учням вдалося усвідомити поставлене творче завдання та передати свої спостереження від коливань природи на тлі «живої натури». З’явилися нові імена митців, які ще у процесі навчання увійшли в історію мистецтва НАОМА. Запам’ятаємо картини Євгена Піскунова, Ярослава Овчаренка, Наталії Курносової, Ірини Кривенко, Марії Литовченко, Дмитра Марасенка, Ярослава Дудченка, Вікторії Пилипчук, Юлії Дідевич, К. Поліщук, Деніса Коваліка, Анастасії Морської, які органічно увійшли в експозицію.

Поруч команда представників з Китаю - Чжан Мен, Чжан Чень, Лю Сяо, Ван Юлонг, Чжан Хун Мей. Жителям Піднебесної з власним своєрідним життєвим устроєм, історією непросто увібрати культуру українського народу, академічні принципи навчального процесу в НАОМА. Але картини свідчать про явні успіхи та індивідуальні ознаки кожного студента.

Свої враження від виставки висловили народні художники України А. Яланський, В. Баринова-Кулеба, А. Криволап, заслужений діяч мистецтв України В. Виродова-Готьє та ін.

Була оприлюднена приємна новина, М. Гуйда отримав звання «Міжнародний посол миру», посвідчення вручив український політичний діяч, професор, доктор економічних наук, академік, член Європейської мережі національних центрів з академічного визнання і мобільності Ради Європи ЮНЕСКО, державний радник податкової служби України 3 рангу, граф, володар орденів «Віра. Честь. Слава», «Святого Станіслава», колекціонер Віктор Солдатенко. А я подумала про те, що нагорода ще й засвідчує вагомі гуманні риси, серед яких шляхетність та вірність Україні, притаманні Михайлу Гуйді, коріння родоводу якого походить від кубанських козаків.

Проєкт констатує значимість ролі НАОМА для виховання представників української еліти в галузі культури та духовності. Через художні твори, які наповнюють наші музеї та галереї, виставкові зали ми відчуваємо дивовижну силу мистецтва як важливої частини формування етичних та естетичних рис усього соціуму. Єднаючись на таких мистецьких заходах ми відчуваємо також свою належність до самобутньої культури українського народу.

Сутність людини виражають такі вагомі складові, як любов, справедливість, душевність. Все це помножене на талант, життя для інших та добрі справи розкриває внутрішній стержень художника, викладача і надійного друга Михайла Гуйди. Поле, засіяне знаним українським митцем, який позиціонує українське мистецтво і за кордоном, дає рясні паростки, які ми бачимо на виставці та в презентованому каталозі «Гуйда і учні».

На відкритті виставки у М.Гуйди

Біля картин М.Гуйди

Дудченко ростислав Ставки

Ван Юлонг Андрійївська церква

Дмитро Татасенко Школа в полудень

Максим Малильо Воскресенська церква Седнів.

Монсевич Вечір в селі

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, володар премії ім. П. Білецького Фото автора