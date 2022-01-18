Безмежне пізнання у творчості

Цікава дискусія на тему «Пізнання у творчості» за участі гуртківців програми «Школа успіху» ЦДЮТ №5 з Харкова та 6-класників 126-ї місцевої школи стала приємним сюрпризом для учасників заходу під час зимових канікул, які співпали у часі для школярів і студентів. Змістовне обговорення і живе спілкування серед дорослих та молоді відбулося у затишній «Домівці знань» бібліотеки Толстого, що має офіційну назву бібліотеки-філії №11 ЦБС Холодногірського району м. Харкова.

Напевно, процес пізнання себе у соціумі є цікавою справою для кожного з нас? І тут виникають різні ситуації. За словами Анжели Василівни Бердник, учительки англійської мови 126-ї харківської школи, чимало 11-класників на запитання про майбутню професію ще не визначилися з власним вибором. Втім, про це та інше чимало цікавих історій на теми творчості ми почули від Марини Харченко - переможниці обласного творчого конкурсу серед журналістів «Часопис» у номінації «Вдалий дебют», і Софії Лавренко, яка почала писати психологічний детектив.

― Бажання написати книгу виникло нещодавно. Мій перший сюжет у жанрі психологічного детективу пов’язаний із стражданнями, емоціями і почуттями, ― розповідає Софія. До речі, ця талановита 6-класниця по-дорослому цікавиться психологією у широкому сенсі слова, досліджувала із різних джерел і психологію американців. Та й взагалі не втрачає можливості почитати книжки різних відомих авторів, які нині є у бібліотеці. Хоча не лише з книжок ми дізналися й про іншу цікаву невигадану життєву історію.

― Мені було 5 років, сиділа вдома і щось вирізала. У кімнату зайшов тато і промовив: «Ти будеш дизайнером», ― пригадує нинішня першокурсниця Марина Харченко. Під час занять позашкільної освіти талановита дівчина створювала цікаві й актуальні сюжети малюнків на різні теми, виступала перед шкільною молоддю, успішно показала себе, взявши участь у різних фестивалях і творчих конкурсах. І ось її перша мрія здійснилася! Тепер Марина навчається у Харківській державній академії дизайну і мистецтв, опановує майбутню професію дизайнера. При цьому вона продовжує займатися громадянською журналістикою. Має публікації у різних виданнях. І під час дискусії Марина почитала присутнім свою нову статтю у «Трибуні трудящих» на тему залежності від інтернету, яку опубліковано у свіжому номері газети.

Як творчість допомагає розкрити свої таланти і досягти успіху?

― Завжди залишайтеся собою, упевнено рухайтеся до мети, ― пролунало побажання Марини Харченко сучасній молоді. Думаю, із цим важко не погодитися і нам, дорослим. Адже пізнання у творчості не має часових і просторових меж. Можливо, для багатьох із нас ще до кінця не розкрита власна тема пізнання у творчості?

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова,

член НСЖУ

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