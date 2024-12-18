З 28 по 30 листопада у Тернополі проходив XV Всеукраїнський дитячий форум «Формула успіху правової держави очима дітей» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки Тернопільської міської ради під патронатом міського голови Сергія Надала, юридичного факультету Західноукраїнського національного університету, Головного територіального управління юстиції Тернопільської області.

Метою заходу є формування правової думки у молоді, висвітлення підростаючим поколінням власного бачення демократичної держави, а також пошук шляхів вирішення актуальних проблем.

Організатором велелюдного дійства виступив Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – правовий ліцей №2» і його головна ідейна натхненниця – директорка Інна Іванюк – докторка філософії, кандидатка педагогічних наук, членкиня НСЖ України, поетка, очільниця Тернопільської обласної дитячої ГО «Голос дитини України».

Урочисте відкриття форуму відбулося у Тернопільському обласному академічному театрі актора і ляльки. Представники з 16 областей України підбили підсумки Всеукраїнської акції «Вишиванка – оберіг для воїна» та відкрили виставку з 25 вишиваних сорочок захисників і захисниць зі всієї країни.

«Саме Інна Іванюк, мати двох військовослужбовців і вдова Героя, започаткувала благодійну акцію «Вишиванка – оберіг воїна». У подорож Україною освітянка зі своєю внучкою Софійкою Іванюк відправила сорочку загиблого чоловіка зі сердечком-оберегом. Кожен учасник форуму доєднував до неї вишиванку загиблого Героя зі свого регіону. Пам’ять, закодована у вишитті, об’єднала всю Україну», –зазначили у Тернопільській міськраді.

Вчителі криворізької гімназії №111 Жанна Бабенко та Світлана Берднікова розповіли, що на форум до Тернополя приїжджають щороку. Гімназія, в якій вони працюють, теж взяла участь в акції «Вишиванки Героїв».

У заході, що проходив під гаслом «Гарт життя заради життя» у Західноукраїнському національному університеті, взяла участь команда з Києва у складі юних правознавців 9-Б класу Аріни Домбровської і Петра Соболя з Гімназії-інтернату №13 м. Київ. Лідери учнівського самоврядування під керівництвом директорки гімназії Возненко С. Є. та вчителів (Ходацька О. М., Горюнова О. М., Сірак Л. П.) достойно представили проєкт «Так ось яка ти, Україно, правдива гідності зоря!» як і представники різних міст і сіл України.

Натхненними були виступи киянки Людмила Грабовенко – голови комітету з питань культури Національної ради жінок України, членкині наглядової ради ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі», яка побажала дітям і дорослим міцності духу, нових цікавих проєктів і запропонувала надсилати свої відгуки про форум, творчі роботи до Всеукраїнської газети «Справи сімейні» (головний редактор Михайло Ільїн) як інформаційного спонсора форуму; Тетяни Алісової – директорки бібліотеки Центрального будинку офіцерів Збройних cил України, яка зачитала лист-звернення від начальника ЦБО ЗСУ полковника Сергія Корні: «Любі діти незламної країни! Ви – покоління, дитинство якого випало на час жахливої війни, яку розв’язала росія. Багато хто з вас бачив або пережив те, свідком чого не повинна бути жодна дитина. Замість щасливого дитинства ви чуєте розриви бомб, сирен і повітряних тривог. Вам довелося занадто рано стати дорослими. Проте щодня ви, маленькі патріоти, своїм прикладом вчите всіх нас тому, що означає бути сильним і гідним, високо тримати голову навіть у найважчі часи для України.

Ви – приклад незламності для дітей і дорослих у всьому світі. Пишаюся вашими перемогами, вашим бажанням вчитися примножувати традиції рідного краю.

Важливо пам’ятати, що кожен внесок, як малий, так і великий, має велике значення у широкому плані різнобарвної палітри національної підтримки. Наша спільна робота зробить Україну успішною і допоможе побачити яскраве майбутнє вільної та незалежної України».

У рамках програми форуму відбулися майстеркласи (керівники – О. Мудра, Г. Гунчак, В. Андрухів) для дітей і дорослих, дискусійні панелі, а також унікальне погашення штемпелем «Файне місто Тернопіль, 46001» унікальної марки «ХV Всеукраїнський дитячий форум «Формула успіху правової держави очима дітей». До урочистої акції погашення марки були запрошені представники Тернопільського міського об’єднання ВУТ «Просвіта» (Наталія Чорна), Київської «Просвіти» (Ольга Ходацька) та член/членкиня команд з різних міст і сіл України – учасників форуму. Це було урочисто і незабутньо! Дизайн марки розробили тернопільські просвітяни: «На марці зображена Феміда з мечем та вагами, в її ногах – книги, а за плечима – крила із вишиття. Це як оберіг».

Велич ідеї, надихаюче поетичне слово Інни Володимирівни Іванюк, присутність наших захисників і захисниць, неймовірна Софійка Іванюк, яка ініціювала флешмоб «Вишиванка – оберіг для воїна», надихаючі виступи артистів, чудові талановиті діти ТНВК ШПЛ №2, щирі усмішки та обійми давніх і нових друзів, цікаві знайомства, гості з усіх куточків України та їхні надзвичайні вишиванки – така атмосфера панувала на ХV Всеукраїнському форумі «Формула успіху правової держави очима дітей». А ще завдяки організаторам і спонсорам відбулися чудові і пізнавальні екскурсії містом Тернопіль і до Марійського духовного центру «Зарваниця» – святині УГКЦ, що входить до асоціації 20 Марійських духовних центрів Європи.

Команда киян відвідала унікальну експозицію «Етногалерея «Спадок» родини Демкур» у бізнес-центрі «Атріум» у центрі Тернополя, яка заснована у 2016 році родиною підприємців Тараса та Ірини Демкур на основі їхньої приватної колекції автентичного українського національного вбрання, вишиваних рушників, прикрас та ужиткових речей. Тут представлено близько 5000 рідкісних зразків народно-прикладного мистецтва зі всієї України. Це етнічні українські строї, старовинні жіночі прикраси, колекційні рушники, козацькі та писані домашні ікони, глиняні вироби, рідкісні документи та багато іншого. Також є артефакти трипільської культури, козацької доби та визвольного руху України. Особливою гордістю етногалереї «Спадок» є колекція борщівських вишиванок, вишитих чорними нитками на білому.

Під час форуму укладалися угоди про співпрацю і співтворчість між закладами освіти і культури, відбувався обмін досвідом, проводилися панельні дискусії про роль освітян і працівників культури у формуванні особистості нової доби – патріота України, успішного лідера правової держави.

Кожен учасник/учасниця форуму поїхали додому з подарунком – книжками Інни Іванюк «Моввинна» і «Зігріте холодом життя».

Дякуємо Богові і ЗСУ, що змогли побувати, побачити, доторкнутись серцем, відчути душею, наповнитись життєдайною силою!

