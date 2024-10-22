Велика кінопрем’єра від Юлії Сак

Важлива подія відбулася у Київському Будинку кіно 2 жовтня 2024 року. Вперше на великому екрані була показана нова художня кінострічка з символічною назвою «Україна – Храм мого серця», відзнята тандемом талановитих та креативних українських кінорежисерок Юлією Сак і Ольгою Тичиною-Яновською за власним сценарієм.

Це вже дев’ята картина, створена в жанрі авторського кіно, яку актриса і кінорежисерка Юлія Сак разом з кінодраматургинею Ольгою Тичиною-Яновською презентували широкому загалу любителів українського кіномистецтва.

Лейтмотив фільму «Україна – Храм мого серця» – історичне поєднання України сучасної і Київської Русі, об’єднане любов’ю до своєї рідної землі та етнічного коріння.

Це психологічна драма, але показана вона крізь призму високої духовності та романтизму.

Стрічка присвячена останнім двом з половиною рокам сучасної української історії, історії героїчної боротьби українського народу із рашистськими нелюдами.

У фільмі використані документальні кадри, відзняті з місця подій, які гармонійно вписалися у драматургічний задум кінострічки. Деякі сцени були відзняті за реальними подіями в перший рік повномасштабного вторгнення ворога в Україну.

У центрі сюжету історія звичайної української родини, їхніх друзів і знайомих, які пережили в тилу велику життєву драму і трагедію, але не зламалися і, продемонструвавши неймовірну велич духу і людяність, перемогли!

Крізь весь фільм проходить надзвичайно важлива тема: любов головних героїв картини, яка допомагає їм вистояти і не втратити Надію на найкраще майбутнє. Так, це історія нашої з вами перемоги, в яку ми свято віримо.

Головні ролі блискуче виконали видатна актриса сучасності Юлія Сак і талановитий актор і режисер Олександр Мельник, а також сузір’я прекрасних акторів українського кіно: Віктор Кривуша, Наталія Савіна, Ніна Волкова, Аліса Анісімова, Анна Кісєльова, бард Евгенія Зенюк, Валерій Нестеренко, Марина Лобода, лірник Олександр Гончаренко, Віктор Коньяков, Олександр Дашкевич, Валентина Горбенко, Тетяна Лозинська, Катерина Синіцина, Людмила Марченко, Юрій Шевченко та ін.

І зовсім юні актори, що зіграли дитячі дуже складні психологічні ролі: Ліза Мельник, Владик Рогулько, Поліна Турцевич.

Мені хочеться відмітити у фільмі неймовірно проникливу, а іноді просто фантастичну музику, яка супроводжує весь фільм і стає його невід’ємною частиною. Музику, яка незважаючи на драматичні ситуації надає фільму легкості. Її написала кінорежисерка, актриса та композиторка Юлія Сак.

Також у фільмі звучать пісні, написані і душевно виконані авторкою заслуженою майстринею України неймовірно талановитою Ольгою Угнівенко.

А етнічні пісні виконував лірник Олександр Гончаренко.

Юлія Сак виступає в цьому проєкті як авторка сценарію, кінорежисерка, композиторка, актриса, режисерка монтажу, кінооператорка та звукорежисерка.

Погодьтеся! Важко повірити, але це насправді так… Ця абсолютно унікальна постать створила грандіозний безбюджетний проєкт самотужки! Неймовірно!

Фільм «Україна – Храм мого серця» нікого не залишив байдужим. На перегляді стрічки глядачі плакали і казали, що у всіх було відчуття повної присутності у подіях. Цей фільм торкається всіх струн людської душі.

У фіналі глядачі влаштували кінорежисеркам Юлії Сак та Ользі Тичині-Яновській, а також акторам, задіяним у фільмі, справжню овацію і побажали нових творчих злетів задля процвітання нашої рідної України і українського кіномистецтва.

Художній фільм «Україна – Храм мого серця», судячи з бурхливої реакції публіки, не тільки буде жити, а й продовжувати впевнений поступ до світового визнання!

То ж дякуємо всім, хто брав участь у створенні цієї прекрасної картини.

І до нових зустрічей на екранах України і всього світу.

Іван ДРУЖКОВЕЦЬ