Пісня єднає народи

У курортній столиці України, Трускавці, відбувся ІV Міжнародний конкурс вокалістів «Пам'яті Мусліма Магомаєва».

– Наш конкурс – це професійні вокалісти з усього світу, які шанують пам'ять Мусліма Магомаєва, – розповідає Гурбан Аббасов, народний артист України, голова журі конкурсу, голова Азербайджанського культурного центру імені Мусліма Магомаєва, Посол миру.

– Цього року на конкурс завітали співаки з Азербайджану, Казахстану і навіть Китаю, – додає Наталія Кудряшова, співачка, ведуча й організаторка конкурсу.

Компетентне журі, а це – голова журі Гурбан Аббасов, народний артист України, Голова Азербайджанського культурного центру імені Мусліма Магомаєва, Посол миру, Олександр Дяченко, народний артист України, завідувач кафедри сольного співу Національної музичної академії імені П. І. Чайковського, соліст Національної опери України, Людмила Божко, народна артистка України, завідувачка кафедри академічного співу Львівської Національної музичної академії імені М. Лисенка, солістка Львівського національного академічного театру опери та балету, Гюльназ Ісмаїлова, народна артистка Азербайджану, професор Бакинської музичної Академії кафедри сольного співу та оперної підготовки, солістка Азербайджанського академічного театру опери та балету.

«Дивлюсь я на небо» співали українці, азербайджанці, казахи і навіть японець

Мені втретє пощастило побувати на цьому унікальному й престижному конкурсі.

Унікальність конкурсу – виявити та відкрити імена вокалістів, які однаково вправно співають і оперу, і естраду. У двох відбіркових турах конкурсанти виконали академічний (оперний) репертуар для власного голосу і естрадну пісню Мусліма Магомаєва. Обов’язковим конкурсним твором була українська народна пісня «Дивлюсь я на небо» з репертуару Мусліма Магомаєва.

Для участі у конкурсі були допущені професійні співаки та співачки віком від 16 до 40 років, які мають спеціальну музичну освіту, та студенти музичних вишів та коледжів.

Подати заявку на конкурс могли всі бажаючі. До оргкомітету потрібно було надіслати записи виконання класичної арії та естрадної пісні з репертуару Мусліма Магомаєва. Журі всіх прослуховували у сліпому режимі й оцінювали виконання за 10-бальною шкалою. 14 кандидатів із України та 4 із закордону, які набрали найбільшу кількість балів, були запрошені на живі прослуховування у Трускавець.

І ось вони на сцені – Владислав Богданович, Євгеній Васюков, Анастасія Варга, Олександра Домащук, Соломія-Іванна Іванчук, Ірина Мельник, Володимир Морозов, Дарія Назимчук, Микита Олійник, Соломія Павленко, Софія Сорока, Анастасія Федоренко, Ірина Федоровська, Яна Шевченко з України. Урфан Джафаров з Азербайджану, Єрмек Берімжанов, Аліш Бібарис з Казахстану, Лю Куо з Китаю.

Цьогоріч конкурс відвідала третій секретар із гуманітарних питань Посольства Азербайджанської Республіки в Україні Тарана Садігова та заслужена артистка Азербайджану Нігяр Мелікова.

Конкурс пам’яті Мусліма Магомаєва єдиний в Україні, який надає можливість лауреату виступити на найпрестижнішій сцені світу Карнегі-хол.

Отож лауреатами стали і місця розділили:

Перша премія – 1000 доларів США Урфан Джафаров (Азербайджан) та Дарія Назимчук (Україна),

Друга премія – 750 доларів США Володимир Морозов (Україна) та Соломія Павленко (Україна),

Третя премія – 500 доларів США Єрмек Берімжанов (Казахстан) та Лю Куо (Китай).



Дипломантами стали Євгеній Васюков (Україна) та Аліш Бібарис (Казахстан).

Можливість виступити на найпрестижнішій сцені світу – Карнегі- хол дісталася Урфану Джафарову (Азербайджан) (продюсерська підтримка виступу від Ірини Самсоненко).

Спеціальний приз – премія у розмірі 300 доларів США та цінний подарунок (азербайджанський килим ручної роботи) від Посольства Азербайджанської Республіки в Україні і Надзвичайного та Повноважного Посла Азербайджанської Республіки в Україні Ельміри Ахундової отримала Ірина Федоровська (Україна).

Обрала і я своїх улюбленців серед конкурсантів. Ними стали – закохана парочка Анастасія Федоренко і Володимир Морозов, вокалістка Ірина Мельник. А ще хочу розкрити секрети майстерності концертмейстера Наталії Королько.

Завершився конкурс гала-концертом учасників у міському Палаці культури імені Т. Г. Шевченка. Зала проводжала учасників бурхливими оваціями стоячи. Разом з ведучими конкурсу – Наталією Кудряшовою та Гурбаном Абассовим всі співали пісню «Моя Україна».



Трускавець – туристична столиця України

Не піснею єдиною обійшлося на міжнародному конкурсі. Конкурсанти й журналісти мали можливість відвідати театралізовану екскурсію Трускавцем від Трускавецького інформаційно-курортного центру. Взяли участь у розвагах у високогірній колибі «Крутогір», у відпочинковому комплексі зеленого туризму «Козацька слобода Раковець», у азербайджанському ресторані «Султан». А поки конкурсанти влаштовували концерт для відпочивальників санаторно-курортного комплексу «Карпати», генеральний директор Лев Грицак розповів журналістам про свій заклад.

Хто краще може розповісти про своє місто Трускавець, як не міський голова Андрій Кульчинський. На одній із прес-конференцій він сказав: «Багато років уже традиційно в нашому місті вшановують пам'ять Мусліма Магомаєва. Саме тут виявляють молоді таланти». Мер додав, що Трускавець має дуже тісні контакти з Азербайджаном. Щороку до Трускавця приїздять оздоровитися й попити «Нафтусю» багато земляків Мусліма Магомаєва. До того ж наші країни об'єднала спільна біда, а нещодавня перемога в Карабасі вселяє надію, що і ми колись переможемо, повернемо свої землі. Краща дипломатія – це культурна дипломатія, наголосив Андрій Кульчинський.

А ще міський голова розповів гостям, що у перший день зими у Трускавці було встановлено Всеукраїнський рекорд, до якого потрапив музичний сквер на території школи мистецтв. І це не дивно, адже трускавецькі діти дуже часто посідають призові місця на різноманітних конкурсах.

Повідав Андрій Кульчинський і ще про один рекорд України – про те, що на території Трускавецької територіальної громади в селі Орів було зафіксовано Всеукраїнський рекорд – найдовшу (14 кілометрів) вулицю. Щоправда, як розповів міський голова, ця вулиця, на жаль, не асфальтована. Тож тепер у громаді сподіваються, що занесення до Книги рекордів прискорить цей процес, а село стане ще однією родзинкою, куди потягнуться туристи.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Фото надано організаторами конкурсу