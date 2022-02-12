Вона попереджає: скажімо «Стоп» шахрайству…

Проблема стати жертвою шахраїв нині є актуальною для всієї України. І тому важливим суспільним завданням молодого автора є завчасно попередити суспільство про цю небезпеку. Говорити про такі речі у публіцистичних сюжетах для широкого загалу читачів іноді буває нелегко. Адже людська природа така, що кожен із нас піддається маніпулюванню, проявляє зайву довіру до сумнівних сторонніх осіб? Але подібні публіцистичні дослідження є доволі цікавими. Про це свідчить нещодавно отриманий диплом від Національного музею літератури України, яким нагороджено Еліну Дробко, учасницю гуртка «Школа успіху» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міськради на базі 126-ї школи, за участь у Міжнародному літературному конкурсі «Україна в барвах слова». Отож привітаємо нашу молоду авторку із престижною відзнакою від організаторів конкурсу. А всім іншим нашим читачам можемо побажати прислухатися до порад Еліни.

«Будьмо обережними, або Скажімо «Стоп» шахрайству…»

Саме таку назву обрано авторкою для свого сюжету. Якщо несподівано вам подзвонять у двері, а дорослих немає вдома, то найкраще взагалі не відповідати. Подумки зіграйте у схованку: нікого зараз немає вдома. Це найпростіше, що можна зробити. А тепер увага! Будь ласка, попередьте своїх рідних, близьких і знайомих про новий вид кримінального злочину. Ходять «волонтери» від різних партій, від дверей до дверей, роздають маски. Вони говорять, що це ініціатива місцевої влади. Просять Вас «приміряти» маску, якщо підійде, то обіцяють подарувати по кілька штук одразу, в залежності від кількості членів родини. Ось тут і починається технологія шахрайства. У вас випитують конфіденційну інформацію про те, скільки людей живуть тут, у квартирі чи приватному будинку? А шахрайство відбувається шляхом зловживання довірою. Тепер замисліться. Що відбуватиметься із людиною будь-якого віку, яка приміряє таку небезпечну маску, піднесе її поближче до обличчя і вдихне повітря? А маска та насичена хімікатом з наркотичною, швидкою снодійливою речовиною… Людина просто «відключається» і може звалитися з ніг у прямому сенсі слова. І одразу відкривається доступ до квартири. Відбувається пограбування дуже швидко…

Втім не варто боятися. Просто будьмо обережними і уважними, вчасно дослухаємося до порад авторки, яка сміливо взялася за висвітлення цієї теми.

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртка «Школа успіху» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міськради

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