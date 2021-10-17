Діалог з природою: суспільне визнання

Сучасна освіта та виховання патріотизму, без сумніву, в контексті сьогодення потребують нового й сучасного підходу. І прикладом цьому є серії фотографій Крістіни Откидач, учасниці гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова, що мають назву «Краєвиди мого села» та «Діалог з природою». На початку нового навчального року наша авторка отримала за це диплом «Надія» Харківського Національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського серед авторів-студентів більш старшого віку в рамках міжуніверситетського конкурсу «Арт-журналістика» (2021).

Юна авторка Крістіна Откидач створила цікаві фоторепортажі, що передають чудові миті радості, натхнення й позитиву. Ось так цікава й креативна творчість, любов до своєї малої Батьківщини не лише передаються широкому загалу, а ще й знаходять підтримку та визнання серед вимогливих членів журі міжуніверситетського конкурсу: провідних редакторів, журналістів харківських ЗМІ. До речі, серед представлених студентами різних вишів та коледжів України конкурсних номінацій «Арт-журналістики» 2021 року були такі, як нарис, рецензія, інтерв'ю, творчий портрет, есе, репортаж, проблемна стаття, відеоінтерв'ю, відеорепортаж, окремі фотономінації та «Проба пера».

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова