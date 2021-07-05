Об’єднаймо світ музикою

У літньому театрі міського парку Бучі стартував VIII Міжнародний фестиваль оперети, опери та мюзиклу О-FEST.

Традиційно захід проходить два дні. Хоча наступного року, як зазначив Богдан Струтинський, співголова оргкомітету фестивалю, керівник Національної оперети України, народний артист України, планують продовжити фестиваль на день-два. Для Національної оперети України О-FEST важливий тим, що дає перш за все художнє, професійне зростання артистів, сприяє обміну досвідом, взаємодії вокалістів різних вокальних шкіл із різних країв, - підкреслив Богдан Струтинський на пресконференції. – А для глядачів це прекрасне шоу! Фестиваль сприяє популяризації жанру оперети. А ще – це ефективна реклама Національної оперети в Україні та у світі.

На VIII Міжнародному музичному фестивалі оперети, опери та мюзиклу O-FEST виступили артисти з 11 країн: Ірена Кретеська (Австрія), Наргіз Керімова (Азербайджан), Наталія Дементьєва (Білорусь), Гіоргі Цхаладзе (Грузія), Газал Сафарі (Іран), Євген Шагаров (Казахстан), Пен Юйчжан (Китай), Чен Хань (Китай), Габріеле Букіне (Литва), Іон Тімофті (Молдова), Лукас Сомоза Остерц (Словенія).

Томаж Менцін, Надзвичайний і Повноважний Посол Словенії в Україні, який взяв участь у пресконференції, з радістю повідомив, що Словенія вперше взяла участь у фестивалі.

Бурхливими оплесками глядачі зустрічали й проводжали дует Наталії Дементьєвої (Білорусь) та Ігоря Лепенця, народного артиста України (Україна), які виконали «Ти пригадай» (дует Сільви та Едвіна).

Зворушливо прозвучала пісня «Чорнобривці» у виконанні Георгі Цхаладзе. Представниця Ірану Газал Сафарі виконала власну пісню «Очікування».

«Родзинка цього фестивалю вже в тому, що він проходить у нашому місті, – сказав Анатолій Федорук, міський голова Бучі, – наше місто – місто фестивалів, місто комфортного життя. А люди після невеличкої ковідної перерви вже засумували за спілкуванням, за святом для душі».

Цьогоріч у програмі фестивалю презентовано класичні твори, звучали джаз, попрок, сучасна електронна музика та багато інших музичних жанрових варіацій. Також гостей порадували незвичними сценічними форматами: пластичний театр, колектив ексцентрики і буффонади, імесивний квест. На локаціях фесту пройшли авторські майстеркласи, воркшопи, презентації, експонувалися сучасні артпроєкти та художні виставки. Відбулися витончені кулінарні дегустації та дитячі розважальні програми.

За сім років свого існування до О-FESTу долучилися 29 країн та 105 іноземних вокалістів.

Гучно, яскраво, успішно завершився О-FEST гала-концертом на головній сцені Національної оперети України. Гучними оваціями зала зустрічала всіх учасників, яких після концерту вітав народний артист України Богдан Струтинський.

Блискуче провели O-FEST заслужений артист України Дмитро Хоркін і артистка театру оперети Ольга Федоренко.

Міжнародний музичний фестиваль O-FEST проводиться за підтримки Київської міської державної адміністрації та департаменту культури КМДА.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ