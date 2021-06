Коли душа прагне краси

Для мене моє рідне місто Ромни, що на Сумщині, насамперед неймовірно цінне своїми людьми. Кожна інформація, яку я отримую, зігріває серце і дає надію, що «не все так погано в нашому домі». Незважаючи на постійні негаразди, які звалилися на нашу долю, люди прагнуть реалізувати своє призначення в житті. І ось нещодавні результати педагогів, які оприлюднив директор місцевої музичної школи ім. Є. Адамцевича Дмитро Фурдуй, підтверджують мою думку.

Незважаючи на пандемію лише в цьому році Ромни отримали чимало вагомих нагород, що коронують учнів місцевого музичного закладу та прославляють діяльність його педагогів, серед яких вчитель вищої категорії Тетяна Гаврилівна Охотник.

Т. Г. Охотник - роменчанка, народилася у 1950 році в сім’ї лікарів. У її родоводі були цікаві особистості, від яких сформувався творчий дар музиканта. Закінчила престижну школу №2 ім. А. Йоффе, місцеву музичну школу. Потім з 1965 по 1969 рік навчалася в Сумському державному музичному училищі на двох відділеннях, за фахом теоретик-музикознавець та фортепіано. Продовжила професійне навчання в Одеській консерваторії.

Трудовий стаж Тетяни Гаврилівни почався в Ромнах з 1969 року. Вона пройшла непростий шлях від педагога фортепіано, завідуючої фортепіанним відділом, була 21 рік заступником директора з навчальної роботи, потім директором протягом 21 року. Т. Охотник за свій понад п’ятдесятирічний трудовий стаж була 19 років членом Президії директорів мистецьких шкіл Сумської області.

Методичні роботи Т. Охотник неодноразово друкувалися у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, а також у збірці науково-методичних праць викладачів дитячих музичних шкіл «Проліски Слобожанщини, Сумському державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка та ін. Для розповсюдження педагогічного досвіду роботи знаходяться також в Сумському обласному навчально-методичному кабінеті. Була нагороджена грамотами Сумського управління культури «За краще висвітлення теми» в методичних роботах серед викладачів мистецьких шкіл області.

Т. Охотник використовує та поширює власну методику у професійному середовищі. Проводить майстер-класи та відкриті тематичні уроки для викладачів фортепіанних відділів мистецьких шкіл області на базі Роменської дитячої музичної школи ім. Є. Адамцевича. Друковані методичні роботи Охотник використовуються в роботі з викладачами сумських та конотопських ДМШ, Лохвицької ДМШ (Полтавська область) та в Києві.

Тетяна Гаврилівна безмежно закохана у рідний край, знає його історію, пишається людьми, які примножили славу стародавнього міста. У музичній вітальні своєї школи вона проводила творчі вечори під назвою «Живопис, поезія, музика», які були присвячені роменським художникам: Олексію Северину, Миколі Самохіну, Сергію Півтораку, Надії Полуян-Внуковій, а також лекції-концерти «У світі класичної музики». Тетяна Гаврилівна не просто педагог, вона прекрасний лектор з глибокими знаннями, і головне, бажанням донести до людей світ прекрасного. Лекції, концерти, творчі вечори сприяли естетичному розвитку учнів, гуртували родини, впливали на культурно-мистецький розвиток усього міста.

Доля звела мене з цією неординарною особистістю ще на початку активної діяльності Роменського відділення УФК. Її поради, формування делегацій, підготовка учнів на конкурси «Нові імена», які влаштовував фонд у столиці України, були дуже важливими. З неймовірним хвилюванням ми чекали виступів своїх юних талантів в золотій залі на Липській. І завжди юні учасники привозили у Ромни дипломи лауреатів Всеукраїнських конкурсів.

Чимало добрих справ ми зробили для міста спільно з Міжнародною організацією «Федерація жінок за мир у всьому світі». Ім’я Т. Охотник відомо в «Сумському земляцтві у місті Києві», бо вона надійний партнер в організації культурно-мистецьких заходах, які ми влаштовували у рідному місті.

За 51 рік трудового творчого стажу Тетяна Охотник виховала 76 учнів, з них 42 продовжили музичну стезю. За високий професіоналізм у роботі вона нагороджувалася грамотами Міністерства культури України, Українського фонду культури, Сумського обласного управління культури, Роменської міської ради, Роменського міськвиконкому, Роменського відділу культури. Має численні дипломи, грамоти та сертифікати від голів журі міжнародних та всеукраїнських конкурсів за вагомий внесок у розвиток музичної культури України дитячої та юнацької творчості й високий рівень підготовки учасників конкурсів.

Її учні завжди стають лауреатами престижних музичних конкурсів. Так, на Міжнародному фестивалі-конкурсі Musik Wave of art в м. Харкові Софія Гонтар отримала Диплом лауреата І ступеня, а її викладач Тетяна Охотник - Сертифікат за високий рівень підготовки учасника фестивалю-конкурсу. Крім цього, Софія отримала Диплом лауреата ІІ премії у Міжнародному дистанційному конкурсі Talents of the 21 century у Болгарії, місті Варна.

Творчий шлях талановитої роменчанки наповнений змістовними культурно-мистецькими заходами, які вона встигала влаштовувати на громадських засадах. Тетяна Гаврилівна має бездоганний художній смак, широкий світогляд, а головне, прагнення прищепити учням любов до музики, історичної спадщини рідного краю. Т. Охотник регулярно практикувала авторські культурно-мистецькі проєкти, в яких поєднувала історичне минуле рідного міста та сучасність. Саме такими були концерти в музичній вітальні школи, на яких учні демонстрували свої творчі здібності, а батьки та гості долучалися до світу прекрасного.

Їй пророчили музичну кар’єру, але Тетяна Гаврилівна повернулася у Ромни. Професійний стаж цієї вчительки музики, мами, дружини понад п’ятдесят років. За цей час вона передала своїм вихованцям любов до прекрасного, прищепила естетичні риси, захоплення музикою, мистецтвом, бо сама наповнена красою та життєдайною енергією, прагненням принести радість людям. Шляхетність та унікальний слух передалися їй у спадок, недаремно Тетяну Гаврилівну запрошують в журі престижних музичних конкурсів, де її цінують за виваженість та принциповість, вміння висловити свою професійну думку.

Коли душа прагне краси та реалізації творчих проєктів, її не зупинять ніякі перешкоди. Приємно згадати, що нашу землячку відзначили на світовому рівні. Вона нещодавно отримала звання «Міжнародний посол миру» від Всесвітнього Гуманітарного Інтернаціонального форуму «За мир та права людини».

Валентина ЄФРЕМОВА, мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, землячка

Фото з архіву родини Охотник