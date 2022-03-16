Майстер-клас в рамках проєкту

«Японським мистецтвом – українську культуру!»

До весняних свят та Міжнародного Дня матері

«Букет для матусі»

(в техніці класичного оригамі та гофрування)

Травень – останній весняний місяць, який буяє молодою зеленню та квітами, нагадуючи нам про жіноче походження природи. В травні місяці відзначають дуже багато свят, але я хочу згадати саме про свята, де згадується про особливий статус Жінки – Матері, Берегині.

8 травня – за Православним календарем це День жінок- мироносиць! Відзначають його через два тижні після Великодня. Завжди вітають жінок (матерів, бабусь, дружин, сестер, тіток).

10 травня – Міжнародний День матері! Яка надає нам життя.

14 травня – Міжнародний День сім’ї! Адже жінка в статусі дружини й матері виступає Берегинею родини.

Тому пропоную вам виготовити весняний букет для привітання, а ви вирішите, кому його подарувати. Може, ви зробите кілька букетів.

Бажаю вам творчого весняного натхнення у створенні букета!

Зразки букетів

Матеріали для роботи:

зелений двосторонній чи односторонній папір форматом А-4, 5 кольорових квадратних листочків розміром 8х8 чи 9х9, клей, ножиці, простий олівчик.

Схема складання тюльпана

1. Маленький квадрат складіть у б/ф «трикутник», потім ще раз у трикутник та розгорніть.

Боковий правий куточок складіть догори, не дотягуючи його до центральної лінії.

Те ж саме зробіть з лівим куточком. Роботу перегорніть на іншу сторону.

Боковий куточок зігніть по вказаній лінії. Повторіть те ж саме з протилежним куточком.

Роботу перегорніть на іншу сторону.

Верхні три куточки підкрутіть. Квітка тюльпана готова.

Схема складання основи букета.

За принципом по черговості згинів долиною та горою виходить згин «блискавка» в подальшому виходить наче гармошка – гофрування.

Для гофрування візьміть зелений папір.

Для букета з фото 2: склейте папір у вказаному місті. З’єднати та клеїти всі складки в одну точку.

Для букета з фото 1: зігніть гофровану смужку навпіл. Половинку смужки змастіть клеєм та підклейте.

Квіти для букетів ви можете створювати і в техніці витинанки (вирізати).

Вдалої вам роботи.

До наступного майстер-класу.

Людмила МАГІРОВСЬКА,

керівник Зразкового художнього колективу

ТМ «Оригамі плюс»