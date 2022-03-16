Майстер-клас в рамках проєкту
«Японським мистецтвом – українську культуру!»
До весняних свят та Міжнародного Дня матері
«Букет для матусі»
(в техніці класичного оригамі та гофрування)
Травень – останній весняний місяць, який буяє молодою зеленню та квітами, нагадуючи нам про жіноче походження природи. В травні місяці відзначають дуже багато свят, але я хочу згадати саме про свята, де згадується про особливий статус Жінки – Матері, Берегині.
- 8 травня – за Православним календарем це День жінок- мироносиць! Відзначають його через два тижні після Великодня. Завжди вітають жінок (матерів, бабусь, дружин, сестер, тіток).
- 10 травня – Міжнародний День матері! Яка надає нам життя.
- 14 травня – Міжнародний День сім’ї! Адже жінка в статусі дружини й матері виступає Берегинею родини.
Тому пропоную вам виготовити весняний букет для привітання, а ви вирішите, кому його подарувати. Може, ви зробите кілька букетів.
Бажаю вам творчого весняного натхнення у створенні букета!
Зразки букетів
Матеріали для роботи:
зелений двосторонній чи односторонній папір форматом А-4, 5 кольорових квадратних листочків розміром 8х8 чи 9х9, клей, ножиці, простий олівчик.
Схема складання тюльпана
1. Маленький квадрат складіть у б/ф «трикутник», потім ще раз у трикутник та розгорніть.
- Боковий правий куточок складіть догори, не дотягуючи його до центральної лінії.
- Те ж саме зробіть з лівим куточком. Роботу перегорніть на іншу сторону.
- Боковий куточок зігніть по вказаній лінії. Повторіть те ж саме з протилежним куточком.
- Роботу перегорніть на іншу сторону.
- Верхні три куточки підкрутіть. Квітка тюльпана готова.
Схема складання основи букета.
За принципом по черговості згинів долиною та горою виходить згин «блискавка» в подальшому виходить наче гармошка – гофрування.
Для гофрування візьміть зелений папір.
Для букета з фото 2: склейте папір у вказаному місті. З’єднати та клеїти всі складки в одну точку.
Для букета з фото 1: зігніть гофровану смужку навпіл. Половинку смужки змастіть клеєм та підклейте.
Квіти для букетів ви можете створювати і в техніці витинанки (вирізати).
Вдалої вам роботи.
До наступного майстер-класу.
Людмила МАГІРОВСЬКА,
керівник Зразкового художнього колективу
ТМ «Оригамі плюс»
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