«Букет для матусі»

«Букет для матусі»
Людмила МАГІРОВСЬКА
14
березня
/ 2022

Майстер-клас в рамках проєкту 

«Японським мистецтвом – українську культуру!»

До весняних свят та Міжнародного Дня матері

 «Букет для матусі»

(в техніці класичного оригамі та гофрування)

 

Травень – останній весняний місяць, який буяє молодою зеленню та квітами, нагадуючи нам про жіноче походження природи. В травні місяці відзначають дуже багато свят, але я хочу згадати саме про свята, де згадується про особливий статус Жінки – Матері, Берегині.

  • 8 травня – за Православним календарем це День жінок- мироносиць! Відзначають його через два тижні після Великодня. Завжди вітають жінок (матерів, бабусь, дружин, сестер, тіток).
  • 10 травня – Міжнародний День матері! Яка надає нам життя.
  • 14 травня – Міжнародний День сім’ї! Адже жінка в статусі дружини й матері виступає Берегинею родини.

Тому пропоную вам виготовити весняний букет для привітання, а ви вирішите, кому його подарувати. Може, ви зробите кілька букетів.

Бажаю вам творчого весняного натхнення у створенні букета!

Зразки букетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали для роботи:

зелений двосторонній чи односторонній папір форматом А-4, 5 кольорових квадратних листочків розміром 8х8 чи 9х9, клей, ножиці, простий олівчик. 

Схема складання тюльпана 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  1. Маленький квадрат складіть у б/ф «трикутник», потім ще раз у трикутник та розгорніть.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Боковий правий куточок складіть догори, не дотягуючи його до центральної лінії.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Те ж саме зробіть з лівим куточком. Роботу перегорніть на іншу  сторону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Боковий куточок зігніть по вказаній лінії. Повторіть те ж саме з протилежним куточком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Роботу перегорніть на іншу сторону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Верхні три куточки підкрутіть. Квітка тюльпана готова.

Схема складання основи букета. 

 

 

 

 

 

 

За принципом по черговості згинів долиною та горою виходить згин «блискавка» в подальшому виходить наче гармошка – гофрування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для гофрування візьміть зелений папір.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для букета з фото 2: склейте папір у вказаному місті. З’єднати  та клеїти всі складки в одну точку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для букета з фото 1: зігніть гофровану смужку навпіл. Половинку смужки змастіть клеєм та  підклейте.

Квіти для букетів ви можете створювати і в техніці витинанки (вирізати).

Вдалої вам роботи. 

До наступного майстер-класу.

 

Людмила МАГІРОВСЬКА, 

керівник Зразкового художнього колективу 

ТМ «Оригамі плюс»

 

Category
Дітям